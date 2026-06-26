Джулия Робъртс сподели сладък момент с най-големия си син на разходка из Ню Йорк

Д жулия Робъртс е прекарала десетилетия в яростна защита на най-важната част от живота си – своето семейство. Майката на три деца е известна в Холивуд с това, че пази личния си свят далеч от медийния цирк. Но сега, когато наследниците ѝ вече са напълно пораснали възрастни, звездата от „Хубава жена“ изглежда най-после повдига завесата, пише HOLA!

Само седмица след като беше забелязана в компанията на най-малкия си син Хенри, Робъртс отново изненада папараците в Ню Йорк. Този път тя беше уловена на топла и рядка разходка с най-големия си син – 21-годишния Финеъс „Фин“ Модър.

Двамата вървяха хванати под ръка из Манхатън, демонстрирайки перфектно настроение. Джулия изглеждаше зашеметяващо в небрежен градски стил – свободна черна риза с копчета, съчетана с класически дънкови шорти, кремави маратонки и големи слънчеви очила. Фин перфектно допълваше лежерната енергия на майка си, облечен в широка тъмносиня тениска с щампа, маслиненозелени панталони и спортни обувки без връзки.

Julia Roberts enjoys rare outing with 21-year-old son, Phinnaeus, in NYC https://t.co/YbNSBnIttS pic.twitter.com/Nv2H37CFdB — New York Post (@nypost) June 25, 2026

Майчинството пред блясъка на Холивуд

За актриса, чиято кариера беше белязана от най-емблематичните екранни любовни истории в историята на киното, най-значимите и истински връзки на Робъртс винаги са съществували далеч от светлините на прожекторите.

Тя отдавна е заявила ясно, че майчинството е абсолютният център на нейния свят. Докато признаваше, че актьорската професия е сбъдната мечта, в интервю пред CBS тя подчерта, че най-голямото ѝ постижение е друго:

„Животът, който изградих със съпруга ми и с нашите деца – това е най-хубавото нещо на този свят. Целта на целия ми ден е просто в края му да се прибера триумфално у дома при тях.“

Джулия Робъртс и операторът Даниел „Дани“ Модър са женени от 4 юли 2002 г. и след броени дни ще отпразнуват своята 24-та годишнина от сватбата – истински рекорд за стандартите на Холивуд. Освен Фин, двамата имат неговата сестра близначка Хейзъл, както и по-малкия син Хенри.

Без титлата „непо бебета“ и инфлуенсърски амбиции

Децата на двойката са израснали в имения в Калифорния, Хавай, Ню Йорк и Ню Мексико. Пред медийната кралица Опра Уинфри Джулия сподели, че е направила всичко възможно децата ѝ да имат напълно нормално детство: „Аз винаги бях вкъщи за тях. Не мисля, че те изобщо имат реална представа за мащаба на моята слава.“

Изглежда, че наследниците на актрисата дълбоко ценят това уединение. Нито едно от трите деца не е тръгнало по утъпкания път на т.нар. „непо бебета“ (деца на знаменитости, които ползват славата на родителите си). Те категорично отказват да използват известните си фамилии за трупане на последователи в социалните мрежи и не проявяват никакъв интерес към живота на инфлуенсъри.

Въпреки че животът им остава строго конфиденциален, феновете знаят, че децата вече са поели по своя собствен път и са напуснали семейното гнездо. Най-малкият, Хенри, наскоро започна училище в Ню Йорк. По време на гостуването си в „Късното шоу със Стивън Колбърт“ Джулия Робъртс призна през смях, че в началото е „ридала неутешимо“ заради празната къща, но бързо е свикнала: „Обичам просто да се мотаем заедно, когато се приберат. За щастие, имаме много споделени гостувания по пътя към това ново за нас ежедневие.“