Чудото на кармата: Будистки монах стана милионер от лотария, но отказа парите

Б удистки монах се събуди като милионер за една нощ, след като спечели голямата награда от официалната лотария на своята банка в малайзийския щат Пенанг, съобщиха местните медии.

73-годишният Чан Чай Сианг, който е бивш фабричен работник, спечели сумата от 1 милион малайзийски рингита (около 415 000 български лева / 183 000 британски лири) от държавната спестовна банка Bank Simpanan Nasional, където в продължение на години внасял скромните си спестявания. Представители на финансовата институция обявиха щастливата новина на специална пресконференция.

Г-н Чан, който от десетилетия живее в уединена отшелническа обител, се оказа 124-ият пореден победител в популярната банкова лотария за милионери.

„Помислих, че е телефонна измама“

Монахът сподели пред журналисти, че когато разбрал за печалбата, първоначално останал изключително скептичен.

„Помислих си, че е някаква нова телефонна измама. Обадиха ми се общо три пъти от непознатия номер, но аз реших да вдигна само веднъж“, разказва през смях отшелникът.

Едва когато банковите служители настояли за лична среща и той отишъл на място в клона, най-после повярвал, че огромната награда е напълно истинска.

Възрастният мъж допълни, че новоспечеленото състояние е огромна изненада за него, тъй като личните му спестявания в сметката били символични. Г-н Чан, който е приел монашеството преди около 30 години, разкри, че за последните няколко години е успял да задели не повече от 2000 до 2500 рингита (около 800 - 1000 лева).

„Просто спестявах малко по малко, когато имах възможност. Понякога внасях по 10 рингита, понякога малко повече“, обясни той и уточни, че парите в сметката му всъщност са събрани предимно от дребни дарения, които е получавал от миряните и обществото, съобщава регионалното издание The Straits Times.

Chan: "At first, I thought it was a scam. They called me about three times, but I only answered once."https://t.co/kTVB2cEuxi — The Star (@staronline) June 23, 2026

Това не е благословия, а карма

Въпреки огромния късмет, будисткият монах погледна на събитието изцяло през призмата на своята философия. Според него наградата не е плод на божествена намеса или неочакван подарък от съдбата, а чист въпрос на лична кармична енергия.

„Това не е някаква специална благословия за настоящия ми живот. Това е просто карма, натрупана от моите предишни прераждания“, категоричен е г-н Чан. Той дебело подчерта, че никога през живота си не е давал обети и не е казвал специални молитви с цел финансова изгода или материално богатство.

Монахът сподели, че лично той няма никаква нужда от тези пари и няма намерение да променя уединеното си ежедневие. Неговото твърдо решение е да върне цялото богатство обратно на общността. Изцяло в духа на будистката практика, той ще използва средствата, за да помага на болни, възрастни и крайно нуждаещи се хора.

„Ще използвам тези пари разумно и с ясен фокус. Голяма част от тях ще отидат директно за лечение на болни хора, които нямат средства, както и за подкрепа на бедните. Ако използвате богатството с мъдрост, то може да направи и вас, и хората около вас истински щастливи. Именно в това се крие единствената истинска стойност на парите“, заключи 73-годишният отшелник.

Какво представлява „Будизмът с чекова книжка“?

Случаят в Малайзия отново разпали дебатите в Азия относно т.нар. „Будизъм с чекова книжка“ – съвременна тенденция, при която вярващите правят огромни парични дарения на храмове и монаси с надеждата да си купят „стълбище към небето“ и да си осигурят по-добра карма. Поведението на г-н Чан обаче показа точно обратното – чистото и безкористно учение, при което материалното няма стойност пред човешкото състрадание.