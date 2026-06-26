Идва ли краят на голямата привилегия: Какво се случва със заплатите на държавните служители от август?

Семейство от Варна остана без дом след умишлен палеж от бивш приятел на дъщеря им

Най-големият удар за две години: 73 бойни пистолета задържани на границата с Турция

М оделът на осигуряване в публичния сектор в България предстои да бъде радикално променен. Министерството на финансите официално обяви, че държавните служители ще започнат сами да плащат личните си осигурителни вноски – мярка, заложена в проектобюджета за 2026 г., която цели изравняване на условията с частния сектор.

Най-важното успокоение за работещите в администрацията е, че нетните им доходи (чистата сума за получаване) ще бъдат напълно запазени. Правителството планира да компенсира новите удържания чрез увеличение на брутните заплати.

ДБ: Предстои да стане ясно как осигуровките на държавните служители ще влязат в бюджета

График на реформата: Кой кога започва да плаща?

Въвеждането на личните вноски няма да се случи едновременно за всички работещи в публичната сфера. Финансовото министерство предлага разделение на два етапа:

От 1 август 2026 г.: Първи под ударите на реформата попадат около 61 200 души. Това са заетите по Закона за държавния служител и Закона за съдебната власт.

От 2027 г.: Предвижда се разработването на сходен механизъм и за останалите категории, включително работещите по специалните закони (като Закона за МВР и Закона за отбраната и въоръжените сили), които наброяват около 70 200 души.

КРИБ настоява държавните служители сами да плащат осигуровките си

Как ще се разпределят вноските?

Първоначалното съотношение между държавата (работодател) и служителя се определя на 80:20, като планът на управляващите е още от 2027 година то бързо да достигне нивата от частния сектор — 60:40.

Ето как ще изглежда разпределението по отделните осигурителни фондове от 1 август 2026 г.:

Осигурителен фонд Общ размер на вноската За сметка на държавата (осигурител) За сметка на служителя (осигурен) Фонд „Пенсии“ (родени преди 31.12.1959 г.) 19.8% 15.8% 4.0% Фонд „Пенсии“ (родени след 31.12.1959 г.) 14.8% 11.8% 3.0% Здравно осигуряване 8.0% 6.4% 1.6% Допълнително задължително пенсионно (УПФ) 5.0% 4.0% 1.0% Общо заболяване и майчинство 3.5% 2.8% 0.7% Безработица 1.0% 0.8% 0.2% Трудова злополука и проф. болест 0.7% 0.7% 0.0%

Механизъм на компенсация: Как се запазват заплатите?

За да не се стигне до социално напрежение, държавата въвежда законова гаранция за доходите. Индивидуалните основни месечни заплати на чиновниците ще бъдат определени така, че след като от тях се удържат личните осигуровки и дължимият данък, чистото възнаграждение да не е по-ниско от получаваното към 31 юли 2026 г.

Справка по данни на НОИ: Към момента средното брутно възнаграждение на първата група засегнати служители е 1965 евро, а нетното — 1768 евро. След 1 август тяхната брутна заплата ще нарасне административно, за да може след удържането на сумите в таблицата по-горе служителят да продължи да получава чисти 1768 евро.

КНСБ с критика към идеята държавните служители да плащат осигуровките си сами

Защо реформата разпали остри дебати?

Промяната извади на повърхността сериозни икономически и социални аргументи "за" и "против", които изправиха държавните институции, синдикатите и бизнеса на крак в навечерието на влизането на проектобюджета в Народното събрание (планирано за 1 юли).

Синдикатите обявяват война: "Фискален геноцид"

Двата най-големи национални синдиката — КНСБ и КТ "Подкрепа" — излязоха с изключително остри позиции и дадоха ясен сигнал, че се готвят за масови протести. Масло в огъня наляха и допълнителните указания на вицепремиера Гълъб Донев за намаляване на общите разходи за персонал на 90% от 1 септември (мярка, която трябва да остане в сила и за периода 2027–2028 г.).

Острата декларация на КТ "Подкрепа": От организацията на Димитър Манолов определиха плановете за замразяване на бюджетите за заплати като "безпрецедентен опит за фискален геноцид" и "директно обявяване на война срещу българската държавност". Те настояват за незабавно оттегляне на ограниченията и изискват чисто и пълно компенсаторно увеличение на брутните заплати, подкрепено с допълнителен финансов ресурс.

Недоволството на КНСБ: Президентът на КНСБ Пламен Димитров също попита какъв е смисълът от Закона за държавния служител, ако той носи само рестрикции и никакви ползи. Главният икономист на синдиката Любослав Костов подчерта, че заплатите в сектори като социалните служби и Инспекцията по труда са изключително ниски на фона на растящите им задължения, и вместо орязване, настоя за допълнително 5% увеличение на възнагражденията.

Аргументът на МВР синдикатите: Доц. Митко Димитров от синдиката на МВР припомни, че на държавните служители отдавна са наложени тежки ограничения — забрана за втора работа, забрана за собствен бизнес и липса на клас „прослужено време“. По думите му премахването на осигурителната привилегия, без връщане на тези права, е чиста проба дискриминация, а допускането на служители от сектор "Сигурност" да работят в частния бизнес би застрашило националната сигурност.

Фискалният съвет: Реформа веднага, за всички и БЕЗ компенсации

На напълно противоположния полюс е Фискалният съвет. Институцията излезе със становище, според което държавата изобщо не трябва да вдига заплатите, за да компенсира личните вноски.

Аргумент за справедливост: Според съвета привилегията държавата да плаща изцяло осигуровките е остатък от миналото, когато чиновниците са били лошо платени. Днес тя е икономически нелогична и несправедлива спрямо хората в частния сектор.

Резервите към МВР и армията: Фискалният съвет настоява полицаите и военните да бъдат вкарани в новия режим още от 1 август тази година, вместо да се чака 2027 г., тъй като точно техните заплати бяха драстично увеличени наскоро.

Капанът за хазната: Сложен ефект върху бюджета и макрорамката

Експертите и синдикатите се разминават сериозно и в изчисленията за реалния ефект върху държавните финанси, докато кабинетът е притиснат от тежкото наследство на минали разходи:

Спорните сметки на синдикатите: От КНСБ изчисляват, че до края на 2026 г. икономиите от орязването на фонд "Работна заплата" и въвеждането на 20% лична осигуровка ще възлизат на едва 130 млн. евро — сума, която те определят като "нищожна" на фона на целия бюджет. За 2027 г. ефектът би бил до 400 млн. евро.

Фискалният ефект (без компенсации): Фискалният съвет изчислява, че платените от държавата осигуровки за администрацията и съдебната власт (без МВР) възлизат на 200 млн. евро. Ако се приложи техният радикален вариант без компенсация на заплатите, бюджетът би спестил чисти 100 млн. евро.

Рискът с пенсиите при правителствения вариант: Тъй като кабинетът планира да компенсира служителите, парите просто ще се преливат от едно перо в друго и чисти спестявания няма да има. Напротив — изкуственото вдигане на брутните заплати ще повиши средния осигурителен доход за страната, към който по закон е вързано ежегодното индексиране на пенсиите. Така в дългосрочен план разходите на хазната могат дори да нараснат, усложнявайки ситуацията с прогнозирания бюджетен дефицит.

Голямото предизвикателство: Дефицит от 5.7%

Проектобюджетът залага на икономически растеж от 2.6% и средногодишна инфлация от 5.2%. Големият проблем обаче е прогнозираният дефицит от 5.7% от БВП, което е далеч над лимита от 3% за еврозоната. Финансовият министър Гълъб Донев поясни, че този висок процент не се дължи на нови политики, а на натрупани стари задължения от 2023 г. и извънредни разходи, одобрени от предишните служебни кабинети „Желязков“ (около 690 млн. евро) и „Гюров“ (около 460 млн. евро). Без тези наследени харчове дефицитът щеше да е с над 1% по-нисък.

Какво друго носи Бюджет 2026?

Осигурителната реформа за чиновниците е само част от мащабен пакет от непопулярни мерки за пълнене на хазната и промени на пазара на труда:

Замразяване на минималната заплата: Минималното възнаграждение се предвижда да остане без промяна на ниво от 620 евро, след като последното му увеличение влезе в сила от 1 януари 2026 г. Успоредно с това обаче се подготвя изцяло нов механизъм за определяне на МРЗ от 2027 г., базиран на икономическата производителност и инфлацията.

Вдигане на максималния осигурителен доход: Той скача от 2111 евро на 2300 евро от 1 август, което пряко ще засегне между 100 000 и 150 000 работещи с по-високи доходи в страната.

По-скъпи винетки и цигари: За засилване на приходите правителството планира увеличение на цената на винетките с около 30% още от лятото, както и 6% ръст на акциза върху тютюневите изделия от 1 август, което ще доведе до ново поскъпване на цигарите.

Ръст на пенсиите: От юли пенсиите ще се увеличат със 7.8%, но ковид добавките отпадат за новопостъпващите пенсионери.

Предстоящата битка в парламента

Проектобюджетът влиза за първо обсъждане в Народното събрание, а опозиционни партии (като "Възраждане") вече обявиха, че внасят предложения за свиване на огромния дефицит. Междувременно в Министерството на финансите започват ключови тристранни преговори между държавата, бизнеса и синдикатите.

Предстоят тежки дебати, в които народните представители ще трябва да балансират между строгите европейски фискални правила и силния социален натиск от улицата.