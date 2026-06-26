Откараха Лайнъл Ричи в болница, след като му прилоша на сцената (СНИМКИ)

М узикалната легенда Лайнъл Ричи беше откаран по спешност в болница, след като му прилоша на сцената и беше принуден внезапно и преждевременно да прекрати концерта си.

Говорителят на спешните и пожарни служби в Сейнт Пол, Минесота – Джейми Смит, потвърди официално пред медиите, че „медицинските екипи са транспортирали възрастен мъж от концертната арена до местна болница“. Към момента точното здравословно състояние на изпълнителя на вечния хит „All Night Long“ остава неясно. От екипа на Ричи все още не са излезли с официално изявление за медиите.

Инцидентът се случи по време на дългоочакваната откриваща вечер от мащабното северноамериканско турне на певеца, което трябва да обхване 26 града. Лайнъл Ричи споделя сцената като съ-хедлайнер с легендарната група Earth, Wind & Fire в „Grand Casino Arena“ в Сейнт Пол.

‘Heartbroken’ Lionel Richie gives tour update after abrupt concert cancellation, hospitalization https://t.co/nEAo5TIhpF pic.twitter.com/gZ2x4xnVgb — New York Post (@nypost) June 26, 2026

„Когато ти се вие свят, сядаш“

Според видеоклипове и кадри, споделени от разтревожени фенове в социалните мрежи, 77-годишният носител на „Грами“ е започнал да изпитва сериозен физически дискомфорт по средата на изпълнението си. По време на песента „Dancing on the Ceiling“ Ричи е бил принуден да седне на сцената няколко пъти, за да запази равновесие.

„Когато ти се вие свят, просто сядаш“, обърнал се певецът към публиката с опит за хумор, цитиран от местния вестник Minnesota Star Tribune.

Въпреки огромното си желание да продължи шоуто и да не разочарова хилядите фенове, Ричи в крайна сметка е преустановил пеенето и се е оттеглил зад кулисите. Той оставил музикантите от групата си на сцената, които продължили да свирят инструментално пред публиката в продължение на около 15 минути с надеждата, че звездата ще се възстанови.

Близо час по-късно обаче, саксофонистът Дино Солдо излезе пред микрофона, за да съобщи официално на препълнената зала, че концертът се отменя, тъй като Лайнъл Ричи „не се чувства добре“.

„Той няма да може да продължи шоуто тази вечер. Допълнителна информация за билетите и следващите дати ще бъде предоставена много скоро“, обяви Солдо пред разочарованата, но силно притеснена публика.

Lionel Richie, 77, breaks silence after on stage medical emergency saw him rushed to hospital in ambulance https://t.co/Eg69ffZgjj — Daily Mail (@DailyMail) June 26, 2026

Празненства преди инцидента

Драмата е напълно изненадваща, тъй като само часове преди да се качи на сцената, съавторът на благотворителния хит „We Are the World“ сподели в профила си в Instagram колко е развълнуван от началото на концертите.

„Премиера! Репетиции. Проверка на звука. Шоуто е довечера! Сейнт Пол, вие сте на ред!!!“, написа ентусиазирано певецът, публикувайки кадри зад кулисите.

Само преди броени дни – на 20 юни, Лайнъл Ричи отпразнува своя 77-и рожден ден. Музикантите и техническият му екип го изненадаха по време на репетициите със специален празничен пай и сладолед.

„Перфектният начин да започнем обиколката! Чувствам се изключително благодарен! Ще се видим довечера, Минесота!“, гласеше последното съобщение на звездата в социалните мрежи.

Следващата спирка от голямото турне на певеца по план трябва да бъде този петък в залата „United Center“ в Чикаго, но провеждането на концерта в момента е под сериозен въпрос в очакване на медицинските резултати за състоянието на звездата.

During a show on Jun. 24 in Saint Paul, MN, the singer showed signs of illness and had to sit down while performing “Dancing On The Ceiling”.



According to TMZ, the concert was cut short and Richie was taken to hospital.



[📹 jonbream/X]#LionelRichie pic.twitter.com/PwmoxFNkBH — MuchMusic (@Much) June 25, 2026

Легендарният път на Лайнъл Ричи

Лайнъл Ричи е сред най-влиятелните поп и соул изпълнители на XX век. Кариерата му стартира с групата Commodores, след което се превръща в солова мегазвезда през 80-те години с мегахитове като „Hello“, „Say You, Say Me“ и „Truly“. В последните години той спечели сърцата и на по-младото поколение в Америка в ролята си на обичан съдия в музикалното риалити шоу American Idol.