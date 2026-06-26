Ето кои храни вече струват по-малко - малката потребителска кошница остава около 55 евро

П азарът на храните в страната се стабилизира, а стойността на малката потребителска кошница остава около 55 евро. Това съобщи председателят на Държавната Комисия по Стоковите Борси и Тържищата- Владимир Иванов, цитиран от БНР .

Потребителската кошница е поевтиняла с левче за седмица

По думите му от края на април индексът на тържищните цени е намалял с близо 14%. Най-осезаемо през последната седмица са поевтинели доматите, както и червеният пипер, тиквичките и ябълките. Поскъпване се отчита единствено при ягодите заради края на сезона.

Плодовете и зеленчуците поевтиняват

Според Иванов доброто предлагане на българска продукция, по-ниските цени на петрола и очакваните добри реколти допринасят за успокояването на пазара. Стабилизация се наблюдава и при световните цени на какаото и кафето, което създава условия за задържане на цените на редица хранителни продукти.