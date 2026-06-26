Карлос Насар става лице на България: Ще популяризира страната ни по света

О лимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар ще бъде едно от новите лица на националната кампания за популяризиране на България пред света. По покана на министъра на туризма д-р Илин Димитров той се присъединява към инициативата като посланик на българския туризъм.

DARA става новото лице на България пред света

Насар ще застане редом до победителката в „Евровизия“ 2026 DARA, като двамата ще представят страната ни пред международната аудитория чрез личните си истории, успехи и връзката си с България. Инициативата има за цел да покаже страната ни не само като привлекателна туристическа дестинация, но и като родина на талантливи, успели и вдъхновяващи личности.

По време на срещата министърът на туризма подари на Карлос Насар специална статуетка с българска роза – символ на България, която ще бъде част от посланията към чуждестранната публика.

„България има нужда от своите шампиони. Сравняват Ви с Лео Меси в щангите. Нека светът вижда страната ни не само като красива дестинация, а като държава с история, дух и личности, които разказват за нея“, заяви министър Илин Димитров.

Карлос Насар: Не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности

От своя страна Карлос Насар прие поканата с готовност и подчерта, че за него е чест да бъде част от подобна кауза.

„Нашата страна е мила на всички, които я носим в сърцето си, красива е и заслужава да бъде видяна от повече хора по света“, каза олимпийският шампион.

България през очите на своите шампиони

Кампанията на Министерството на туризма предвижда известни българи от различни области – спорта, музиката, културата и изкуството – да представят страната чрез своите любими места и лични истории. Всеки от тях ще отправи послание към хората по света, които все още не са открили България като туристическа дестинация.

Карлос Насар на родна земя, пожела си да стане двукратен олимпийски шампион през 2028 г.

Инициативата е част от усилията на Министерството на туризма за по-силно международно присъствие на България и за популяризиране на природните, културните и историческите богатства на страната. Целта е чрез авторитета и разпознаваемостта на успели българи да бъде изграден съвременен и позитивен образ на България пред чуждестранната публика.