България

Радев: Това е бюджетът на реалността, рязко свиване на дефицита е невъзможно

"Консултирахме се с водещи икономисти и всички казват, че няма как от 7,5% дефицитът рязко да слезе за няколко месеца до 3%", заяви премиерът

Василена Василева Василена Василева

26 юни 2026, 14:21
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П роектобюджетът за 2026 г. е „бюджетът на реалността“ и е изготвен на база на актуалното състояние на публичните финанси. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти, като подчерта, че целта е дефицитът да бъде сведен до 3% и дори под този праг.

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Изявлението му беше направено след среща с Българския патриарх Даниил, на фона на засилващи се критики към проектозакона за държавния бюджет, публикуван от Министерството на финансите.

„Рязко свиване на дефицита не е възможно“

Премиерът коментира, че според експертни оценки не е реалистично дефицитът да бъде намален от около 7,5% до 3% в кратък срок.

„Консултирахме се с водещи икономисти и всички казват, че няма как от 7,5% дефицитът рязко да слезе за няколко месеца до 3%“, заяви Радев.

По думите му част от критиките към бюджета идват от политически среди, които носят отговорност за натрупания дефицит.

„Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, най-много крещят и се обявяват срещу своя бюджет“, посочи той.

Радев допълни, че настоящият кабинет продължава вече заложени политики и се опитва да компенсира натрупаните проблеми през последните години.

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Секторни мерки и социални разходи

Премиерът съобщи, че в рамките на бюджета са предвидени конкретни подкрепящи мерки за различни сектори.

Сред тях е секторът на животновъдството, който по думите му е в затруднение.

„Млекопроизводството в България загива. Предвиждаме около 170 милиона лева помощ за сектора, иначе той ще изчезне“, заяви Радев.

Осигурени са и над 60 милиона лева насърчителни мерки за инвеститори.

Правителството планира и допълнителна подкрепа за общините, като целта е да се избегнат незавършени инфраструктурни проекти.

„Не можем да оставим българските общини с разкопани улици и недовършени проекти“, каза премиерът.

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Осигуровки, администрация и реформи

Радев коментира и напрежението със синдикатите заради промените в осигурителната система, като посочи, че законовите промени са в интерес на държавните служители в дългосрочен план.

„От 2028 г. те ще се осигуряват върху по-високи заплати, което означава по-високи пенсии и обезщетения“, обясни той.

По думите му е възприет балансиран подход и няма да има намаление на доходите в публичния сектор.

„Нито едно евро намаление на доходите няма да има“, подчерта премиерът.

Той допълни, че цялостна административна реформа не може да бъде реализирана в рамките на един бюджетен цикъл, тъй като изисква законодателни промени и функционален анализ на институциите.

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Проверки и съкращаване на разходи

Министър-председателят заяви, че в бюджета се премахват неефективни разходи, които според него са били насочвани към съмнителни обществени поръчки и посредници.

Като пример посочи инфраструктурни поръчки и разходи в различни държавни структури, които ще бъдат подложени на допълнителен контрол.

„Където и да бръкнеш, има стотици такива случаи. Спряхме ги“, заяви Радев.

Той добави, че се проверяват всички мантинели по пътищата, включително тези, подменени през 2024 г., след серията тежки пътни инциденти в страната.

"Проблемът е всеобхватен. Не става въпрос за смяна на мантинели, а за смяна на манталитета на всички участници в движението по пътищата, както и на всички държавни институции, които имат отговорност по този въпрос. Ще има пълна проверка на тези мантинели – дали отговарят на техническото задание. Ще бъдат изследвани и мантинели, произведени през 2024 г., при голямата смяна на мантинелите. Търсят се и други технически решения. Това не може да стане изведнъж. От седмица МВР е изцяло изкарано на пътищата, но не можем на всяко кръстовище да сложим полицай. Трябва да се променят много неща – от образованието, от семействата, от АПИ, както и от правилното проектиране и строителство на пътищата", заяви премиерът, цитиран от БНТ.

За харчовете на държавата при предходните правителства, Радев заяви:

Първото, което правим, е орязване на всички абсурдни разходи. 1 млрд. за мантинели – спряхме го. Над 47 млн. в НКЖИ за рязане на клони покрай жп релсите. Конкретно, фирма „Лисан ЕООД“, която коси 3 декара зимата за 250 хил. лева. И това са стотици – където и да бръкнеш, има стотици такива неща, големи безобразия. Спряхме ги, и пак не стига, защото кражбите са били огромни.

Дискусията около проектобюджета за 2026 г. се води на фона на продължителен дефицит и напрежение между институции, синдикати и работодателски организации. Основните спорове са свързани с темповете на фискална консолидация, социалните разходи и осигурителната политика.

В последните години публичните финанси са подложени на натиск от увеличени разходи за социални плащания, инфраструктурни проекти и подкрепа на отделни сектори. Това води до периодични оценки за висок бюджетен дефицит и необходимост от ограничаване на неефективните разходи.

Проектобюджетът за 2026 г. се очаква да бъде обсъден допълнително в рамките на социалния диалог между правителството, синдикатите и работодателските организации преди окончателното му приемане.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Борислава Бибиновска; БНТ    
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