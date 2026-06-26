България

Най-големият удар за две години: 73 бойни пистолета задържани на границата с Турция

Акцията е част от операция DIRECT HIT по засилен контрол и превенция във връзка с трафика на оръжия от Близкия изток към Европа

Василена Василева Василена Василева

26 юни 2026, 10:15
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М итническите служители на МП „Капитан Андреево“ откриха 73 бойни пистолета при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция.

На 24 юни на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Водачът, който е турски гражданин, представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Нидерландия.

Камион с контрабандни оръжия беше задържан на границата

Източник: Агенция

След извършен анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са установени зони с необичайни плътности. При последвалата проверка митническите служители откриват 50 пистолета, укрити в двата матрака на леглата за почивка в шофьорската кабина. Други 23 пистолета са намерени в левия шкаф на полуремаркето, под колани за укрепване на товара.

Общото количество на откритите и задържани оръжия е 73 бойни пистолета.

По случая е образувано досъдебно производство.

Задържането е част от митническа операция DIRECT HIT по засилен контрол и превенция във връзка с трафика на оръжия от Близкия Изток към Западна Европа чрез използването на канали, предназначени за друга престъпна дейност.

Това е най-големият случай за тази и миналата година на МП "Капитан Андреево" и вторият по брой задържани огнестрелни оръжия за последните месеци след като в края на май на МП "Лесово" бяха задържани 198 комплекта огнестрелни пистолети с празни пълнители. 

"Факт е, че се пренасят контрабандно, незаконно, не са декларирани и са предназначени да бъдат включени в друг вид организирана престъпност, която се използва от престъпни групи, които могат да се занимават с различна дейност. Именно това е задачата на досъдебното производство - да установи последващото местоназначение, и затова се работи в тясно сътрудничество с други партньорски служби", заяви Георги Господинов, началник МП "Капитан Андреево".

За цялата 2025 година от Агенция „Митници“ са отчетени 12 случая, при които митническите органи са задържали общо 52 огнестрелни оръжия и 23 неогнестрелни оръжия, както и боеприпаси за тях.

Редактор: Василена Василева
Източник: Агенция "Митници"    
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