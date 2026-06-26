България

Лекари в Бургас спасиха 14-годишно дете с опасна „хладилна бактерия“, която поразява мозъка

Медиците диагностицираха листериозен менингит и приложиха целенасочено лечение, което доведе до пълно възстановяване на пациента

26 юни 2026, 15:34
Лекари в Бургас спасиха 14-годишно дете с опасна „хладилна бактерия“, която поразява мозъка
Източник: iStock/Getty Images

М икробиолози и инфекционисти от Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) в Бургас излекуваха дете с рядка инфекция. Случаят е от миналата седмица, когато в Инфекциозното отделение на болницата постъпва 14-годишен пациент. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

В микробиологичната лаборатория установяват, че става въпрос за менингит с усложнение, причинено от бактерията Listeria monocytogenes (Листерия). Случаят е клиничен прецедент, тъй като листериозата е изключително рядка диагноза за България със средно между пет и 15 случая годишно за цялата страна. Тя засяга предимно новородени, бременни жени и възрастни хора с отслабен имунитет. Проявата ѝ при 14-годишно дете се среща изключително рядко в медицинската практика, обясниха от УМБАЛ.

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Микробиолозите са изолирали бактерията от гръбначномозъчна течност. Това дава възможност на лекарите в Инфекциозното отделение да проведат лечението с конкретен антибиотик, който действа директно върху листерията.

Този случай е отличен пример за това как работи съвременната медицина. Когато установим точния причинител, прилагаме и точния медикамент. Така избягваме ненужното натоварване на детския организъм с излишни лекарства и ограничаваме антибиотичната резистентност, каза д-р Калина Цанкова, началник на Микробиологичната лаборатория в УМБАЛ-Бургас, цитирана от пресцентъра.

Детето е изписано напълно възстановено. 

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От лечебното заведение припомнят, че листерията е добре позната в хранителната индустрия като "хладилна бактерия“. Тя се развива в готови за консумация продукти, съхранявани на студено - меки сирена, готови салати, пушена риба, и макар рядко да причинява инфекции при млади хора, прецизното ѝ доказване е решаващо за правилния избор на терапия.

През април т.г. от УМБАЛ-Бургас съобщиха, че микробиолозите на болницата подготвят представяне на редки бактериални случаи на научен форум. Сред тях са изолирани в последните години инфекции, включително изключително рядката Vibrio vulnificus (т.нар. бактерия човекоядец), както и случай на легионела, установен при пациент с белодробна инфекция.

  • Какво е "хладилна бактерия“?

„Хладилна бактерия“ е популярен термин, използван за описание на микроорганизми, класифицирани в микробиологията като психрофили (от гръцки: psychros – „студен“ и philein – „обичам“) и психротрофи. Това са организми, които притежават способността да се развиват и размножават при ниски температури, често близки до точката на замръзване на водата.

  1. Биологична класификация и характеристики

Психрофилите са истински организми, адаптирани към живот в студена среда, като техният оптимален температурен диапазон за растеж е между 0 °C и 15 °C, като обикновено загиват при температури над 20 °C. От друга страна, психротрофите са по-издръжливи и макар да предпочитат по-умерени температури, те могат да проявяват метаболитна активност дори в хладилни условия (между 0 °C и 7 °C). Именно психротрофите са основната причина за развалянето на хранителните продукти, съхранявани в домашни или индустриални хладилници. Към тях спадат редица бактериални родове като Pseudomonas, Listeria, Yersinia и някои видове Bacillus.

  1. Значение в хранителната индустрия

В контекста на общественото здравеопазване и безопасността на храните, „хладилните бактерии“ са от голямо значение. Тяхната способност да колонизират охладени продукти – като млечни изделия, месо и пресни зеленчуци – представлява сериозно предизвикателство. Въпреки че ниските температури в хладилника забавят растежа на повечето микроорганизми, те не ги убиват. Психротрофите продължават своето развитие, което води до промяна във вкуса, цвета, миризмата и текстурата на храната, често превръщайки я в негодна за консумация.

  1. Медицинска значимост

Особено внимание заслужават патогенните видове, като Listeria monocytogenes. За разлика от типичните мезофилни бактерии, които спират развитието си при ниски температури, листерията е способна да се размножава в хладилна среда. Това я прави опасен контаминант, който може да причини листериоза – сериозно хранително заболяване, особено опасно за бременни жени, новородени и хора с отслабена имунна система. Поради тази причина стриктното спазване на хигиенните норми и температурния режим при съхранението на продуктите е критично важно за предотвратяване на епидемиологични рискове.

  1. Екологична роля

Извън сферата на хранителната безопасност, психрофилните микроорганизми играят ключова роля в екосистемите на Арктика, Антарктика и дълбоководните океански слоеве. Те участват активно в цикъла на хранителните вещества в екстремно студени среди, където животът на други организми е практически невъзможен. Съвременните биотехнологии проучват тези бактерии заради техните специализирани ензими, които остават активни при ниски температури, което намира приложение в индустриални процеси, изискващи енергийна ефективност и работа в студена среда.

 

Източник: БТА    
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