Свят

Почина вокалистът на Blood, Sweat & Tears Дейвид Клейтън-Томас

Той е издъхнал в болница в Торонто, съобщи негов представител, без да се посочва причината за смъртта му

Стела Христова Стела Христова

26 юни 2026, 14:59
Почина вокалистът на Blood, Sweat & Tears Дейвид Клейтън-Томас
Източник: Getty Images

Д ейвид Клейтън-Томас, вокалист на американската група Blood, Sweat & Tears, починал на 84-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Той е издъхнал в болница в Торонто, съобщи негов представител, без да се посочва причината за смъртта му.

Клейтън-Томас стана световноизвестен в края на 60-те години като гласа на една от най-популярните джаз-рок групи на епохата. С негово участие Blood, Sweat & Tears издаде албуми с милионни продажби и спечели две награди „Грами“, включително за албум на годината през 1969 г., когато изпревари The Beatles с продукцията Abbey Road.

Сред най-известните песни на групата са Spinning Wheel, And When I Die и You’ve Made Me So Very Happy.

Роден във Великобритания и израснал в Канада, Клейтън-Томас преминава през трудна младост, преди да започне музикална кариера, която го отвежда на сцените на най-големите зали и фестивали в света, пише още Асошиейтед прес.

Редактор: Стела Христова
Източник: Михаил Евлогиев/БТА    
Дейвид Клейтън-Томас Blood Sweat Tears музика джаз-рок починал Асошиейтед прес Грами рок музикант
Последвайте ни
Внимание, ако пътувате към Гърция: Валяк падна от автовоз и затвори Е-79 край Кресна

Внимание, ако пътувате към Гърция: Валяк падна от автовоз и затвори Е-79 край Кресна

Проф. Донка Байкова: Ето как с една принцеса да разберете дали кашкавалът е фалшив

Проф. Донка Байкова: Ето как с една принцеса да разберете дали кашкавалът е фалшив

Радев: Това е бюджетът на реалността, рязко свиване на дефицита е невъзможно

Радев: Това е бюджетът на реалността, рязко свиване на дефицита е невъзможно

Трагичната истинска история зад огърлицата „Сърцето на океана“ от „Титаник“

Трагичната истинска история зад огърлицата „Сърцето на океана“ от „Титаник“

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Toyota bZ4X Touring стъпва на пазара у нас с отстъпка и подарък

Toyota bZ4X Touring стъпва на пазара у нас с отстъпка и подарък

carmarket.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 2 дни
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 2 дни
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 2 дни
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Медицинско чудо в Бургас: Дете пребори опасна &bdquo;хладилна бактерия&ldquo;, която поразява мозъка</p>

Лекари в Бургас спасиха 14-годишно дете с опасна „хладилна бактерия“, която поразява мозъка

България Преди 12 минути

Медиците диагностицираха листериозен менингит и приложиха целенасочено лечение, което доведе до пълно възстановяване на пациента

Чудо в ада на Венецуела: Развален асансьор спаси бейзболиста Дженри Мехия от сигурна смърт

Чудо в ада на Венецуела: Развален асансьор спаси бейзболиста Дженри Мехия от сигурна смърт

Свят Преди 18 минути

Две опустошителни земетресения във Венецуела отнеха живота на стотици хора и сринаха десетки сгради. Известният доминикански бейзболист Дженри Мехия обаче успя да избяга от рухналия хотел в град Ла Гуайра благодарение на странна грешка в асансьора

Джулия Робъртс сподели сладък момент с най-големия си син на разходка из Ню Йорк

Джулия Робъртс сподели сладък момент с най-големия си син на разходка из Ню Йорк

Любопитно Преди 2 часа

Холивудската икона Джулия Робъртс, известна с яростната защита на личния си живот, изненада феновете с рядка и много емоционална поява. 58-годишната актриса беше уловена от папараци да се разхожда под ръка с 21-годишния си син Финеъс в Ню Йорк

МВР: Общинари са узаконявали несъществуващи сгради във Варна, предстоят още арести

МВР: Общинари са узаконявали несъществуващи сгради във Варна, предстоят още арести

България Преди 2 часа

Петима служители на район „Приморски“ са сред задържаните по разследването за незаконното строителство, свързано с казуса „Баба Алино“

Демерджиев обеща обстойни проверки на всички опасни пътни участъци и състоянието на мантинелите

Демерджиев обеща обстойни проверки на всички опасни пътни участъци и състоянието на мантинелите

България Преди 2 часа

"Средствата от Фонда за пътна безопасност трябва да бъдат използвани целенасочено", заяви вътрешният министър

Сексолог разкри грешката, която съсипва сексуалния живот на 83% от двойките

Сексолог разкри грешката, която съсипва сексуалния живот на 83% от двойките

Любопитно Преди 2 часа

Лицензираният сексотерапевт Ванеса Марин разкри скрития проблем, който бавно проваля интимността при дългогодишните двойки. Оказва се, че начинът, по който инициираме секс, често се превръща в най-големия отблъскващ фактор за партньора

Бюджет 2026 се сблъска с критики: Синдикати и бизнес искат по-смели реформи

Бюджет 2026 се сблъска с критики: Синдикати и бизнес искат по-смели реформи

България Преди 2 часа

Социалните партньори обсъждат финансовата рамка с правителството, но предупреждават за рискове при доходите, осигуровките и дефицита

Карлос Насар става лице на България: Ще популяризира страната ни по света

Карлос Насар става лице на България: Ще популяризира страната ни по света

България Преди 2 часа

Олимпийският шампион се присъединява към кампанията на Министерството на туризма редом до DARA, за да популяризира България като привлекателна туристическа дестинация

Амал Клуни проговори за голямата жертва, която е направила в брака си с Джордж

Амал Клуни проговори за голямата жертва, която е направила в брака си с Джордж

Любопитно Преди 2 часа

Популярната адвокатка по човешки права Амал Клуни направи откровено признание за драстичната промяна в живота си след сватбата с Джордж Клуни. Тя разкри какви строги мерки за сигурност налага в имението им, за да защити своите 8-годишни близнаци

Телепортация или гаф? Джани Инфантино се появи на два мача едновременно на Мондиала

Телепортация или гаф? Джани Инфантино се появи на два мача едновременно на Мондиала

Любопитно Преди 3 часа

Решителните битки в Група Е на Световното 2026 предложиха огромна драма на терена, но истинското шоу открадна президентът на ФИФА. Вижте как един зле пресметнат телевизионен трик „клонира“ Джани Инфантино на два стадиона едновременно и взриви социалните мрежи.

Ралица Паскалева

Ралица Паскалева e звезден гост-коментатор в „На кафе“

Любопитно Преди 3 часа

Известната актриса влиза в студиото на предаването в понеделник

Рекорден интерес от оперни певци за предстоящия XXVI Международен майсторски клас на Райна Кабаиванска в НБУ

Рекорден интерес от оперни певци за предстоящия XXVI Международен майсторски клас на Райна Кабаиванска в НБУ

Любопитно Преди 3 часа

Голямото събитие в съпътстващата програма на майсторския клас е представянето на албума RAINA DIVA, а финалният празничен концерт ще отбележи 35-ия рожден ден на Нов български университет

Снимката е илюстративна

Идва ли краят на голямата привилегия: Какво се случва със заплатите на държавните служители от август?

България Преди 3 часа

Проектобюджет 2026 влиза в парламента с радикална промяна в осигуровките, по-скъпи винетки и цигари, но и с люта битка за доходите на администрацията

Украйна извърши една от най-мащабните си атаки срещу Русия от началото на войната

Украйна извърши една от най-мащабните си атаки срещу Русия от началото на войната

България Преди 3 часа

Сред целите са били Москва, Крим и райони край Черно море, а украинските удари срещу руска територия продължават да се засилват

Въздушна тревога в Румъния заради нова руска атака срещу украински пристанища

Въздушна тревога в Румъния заради нова руска атака срещу украински пристанища

България Преди 3 часа

Жителите на северната част на окръг Тулча са получили предупредително съобщение чрез системата Ro-Alert

Като към непознат: Експерт разкри тайните зад странния жест на Джей Ди Ванс към съпругата му

Като към непознат: Експерт разкри тайните зад странния жест на Джей Ди Ванс към съпругата му

Любопитно Преди 3 часа

Кратък откъс от подкаста на Втората дама на САЩ Уша Ванс стана популярен по изцяло грешни причини. Експерти по езика на тялото анализираха поведението на вицепрезидента Джей Ди Ванс, определяйки жестовете му към съпругата му като „странни“ и „хладни“

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
1

Държавата си върна язовир "Ахелой"

sinoptik.bg
1

Цветята на лятото огряха Ботаническата градина в Балчик

sinoptik.bg

Теодора Духовникова с емоционално признание към Георги Господинов и Йерней Лоренци

Edna.bg

Рекорден интерес от оперни певци за предстоящия XXVI Международен майсторски клас на Райна Кабаиванска в НБУ

Edna.bg

Ботев Враца създаде възпоменателен кът за загиналите в катастрофа фенове

Gong.bg

Карлос Насар е новото лице на България пред света

Gong.bg

Валяк падна от автовоз и удари кола в Кресненското дефиле, блокира движението към Гърция (ВИДЕО)

Nova.bg

Повдигат обвинение на шофьорa, помел двама младежи край Мездра

Nova.bg