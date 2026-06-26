Любопитно

Сексолог разкри грешката, която съсипва сексуалния живот на 83% от двойките

Лицензираният сексотерапевт Ванеса Марин разкри скрития проблем, който бавно проваля интимността при дългогодишните двойки. Оказва се, че начинът, по който инициираме секс, често се превръща в най-големия отблъскващ фактор за партньора

Стела Христова Стела Христова

26 юни 2026, 13:09
Сексолог разкри грешката, която съсипва сексуалния живот на 83% от двойките
Източник: Getty images/ iStock

В реме е за малко повече интимни ласки. Ако начинът, по който партньорът ви предлага да правите секс, по-скоро ви дразни, експертите казват, че това може да не е знак за липса на привличане, а симптом на много по-фин вид саботиране на връзката.

Сигналите, физическото докосване или думите, които двойките използват, за да покажат, че искат секс, могат да се окажат пълен отблъскващ фактор, който подкопава както сексуалната интимност, така и цялостните отношения.

„Начинът на иницииране на секс е напълно невидим проблем“, споделя лицензираният сексотерапевт Ванеса Марин пред The Post. „Двойките рядко се карат открито за това. Те просто бавно и неусетно спират да търсят близост.“

Марин изчислява, че зашеметяващите 83% от двойките или избягват да инициират контакт, или го правят изключително лошо, или редовно се чувстват наранени от реакцията на партньора.

„Не след дълго между тях израства стена от тихо отчуждение. Това е един от най-опасните и вредни проблеми в дългосрочните връзки“, обяснява тя.

  • Страхът от отхвърляне ражда неловки намеци

Според Марин лошото сексуално начало се дължи основно на вкоренения страх от отхвърляне. „Ако не се разкриеш напълно и не покажеш уязвимост, не боли толкова много, когато ти откажат“, обяснява тя.

Този страх обаче се проявява под формата на половинчати намеци, непряка комуникация, мърморене под носа от рода на „ами да го направим тогава“ или неловки подмятания. Всичко това кара секса да изглежда по-скоро като досадно задължение или бизнес сделка, отколкото като израз на истинско желание.

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„Никой не иска да прави секс с човек, който не може ясно и вярно да заяви какво желае“, подчертава терапевтът.

Марин, която е и автор на бестселъра за интимност „Секс разговори“, предупреждава, че макар лошото начало да изглежда като дребно моментно раздразнение, дългосрочните последици са пагубни – те водят до рязко разреждане на интимните контакти и загуба на емоционалната връзка.

„Начинът, по който една двойка се справя с началото на акта, говори много за това как се справя с уязвимостта като цяло. Ако единият партньор винаги е в ролята на преследвач, а другият винаги се отклонява и се дърпа, същата динамика почти винаги се проявява и извън спалнята – в трудните разговори, при молбата за помощ или при изразяването на ежедневни нужди.“

  • Илюзията на поп културата

Марин отбелязва, че Холивуд ни е научил на погрешния модел, че инициирането на секс винаги трябва да бъде спонтанно и бурно.

„Филмите ни показват как двама души осъществяват зрителен контакт от двата края на стаята и 30 секунди по-късно вече си разкъсват дрехите. Без думи, без разговори, без проверка дали другият е готов“, казва тя.

Когато една реална двойка започне да се сравнява с този холивудски стандарт, тя лесно може да си внуши, че нещо във връзката им е счупено. Истината обаче е, че доброто начало изисква предварително намерение и ясна комуникация.

„Трябва да познаваш партньора си, да казваш точно какво искаш и да се научиш да приемаш отговора 'не' с грация. Това може да звучи по-малко секси от филмовата версия, но партньор, който знае как точно да те покани и да те накара да се почувстваш истински желана, е много по-привлекателен от някой, който просто се нахвърля отгоре ти и се надява на най-доброто“, категорична е Ванеса Марин.

6 съвета за секс, когато не сме сами вкъщи
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  • Стратегията „Затопляне“

Според сексолога интимността е дълга игра, която трябва да започне часове преди някой изобщо да стъпи в спалнята – стратегия, която тя нарича „Затопляне“.

„Поддържайте тих, топъл и закачлив тон на свързаност и желание през целия ден. Така, когато накрая останете сами вечерта, основата вече ще е положена.“

Тази основа може да бъде следобедно съобщение като „Не мога да спра да мисля за теб“, неочаквана целувка без никакви по-нататъшни очаквания или просто жест на внимание.

Марин обяснява, че стиловете на иницииране приличат на езиците на любовта – те са различни и всеки е склонен да предлага секс по начина, по който самият той би искал да бъде поканен.

„Единият партньор може да се опитва да създаде настроение със свещи и бавно натрупване на атмосфера, мислейки си, че е върховен романтик, докато през това време половинката му се чуди защо той просто не я грабне и не премине на въпроса.“ В този сценарий никой не греши – двамата просто не са синхронизирани.

„Двойките не се провалят, защото вече не се искат. Те се провалят, защото говорят на напълно различни езици и никога не са потърсили превод. След като разберете това, голяма част от болката и объркването изчезват“, казва експертът.

За да се намали рискът от болезнено романтично отхвърляне, Марин съветва партньорите да се упражняват в учтивото казване и грациозното приемане на отказа.

„Попитайте партньора си директно: 'Кои са трите начина, по които бих могъл да започна, които наистина биха те развълнували и възбудили?'. Дайте му шанс да ви разкрие детайлите.“

В крайна сметка Марин призовава към секса да се подхожда просто като към вълнуваща покана: „На приятел не бихте изпратили сухо съобщение като 'Мисля, че трябва да се видим някой път'. Бихте казали: 'Липсваш ми! Искаш ли да дойдеш у дома в петък? Имам страхотна нова рецепта, която искам да пробваме'. Пренесете същата тази топла енергия и в леглото. Направете покана, на която партньорът ви просто да иска да каже 'Да'“, заключава терапевтът.

Редактор: Стела Христова
Източник: nypost.com    
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