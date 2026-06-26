МВР: Общинари са узаконявали несъществуващи сгради във Варна, предстоят още арести

Р азследването на схемите за незаконно строителство във Варна навлиза в нов етап. При мащабна полицейска операция са задържани 25 души, сред които петима служители на район „Приморски“, за които има данни, че са издавали удостоверения за търпимост на сгради, въпреки че са знаели, че такива не съществуват. Това съобщи на брифинг изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов, цитиран от DarikNews.bg

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По думите му акцията е започнала в четвъртък (26 юни) и е насочена към разкриването на организирани схеми за узаконяване на незаконно строителство.

„Петима от задържаните заемат длъжности в районното кметство „Приморски“, а останалите 20 са собственици на незаконни имоти на територията на Варна. Чрез удостоверения за търпимост те са узаконили сградите си, като са подали документи с неверни данни. С действията на общинските служители са получили удостоверения и в момента обитават тези имоти“, заяви Николов.

По думите му става въпрос основно за жилищни сгради и луксозни къщи с висока пазарна стойност.

В рамките на операцията са извършени множество претърсвания и изземвания.

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Връзката с „Баба Алино“

Главният секретар на МВР потвърди, че част от разследването е пряко свързано с казуса „Баба Алино“.

„На територията на този незаконен град са извършени действия по узаконяване на имоти чрез удостоверения за търпимост. Няма задържан районен архитект. Всички задържани са служители на район „Приморски“, които са отговаряли за тази процедура“, каза Николов.

По думите му проверяваният период обхваща годините между 2019 и 2023 г.

Той подчерта, че разследването няма да приключи с настоящата акция.

„Всички операции, които провеждаме и ще продължим да провеждаме, са във връзка със споделени обстоятелства от Олег Невзоров. Проведени са оперативни беседи с него, стартираме полицейски операции и такива ще бъдат извършвани и на територията на други кметства във Варна, ако се установят престъпления“, заяви Николов.

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Според него кметовете и общинските администрации носят пряка отговорност да сигнализират при установяване на нередности.

„Когато кметовете установят проблеми при подаването на документи, именно те трябва да подават сигнал към нас. Това е част от техните служебни задължения, а не ние да проверяваме документи, които те вече е трябвало да са проверили“, посочи той.

Главният секретар отправи и риторичен въпрос:

„Според вас какъв е мотивът да ги узаконят, при положение че съзнателно са знаели, че няма изградена сграда, извършили са проверки, убедили са се, че такава не съществува, и въпреки това издават удостоверение за търпимост?“, запита той.

И допълни, че разследването продължава, като предстоят нови задържания.

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Един обвиняем засега

Говорител на Районната прокуратура във Варна съобщи, че към момента обвинение е повдигнато на един от задържаните. Той е задържан за срок до 72 часа, а анализът на събраните доказателства продължава.

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Казусът „Баба Алино“ избухна след разкрития за незаконно изградени жилищни имоти в едноименната местност край Варна, които впоследствие са получили удостоверения за търпимост въпреки съмненията, че не отговарят на законовите изисквания. Разследването се фокусира върху предполагаема схема за издаване на официални документи с невярно съдържание, чрез които незаконно строителство е било представяно като допустимо.

По-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че украинският бизнесмен Олег Невзоров е дал подробни показания по случая. По думите му именно предоставената от него информация е помогнала за разкриването на механизма, по който са действали участниците в схемата. Министърът съобщи още, че по случая вече има 25 задържани, като на част от тях предстои да бъдат повдигнати обвинения.

Паралелно с това се води и отделно разследване за произхода на инвестициите на Невзоров. Според Демерджиев се проследяват финансови потоци с международен характер, които не се ограничават само до територията на България. Разследващите не изключват възможността акцията да обхване и други райони на Варна, ако бъдат установени сходни практики.