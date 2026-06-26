Телепортация или гаф? Джани Инфантино се появи на два мача едновременно на Мондиала

Ф утболните фенове по света останаха едновременно объркани и искрено изненадани, след като президентът на ФИФА Джани Инфантино се „появи“ на два различни мача, провеждащи се по абсолютно едно и също време по време на Мондиал 2026. Абсурдната ситуация бързо се превърна в най-обсъжданата тема в социалните мрежи.

Последните решителни мачове от група Е – Еквадор срещу Германия и Кюрасао срещу Кот д'Ивоар – се играеха паралелно, тъй като залозите за класиране на елиминациите бяха огромни. И докато на терена Еквадор поднесе огромна сензация, побеждавайки фаворита Германия с драматичното 2:1, а Кот д'Ивоар си подсигури място на 1/16-финалите след чиста победа с 2:0 над Кюрасао, истинското шоу се разигра по трибуните. Или по-точно – на големите екрани.

Ефектът „Инфантино“: Клониране или телевизионна магия?

Най-горещата тема извън чистия футбол се оказа фактът, че Инфантино беше излъчен на живо на видеостените и на двата стадиона в един и същ момент. Това остави зрителите по трибуните в пълен шах, питащи се как е възможно един човек да бъде на две места наведнъж.

Колажи, видеоклипове и екранни снимки мигновено заляха социалните мрежи, показвайки как шефът на ФИФА седи и „наблюдава“ с интерес срещите и в двете съоръжения едновременно.

Мрежата буквално прегря от теории – от шеги, че Инфантино е усвоил изкуството на телепортацията или клонирането, до критики към режисьорите на ФИФА, които очевидно са използвали предварително записани кадри от ложите (или зле планиран насложен стрийм), за да симулират присъствието на президента. На фона на напрегнатите битки за класиране на Световното, гафът с „навсъдеходния“ Инфантино внесе неочакван хумор и се превърна в хит на деня.

Как всъщност се случи „магията“?

Мистерията около „клонирането“ на Джани Инфантино бързо беше разплетена и зад нея не се крие суперсила, а класически (и малко зле пресметнат) телевизионен трик.

Hey @grok why was the FIFA President Gianni Infantino spotted at both Germany and Ivory Coast games at the same time pic.twitter.com/YtvT9uMyyC — Copa del mundo 🏆 (@___WorldCup2026) June 26, 2026

Истината е, че президентът на ФИФА присъстваше физически само на единия стадион – на драматичния сблъсък между Еквадор и Германия. За да покажат уважение към феновете и отборите на другия мач обаче, режисьорите на Кюрасао – Кот д'Ивоар решиха да пуснат видео с Инфантино на големия екран, симулирайки, че той следи срещата им „на живо“ от официалната ложа.

Гафът дойде от лошия тайминг на продукцията. Предаването от първия стадион и пуснатият запис на втория съвпаднаха секунда за секунда. Тъй като шефът на централата беше облечен с абсолютно същия костюм, за феновете, които следяха и двата двубоя едновременно, не остана никакво съмнение, че реакциите и жестовете му на двата екрана са идентични. Вместо да демонстрира способност да бъде на две места наведнъж, ФИФА си отбеляза забавен автогол, а мрежата го захапа с шеги, че Инфантино просто е пуснал "двоен фиш" и затова е трябвало да бъде навсякъде.