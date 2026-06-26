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Амал Клуни проговори за голямата жертва, която е направила в брака си с Джордж

Популярната адвокатка по човешки права Амал Клуни направи откровено признание за драстичната промяна в живота си след сватбата с Джордж Клуни. Тя разкри какви строги мерки за сигурност налага в имението им, за да защити своите 8-годишни близнаци

Стела Христова Стела Христова

26 юни 2026, 12:48
Амал Клуни проговори за голямата жертва, която е направила в брака си с Джордж
Източник: Getty Images

А мал Клуни говори открито за голямата жертва, която е била принудена да направи, след като се омъжи за холивудската мегазвезда Джордж Клуни, с когото са заедно вече 11 години, пише HELLO!

По време на емоционална реч на престижното събитие на Женската инициатива на „Картие“ (Cartier Women's Initiative), известната адвокатка по човешки права сподели как животът ѝ се е променил драстично, след като е срещнала актьора през 2013 г. Изведнъж тя е била принудена да се съобрази с реалността, че всяка нейна стъпка ще бъде отразявана на първите страници на таблоидите.

„Преди успявах строго да разделям професионалния от личния си живот, които изглеждаха по коренно различен начин. Успявах изобщо да не ги смесвам“, започна изповедта си Амал. „А после се омъжих и това се промени из основи.“

Тя продължи: „В началото бях много наясно с тази едноизмерна гледна точка на медиите към мен. Постоянно усещах напрежение и си мислех: 'О, не мога да бъда видяна да нося тази рокля или да правя това, защото в понеделник трябва да вляза в съдебната зала и да застана пред съдия'.“

Амал призна, че в името на голямата любов към съпруга и децата си е пожертвала способността си да бъде анонимна, но е избрала да обича „силно и смело“.

„В крайна сметка, дали си добър в това, което правиш, рано или късно се вижда и се доказва. Затова реших, че няма да позволя на хорското мнение и на медийния фактор да ме спрат да правя нещата, които са наистина важни за семейството ми или за връзката ми“, обясни тя.

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19 снимки
Амал и Джордж Клуни Лондон
Амал и Джордж Клуни Лондон
Амал и Джордж Клуни Лондон
Амал и Джордж Клуни Лондон
  • Кошница за телефони и битка с папараците

Джордж и Амал Клуни се ожениха на пищна церемония през 2014 г. – точно една година след първата им среща. През 2017 г. семейството им се увеличи с появата на близнаците Александър и Ела, които в момента са на 8 години. Сега четиримата прекарват по-голямата част от времето си в разкошното си имение от 18-и век в Бриньол, Франция, което разполага със собствено лозе, басейн и тенис кортове.

Двойката полага огромни и скъпоструващи усилия, за да държи децата си далеч от светлината на прожекторите и натрапчивите папараци.

„Моята основна цел е да ги защитя. Не искам снимки на децата ми никъде в пространството“, сподели наскоро самият Джордж Клуни в интервю за списание GQ. „В моята работа и в кариерата на Амал ние се занимаваме с изключително сериозни теми и се изправяме срещу опасни злодеи. Поради тази причина сигурността ни е на първо място и не можем да си позволим лицата на децата ни да бъдат публично известни. Трябва да работим здраво, за да запазим поверителността си, а това е изключително сложно, както можете да си представите.“

За да гарантират сигурността в дома си в Прованс, Амал и Джордж са въвели изключително строго правило за всички свои гости, колкото и близки да са те. Всеки, който прекрачи прага на имението, е длъжен да предаде мобилния си телефон.

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14 снимки
Джордж и Амал Клуни
Джордж и Амал Клуни
Джордж и Амал Клуни
Джордж и Амал Клуни

„Създаването на лични, защитени моменти и пространства става все по-трудно в нашия свят“, сподели майката на две деца пред списание Glamour. „Но именно затова се забавляваме толкова много у дома, на сигурно място. Сега имам специална кошница за телефони на входа, която използвам, за да събирам устройствата на абсолютно всички гости.“

„Важно е да се постигне здравословен баланс – да имате време само за семейството си и за най-близките приятели, където хората да усещат, че могат да проведат безопасен, откровен и спокоен обмен, без страх, че нещо ще изтече в медиите. И бих казала, че откакто станах майка, папарашкото натрапничество ме притеснява и плаши много повече. Правим всичко възможно, за да спестим това влияние на децата си. Никога не сме публикували тяхна снимка и няма да го направим“, категорична е Амал Клуни.

Редактор: Стела Христова
Амал Клуни Джордж Клуни лична неприкосновеност папараци семеен живот човешки права
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