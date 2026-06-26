49-годишен варненец е обвинен за документно престъпление след акцията в район „Приморски“

49-годишен мъж от Варна е привлечен като обвиняем за документно престъпление след специализираната акция на ГДБОП и МВР в районното кметство „Приморски“. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор от Районната прокуратура във Варна, като предстои държавното обвинение да поиска постоянната му мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването се води под ръководството и надзора на Районна прокуратура - Варна по досъдебно производство за документно престъпление. На този етап по делото има един обвиняем - 49-годишен варненец, който е привлечен към наказателна отговорност по чл. 314, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.

МВР: Общинари са узаконявали несъществуващи сгради във Варна, предстоят още арести

В хода на разследването са извършени множество процесуално-следствени действия, включително претърсвания и изземвания в помещения на кметство „Район Приморски“ към Община Варна, както и на частни адреси. Действията са осъществени след разрешение от компетентния съд.

Специализираната операция беше проведена на 25 юни. По време на брифинг говорителят на Районната прокуратура - Варна прокурор Пламен Иванов съобщи, че продължава анализът на събраните доказателства заради големия обем материали по делото.

Акция на полицията в Общината на район "Приморски" във Варна

„Ако се установи съпричастност на още лица към извършването на конкретни престъпления, и на тях ще бъдат повдигнати обвинения“, заяви прокурор Иванов.

Изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов посочи, че разследването обхваща периода от 2019 до 2023 г. По думите му до момента е установено, че на територията на Варна са били узаконявани имоти чрез т.нар. удостоверения за търпимост, издадени от общинската администрация въз основа на декларации с неверни данни.

Работата по случая продължава под ръководството на Районната прокуратура - Варна, като разследващите не изключват повдигането на обвинения и срещу други лица при събиране на достатъчно доказателства.

28 May 2026 Разследващите извършват претърсвания в офиси, свързани с корпорация КУБ, и изземват документи, имащи отношение към незаконното строителство в местността „Баба Алино“

23 Jun 2026 Прокуратурата съобщава за пет досъдебни производства по казуса „Баба Алино“ и едно допълнително за длъжностно престъпление, като бизнесменът Олег Невзоров е разпитан неколкократно

25 Jun 2026 Служители на ГДБОП и МВР извършват мащабна специализирана акция с претърсвания в районното кметство „Приморски“ по повод издаването на удостоверения за търпимост въз основа на неверни данни