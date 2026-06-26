България

Внимание, ако пътувате към Гърция: Валяк падна от автовоз и затвори Е-79 край Кресна

Движението в района е спряно и в двете посоки, трафикът се пренасочва през Предела

Василена Василева Василена Василева

26 юни 2026, 13:56
Внимание, ако пътувате към Гърция: Валяк падна от автовоз и затвори Е-79 край Кресна
Източник: БТА

В ременно е ограничено движението и в двете посоки по главен път I-1 (Е-79) при 391-вия километър, в участъка между Кресненско ханче и град Кресна, заради пътен инцидент. За това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

По информация на агенцията водачите изчакват на място, а движението в района се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

От Областната дирекция на МВР – Благоевград уточниха, че инцидентът е станал между Кривия тунел и Кресна, след като от платформа за превоз на автомобили е паднал тежък валяк.

По първоначални данни в падналата строителна машина се е ударил лек автомобил. Шофьорът не е получил видими външни наранявания, но е транспортиран до лечебно заведение за медицински преглед като предпазна мярка.

На мястото се извършват процесуално-следствени действия, както и разчистване на пътното платно, за да бъде възстановено движението възможно най-бързо.

В района на Симитли полицейски екипи пренасочват автомобилите по обходен маршрут през местността Предела.

Пътят I-1 (Е-79) през Кресненското дефиле е един от най-натоварените транспортни коридори в страната и основна връзка между София и граничния пункт „Кулата“ с Гърция. Заради интензивния трафик и сложния планински терен дори инциденти без тежко пострадали често водят до сериозни задръствания и затруднения в движението.

От АПИ и МВР призовават шофьорите да следят актуалната информация за пътната обстановка и да използват обходните маршрути до възстановяване на нормалния трафик.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова    
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Внимание, ако пътувате към Гърция: Валяк падна от автовоз и затвори Е-79 край Кресна

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