Изслушват военния министър Димитър Стоянов за атаката срещу корабите в Черно море

М инистърът на отбраната Димитър Стоянов ще бъде изслушан в парламентарната Комисия по отбрана във връзка с атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за ударените кораби

Изслушването идва, след като България поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за продължаване на разследването. В понеделник Стоянов заяви, че засега не се предвиждат нови операции на Военноморските и Военновъздушните сили в района на атаката.

Междувременно премиерът Румен Радев изпрати писма до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте с искане за съдействие.

В тях той подчертава, че България ще направи всичко необходимо, за да установи безспорно отговорността за нападението. С помощта на Европейската комисия и нейните агенции се очаква да бъдат изследвани всички налични материални доказателства, сателитни данни и друга информация, събрана по случая.

България е поискала съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност, след като досегашните усилия не са довели до откриване на останки от дроновете, които биха могли да помогнат за установяване на произхода им. След изясняване на отговорността страната ни възнамерява да предприеме дипломатически и правни мерки в съответствие с международното право.

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Какво каза военният министър

На 12 октомври Димитър Стоянов заяви, че не се планират нови операции на Военноморските и Военновъздушните сили във връзка с атакуваните кораби. По думите му се очаква Министерството на транспорта да предприеме необходимите действия за осигуряване на подводен дрон, с който да бъде обследван потъналият плавателен съд.

Стоянов съобщи още, че България е поискала от НАТО засилено радиолокационно наблюдение на въздушното пространство, за да се подобри ситуационната осведоменост. Към момента на изявлението му страната ни не беше получила отговор на предишното искане и не разполагаше с поисканите сателитни изображения.

Министърът посочи, че ще бъде отправено ново искане за подкрепа. По думите му службите работят по две версии за произхода на дроновете, но към този момент няма доказателства дали те са руски или украински.

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Какво се случи с двата кораба

Атаката беше извършена около 3 ч. на 6 октомври срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море, на около 70 морски мили от българския бряг.

Плавателният съд „ALFA WATAN“, плаващ под флага на Того, беше тежко повреден и потъна. Другият кораб - „ABLE“, плаващ под флага на Палау, беше ударен и на борда му избухна пожар. Екипажът на „ABLE“ беше евакуиран, като 18 души бяха спасени.

По данни на българските власти при нападението са използвани морски и въздушни дронове. Към момента на първоначалните съобщения не беше установено кой стои зад атаката.

След инцидента българските институции предприеха спасителна операция и действия по установяване на произхода на безпилотните апарати. Търсенето на останки от дроновете не даде резултат, което затруднява разследването.

Кой стои зад нападението

Към 13 октомври 2026 г. няма публично представени окончателни доказателства, които да установяват извършителя на атаката. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия за нападението, докато българските власти заявиха, че разследват случая и не разполагат с достатъчно доказателства за категоричен извод.

Руското посолство в София отрече руски дронове да са атакували плавателния съд. Премиерът Румен Радев също посочи, че отговорността трябва да бъде установена въз основа на доказателства.

Исканата от България международна техническа помощ трябва да подпомогне проверката на наличните материали, сателитните изображения и информацията за движението на корабите и дроновете.