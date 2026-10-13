Нови удари с дронове по два кораба край българския бряг, единият е потънал

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Т ърговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е ударен от дрон в Черно море. Инцидентът станал на 15 морски мили от брега, срещу град Бяла, област Варна. Това става ясно от данни на дежурния координатор на Районен център 112 във Варна.

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Сигналът за нападението над кораба „Челси 3” е подаден в 01:57 часа през изминалата нощ. Обаждането е постъпило от дежурния на „Варна трафик”, предава NOVA.

По първоначална информация при удара са пострадали 12 души. Предприети са действия ранените да бъдат транспортирани до пристанище Варна.

Сигналът е предаден на Областната дирекция на МВР, „Морска администрация“, Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Националната служба за охрана (НСО), както и на местните власти - общината и дежурния в областната управа.

Плаващият под флага на Малта кораб за генерални товари CHELSEA 3 (IMO: 9361392) е поразен при атака с дронове при преход източно от Бяла. 136-метровият кораб с дедуейт 5827 т. е построен през 2006 г., като подава сигнал снощи около 0200 ч., Мaritime.bg.

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Съдът е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ.

Към района е изпратен гранично-полицейският кораб BURGAS (MMSI: 207451400).

Плавателният съд е собственост и се менажира от базирана в Украйна компания. Последна инспекция по ДПК е проведена в Бари, Италия, на 12 август. Установени са 11 несъответстия, като те не са станали причина за неговото задържане, допълва изданието.

През изминалите часове има и втори атакуван с безпилотни летални апарати кораб - този път на 17 мили източно от Крапец. Това съобщи премиерът Румен Радев по време на извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Плавателният съд е потънал. Спасен е един член на екипажа, каза още Радев.

Според информация на Maritime.bg плаващият под флага на Сейнт Китс и Невис кораб за генерални товари AZOV CONCORD (9387748) е потънал източно от Шабла.

Съдът е извършвал преход от Румъния с направление към Турция.

Спасителна операция се провежда североизточно от нос Шабла. В нея е активиран плаващият под флага на Дания офшорен кораб SKANDI ASSERTER (IMO: 9245902).

AZOV CONCORD (9387748) е построен през 2008 г. Съдът има дедуейт 8975 т. Корабът е собственост и се менажира от базирани в Турция компании.

Очаквайте подробности!