България

Нови удари с дронове по два кораба край българския бряг, единият е потънал

Поразен е на около 15 морски мили от брега срещу Бяла, област Варна

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 минута / 13 октомври 2026, 07:11
Радев привиква Митрофанова след новите удари в Черно море

Радев привиква Митрофанова след новите удари в Черно море
Обвиненият за убийството на Илиян Филипов иска да бъде освободен от ареста

Обвиненият за убийството на Илиян Филипов иска да бъде освободен от ареста
Извънредно заседание на НС заради помилването на

Извънредно заседание на НС заради помилването на "петричкия Ескобар"
Рязко застудяване и порои носят опасно време у нас във вторник

Рязко застудяване и порои носят опасно време у нас във вторник
Над 200 кг наркотици в хладилни камиони с месо в Ловеч

Над 200 кг наркотици в хладилни камиони с месо в Ловеч
Катастрофа между два тира на пътя Велико Търново – Русе

Катастрофа между два тира на пътя Велико Търново – Русе
Показаха обследването на кораба „Ейбъл“

Показаха обследването на кораба „Ейбъл“
Прокуратурата в Скопие: Миналата година на Ива Михайлова ѝ бяха отнети два паспорта и не ѝ бяха върнати поради риск от бягство

Прокуратурата в Скопие: Миналата година на Ива Михайлова ѝ бяха отнети два паспорта и не ѝ бяха върнати поради риск от бягство

Т ърговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е ударен от дрон в Черно море. Инцидентът станал на 15 морски мили от брега, срещу град Бяла, област Варна. Това става ясно от данни на дежурния координатор на Районен център 112 във Варна.

Изслушват военния министър Димитър Стоянов за атаката срещу корабите в Черно море

Сигналът за нападението над кораба „Челси 3” е подаден в 01:57 часа през изминалата нощ. Обаждането е постъпило от дежурния на „Варна трафик”, предава NOVA.

По първоначална информация при удара са пострадали 12 души. Предприети са действия ранените да бъдат транспортирани до пристанище Варна.

Сигналът е предаден на Областната дирекция на МВР, „Морска администрация“, Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Националната служба за охрана (НСО), както и на местните власти - общината и дежурния в областната управа.

Плаващият под флага на Малта кораб за генерални товари CHELSEA 3 (IMO: 9361392) е поразен при атака с дронове при преход източно от Бяла. 136-метровият кораб с дедуейт 5827 т. е построен през 2006 г., като подава сигнал снощи около 0200 ч., Мaritime.bg.

Първи думи на спасените моряци след удара край Бяла: „Дронът дойде отдолу, никой не ни предупреди!“

Съдът е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ.

Към района е изпратен гранично-полицейският кораб BURGAS (MMSI: 207451400).

Плавателният съд е собственост и се менажира от базирана в Украйна компания. Последна инспекция по ДПК е проведена в Бари, Италия, на 12 август. Установени са 11 несъответстия, като те не са станали причина за неговото задържане, допълва изданието.

През изминалите часове има и втори атакуван с безпилотни летални апарати кораб - този път на 17 мили източно от Крапец. Това съобщи премиерът Румен Радев по време на извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. 

Плавателният съд е потънал. Спасен е един член на екипажа, каза още Радев.

Според информация на Maritime.bg плаващият под флага на Сейнт Китс и Невис кораб за генерални товари AZOV CONCORD (9387748) е потънал източно от Шабла.

Съдът е извършвал преход от Румъния с направление към Турция. 

Спасителна операция се провежда североизточно от нос Шабла. В нея е активиран плаващият под флага на Дания офшорен кораб SKANDI ASSERTER (IMO: 9245902).

AZOV CONCORD (9387748) е построен през 2008 г. Съдът има дедуейт 8975 т. Корабът е собственост и се менажира от базирани в Турция компании.

 

Очаквайте подробности!

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Радев: Два са ударените с дронове кораби край България

Радев: Два са ударените с дронове кораби край България

Кои са новите ударени кораби в Черно море край България: CHELSEA 3 и мистерията около плавателния съд край Крапец

Кои са новите ударени кораби в Черно море край България: CHELSEA 3 и мистерията около плавателния съд край Крапец

Нови удари с дронове по два кораба край българския бряг, единият е потънал

Нови удари с дронове по два кораба край българския бряг, единият е потънал

Рязко застудяване и порои носят опасно време у нас във вторник

Рязко застудяване и порои носят опасно време у нас във вторник

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 1 ден
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 1 ден
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 1 ден
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нощен кошмар край Варна: Пожар пламна в дом за възрастни хора, евакуирани са 30 души

Нощен кошмар край Варна: Пожар пламна в дом за възрастни хора, евакуирани са 30 души

България Преди 2 минути

Инцидентът е станал около 3:00 ч. сутринта; двама от обитателите са настанени във Военноморската болница

Ураган и тропическа буря връхлетяха Мексико - загинали са деца и възрастни, 10 души са в неизвестност

Ураган и тропическа буря връхлетяха Мексико - загинали са деца и възрастни, 10 души са в неизвестност

Свят Преди 22 минути

Властите предупреждават за обилни валежи, силни ветрове и високи вълни по тихоокеанското крайбрежие

.

От обикновена мазол до сепсис: Кога малката рана на крака става опасна за живота

Любопитно Преди 1 час

Историята помни фатални случаи, започнали от обикновено протриване. Дерматолозите обясняват как правилно да се грижим за мазолите и кои симптоми изискват незабавна медицинска помощ.

Абидос, Египет

Загадката от Абидос е разгадана: Слуги са принасяни в жертва при смърт на владетел

Любопитно Преди 1 час

Останките от тези слуги (или придворни) са били изкопани за първи път през 20-те години на миналия век от погребалните комплекси в Абидос, Източен Египет, които датират от около 3000 г. пр.н.е.

Криста Пайк плаче, след като е осъдена на смърт на 30 март 1996 г. в Ноксвил, щат Тенеси

Казусът „Криста Пайк“: Може ли законът да спре втори опит за екзекуция?

Свят Преди 1 час

„Щатът не е дал никакви обещания, че г-жа Пайк няма да бъде подложена на бъдеща екзекуция“, каза адвокатът на Пайк, Люк Инън, в съда миналия сряда, докато екипът ѝ настояваше за запазване на доказателствата от провалилата се екзекуция, при която Пайк оцеля след две уж фатални дози пентобарбитал

Жертви и ранени в Киев, Русия порази жилищен блок

Жертви и ранени в Киев, Русия порази жилищен блок

Свят Преди 9 часа

При отделна руска ракетна атака в Донецка област в Източна Украйна са загинали най-малко трима цивилни

Спасиха след 20 часа туристка, скочила от кораб в Йонийско море

Спасиха след 20 часа туристка, скочила от кораб в Йонийско море

Свят Преди 10 часа

Преминаващ товарен кораб най-накрая открил жената в пълно съзнание

НАТО ще удари Калининград, Беларус и Санкт Петербург, ако Русия нападне

НАТО ще удари Калининград, Беларус и Санкт Петербург, ако Русия нападне

Свят Преди 10 часа

Ученик загина, а 24 души са ранени от бомба в Израел

Ученик загина, а 24 души са ранени от бомба в Израел

Свят Преди 11 часа

Премиерът Бенямин Нетаняху отмени плановете си и проведе оценки относно „сериозния инцидент“

Мирчев: В секретен обект край София са подпалени 11 антени за Starlink

Мирчев: В секретен обект край София са подпалени 11 антени за Starlink

България Преди 11 часа

Двама маскирани мъже са подпалили 11 от 17-те антени на SpaceX

Рапърът Шон „Диди“ Комбс е бил откаран в болница

Рапърът Шон „Диди“ Комбс е бил откаран в болница

Свят Преди 11 часа

Линейка е напуснала затворническия комплекс около 1 часа през нощта

Хутите заплашиха САЩ с „бърз и болезнен отговор“

Хутите заплашиха САЩ с „бърз и болезнен отговор“

Свят Преди 12 часа

Mохамед ал Бухайти: Ако САЩ се включат в агресията срещу Йемен, няма да се колебаем

България и още 28 държави предупредиха Иран

България и още 28 държави предупредиха Иран

България Преди 12 часа

Предупреждението идва след сериозен инцидент в британска военновъздушна база

Безпрецедентно спиране на производството в „Агрополихим“

Безпрецедентно спиране на производството в „Агрополихим“

България Преди 12 часа

За възникналата ситуация са уведомени по установения ред компетентните институции

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за ударените кораби

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за ударените кораби

България Преди 13 часа

България категорично осъжда военните атаки срещу търговското корабоплаване

Полицията издирва изчезнала млада жена от Шумен

Полицията издирва изчезнала млада жена от Шумен

България Преди 13 часа

Според информация от близките ѝ е вероятно да е пребивавала по Южното Черноморие

Всичко от днес

От мрежата

България се включи в глобалната инициатива на Mars за преодоляване на бариерите пред осиновяването на домашни любимци

dogsandcats.bg

Осиновяването на куче: От емоция до осъзнат избор

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски с награда за биоразнообразие и климат

sinoptik.bg
1

Напоителни есенни дъждове

sinoptik.bg

Бела Хадид отбеляза 30-ия си рожден ден със закачлива публикация в Instagram

Edna.bg

Дневен хороскоп за 13 октомври, вторник

Edna.bg

Нови удари с дронове по два кораба край българския бряг, единият е потънал

Nova.bg

Румен Радев свика спешно службите за сигурност, ще разговаря с посланик Митрофанова и генералния секретар на НАТО

Nova.bg