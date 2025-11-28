България

Освобождават Благомир Коцев от ареста

Паричните средства от дарителите за гаранцията му са преведени по сметката на Окръжния съд

28 ноември 2025, 08:49
Центърът на София под блокада: Симпатизанти на

Центърът на София под блокада: Симпатизанти на "Величие" излязоха на протест (ВИДЕО)
Росен Плевнелиев: Кабинетът трябва да продължи работа до президентските избори

Росен Плевнелиев: Кабинетът трябва да продължи работа до президентските избори
Порои, наводнения, свлачища: Бедственото положение в Югозападна България продължава

Порои, наводнения, свлачища: Бедственото положение в Югозападна България продължава
Промените в Бюджет 2026: Работодатели и синдикати на среща във финансовото министерство

Промените в Бюджет 2026: Работодатели и синдикати на среща във финансовото министерство
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Бедственото положение в Сандански: Обстановката - усложнена, институциите са в готовност

Бедственото положение в Сандански: Обстановката - усложнена, институциите са в готовност
Организират дарителска кампания за набиране на 200 000 лева за гаранцията на Благомир Коцев

Организират дарителска кампания за набиране на 200 000 лева за гаранцията на Благомир Коцев
Спират поскъпването и разширението на зоните за паркиране в София

Спират поскъпването и разширението на зоните за паркиране в София

О чаква се в рамките на днешния ден варненският кмет Благомир Коцев да бъде освободен, след като негови привърженици се активизираха и в рамките на часове събраха паричната гаранция в размер на 200 хил. лв. По закон се издава бележка, с която градоначалникът ще получи личните си вещи (телефон, документи), и ще може да се прибере вкъщи.

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Според Манол Пейков, народен представител от ПП–ДБ и организатор на дарителската кампания, средствата от дарители вече са събрани и преведени по банковата сметка на Окръжния съд.

Коцев не е отстранен от длъжност и в най-скоро време се очаква да се върне на работа.

По време на делото снощи сред основните доводи на защитата беше тежко заболяване на съпругата на варненския кмет, която на 10 декември трябва да замине за лечение в Германия.

Организират дарителска кампания за набиране на 200 000 лева за гаранцията на Благомир Коцев

Обвиненията вече са променени и прецизирани – за престъпно сдружение за получаване на подкупи. Най-тежката възможна присъда за Коцев би била „6 години лишаване от свобода“.

Срещу 200 000 лева пускат под гаранция кмета на Варна Благомир Коцев (СНИМКИ)

Защитата, представлявана от адвокат Лулчева, настоя за по-лека мярка – подписка или домашен арест, като не е било говорено за парична гаранция. Съдът се произнесе, че няма опасност Коцев да извърши ново престъпление, при такава присъда.

„Изненадващ е размерът на гаранцията, но всички обвинения по адрес на Коцев, че може да извърши ново престъпление, съдът опроверга и каза, че няма такава опасност – това е най-важното“, коментира адв. Лулчева, цитирана от NOVA.

Очаква се привърженици на Коцев да го посрещнат, предвид многобройните протести в негова подкрепа.

С променена визия и усмивка - Благомир Коцев влезе в Окръжния съд във Варна
8 снимки
Благомир Коцев
Благомир Коцев
Благомир Коцев
Благомир Коцев

 

Източник: NOVA    
Благомир Коцев арест гаранция дарения
Последвайте ни
Имотна измама: Как откраднаха къща в София с лъжесвидетели

Имотна измама: Как откраднаха къща в София с лъжесвидетели

Мир под заплаха: Русия затяга хватката и иска нови територии

Мир под заплаха: Русия затяга хватката и иска нови територии

Освобождават Благомир Коцев от ареста

Освобождават Благомир Коцев от ареста

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа
Ексклузивно

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Преди 2 часа
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Ексклузивно

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Преди 2 часа
За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев
Ексклузивно

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Преди 2 часа
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Ексклузивно

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Преди 2 часа

Виц на деня

Съдията: -Престъплението е извършено със замах, дързост и прецизност. Подсъдимият: -Колкото и комплименти да ми правите, няма да си призная.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Днес почитаме велики свети мъченици, кои са те

Днес почитаме велики свети мъченици, кои са те

Любопитно Преди 1 час

Тивериополските мъченици намерили гибелта си по време на гоненията, предприети от император Юлиан Отстъпник

Древна индийска здравна практика помага в борбата с настинките

Древна индийска здравна практика помага в борбата с настинките

Любопитно Преди 1 час

Освен това методът може да помогне и при алергии

<p>Мъж промени живота си и свали 92 килограма</p>

Замразено грозде вместо шоколад: Мъж промени живота си и свали 92 килограма

Любопитно Преди 2 часа

Мъж, който харчил по 400 долара седмично за нездравословна храна и консумирал 7000 калории на ден, разкри „най-добрия си трик“

ChatGPT става личен асистент за пазаруването ни

ChatGPT става личен асистент за пазаруването ни

Технологии Преди 2 часа

Чатботът ще помага за намиране на най-подходящото решение и цена

Едно просто изследване предсказва ужасна диагноза преди тестовете

Едно просто изследване предсказва ужасна диагноза преди тестовете

Любопитно Преди 2 часа

Учени са открили нов начин за откриване на опасно сърдечно заболяване

Състезанието за наследник на Тръмп започна

Състезанието за наследник на Тръмп започна

Свят Преди 2 часа

Критичните гласове спрямо Тръмп сред републиканците се засилват. Критиците се позиционират - гледат напред към времената след ерата Тръмп. Марджъри Тейлър Грийн, наречена от президента "предателка", е само една от тя

Сваленият "президент на бедните" в Перу получи 11 години затвор

Сваленият "президент на бедните" в Перу получи 11 години затвор

Свят Преди 10 часа

Педро Кастильо беше осъден от Върховния съд за опит да разпусне Конгреса и да управлява с укази през 2022 г.

83 жертви от огнения ад в Хонконг, търсят десетки изчезнали

83 жертви от огнения ад в Хонконг, търсят десетки изчезнали

Свят Преди 10 часа

Около 900 души са евакуирани във временни убежища

Оставиха в ареста украинеца, обвинен за убийство в "Студентски град"

Оставиха в ареста украинеца, обвинен за убийство в "Студентски град"

България Преди 11 часа

Според мотивите на съдебния състав има опасност той да се укрие и да извърши престъпление

Великобритания даде временен лиценз на "Лукойл Интернешънъл"

Великобритания даде временен лиценз на "Лукойл Интернешънъл"

Свят Преди 12 часа

Лицензът е валиден до 26 февруари и разрешава извършването на плащания и други сделки при определени условия

Путин: Руските сили обкръжиха Покровск, контролират 70%; ожесточени боеве

Путин: Руските сили обкръжиха Покровск, контролират 70%; ожесточени боеве

Свят Преди 12 часа

Москва казва, че превземането на Покровск, който тя нарича „вратата към Донецк“, ще ѝ позволи да напредне на север към двата най-големи града в Донецка област – Краматорск и Славянск

Люка Филип е новият председател на Интерпол

Люка Филип е новият председател на Интерпол

Свят Преди 13 часа

53-годишният Филип е главен инспектор на френската полиция

<p>&quot;Истинските намерения&nbsp;на Путин скоро ще станат ясни&quot;</p>

Италианският министър на отбраната: "Истинските намерения" на Путин скоро ще станат ясни

Свят Преди 13 часа

Крозето каза също, че европейските страни не трябва да пренебрегват трудностите, които ще срещнат Украйна и Русия

Разкриха мотива за жестокото убийство в Мадан

Разкриха мотива за жестокото убийство в Мадан

България Преди 14 часа

По случая са задържани осем мъже

Министерство на здравеопазването осъди агресия срещу служителки пред парламента

Министерство на здравеопазването осъди агресия срещу служителки пред парламента

България Преди 14 часа

БСП заплашва с излизане от управлението заради бюджета

БСП заплашва с излизане от управлението заради бюджета

България Преди 15 часа

Според Зафиров оттеглянето на бюджета застрашава доходите на хората и стабилността на държавата

Всичко от днес

От мрежата

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
1

Да помогнем да един от пазителите на Родопите

sinoptik.bg
1

С какво време посрещаме метеорологичната зима

sinoptik.bg

Селин Дион с трогателно послание към феновете си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Думите, които ни носят късмет в петък, 28 ноември!

Edna.bg

Лудогорец сътвори нещо невиждано от 34 години

Gong.bg

Невижданата катастрофа на Бразилия

Gong.bg

Росен Плевнелиев: Този кабинет трябва да остане работещ до президентските избори, има още цели за постигане

Nova.bg

Трима лъжесвидетели и едно съмнително завещание: Нова имотна измама след фалшиви показания пред нотариус

Nova.bg