Освобождават Благомир Коцев от ареста

О чаква се в рамките на днешния ден варненският кмет Благомир Коцев да бъде освободен, след като негови привърженици се активизираха и в рамките на часове събраха паричната гаранция в размер на 200 хил. лв. По закон се издава бележка, с която градоначалникът ще получи личните си вещи (телефон, документи), и ще може да се прибере вкъщи.

Според Манол Пейков, народен представител от ПП–ДБ и организатор на дарителската кампания, средствата от дарители вече са събрани и преведени по банковата сметка на Окръжния съд.

Коцев не е отстранен от длъжност и в най-скоро време се очаква да се върне на работа.

По време на делото снощи сред основните доводи на защитата беше тежко заболяване на съпругата на варненския кмет, която на 10 декември трябва да замине за лечение в Германия.

Обвиненията вече са променени и прецизирани – за престъпно сдружение за получаване на подкупи. Най-тежката възможна присъда за Коцев би била „6 години лишаване от свобода“.

Защитата, представлявана от адвокат Лулчева, настоя за по-лека мярка – подписка или домашен арест, като не е било говорено за парична гаранция. Съдът се произнесе, че няма опасност Коцев да извърши ново престъпление, при такава присъда.

„Изненадващ е размерът на гаранцията, но всички обвинения по адрес на Коцев, че може да извърши ново престъпление, съдът опроверга и каза, че няма такава опасност – това е най-важното“, коментира адв. Лулчева, цитирана от NOVA.

Очаква се привърженици на Коцев да го посрещнат, предвид многобройните протести в негова подкрепа.