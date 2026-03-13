По халати с Епстийн: Появи се нова снимка на принц Андрю и Питър Манделсън

Кадърът, заснет на остров Мартас Винярд, показва двамата британски политици по халати заедно с осъдения финансист

13 март 2026, 20:24
Б ившият британски принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор и Питър Манделсън, бивш посланик на Великобритания в САЩ и бивш член на Камарата на лордовете (горната камара на британския парламент), са били заснети по халати заедно с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия. На снимката, за която първа съобщи британската телевизия "ITV News", се вижда как Андрю и Манделсън са седнали на открито на дървена маса, а пред тях има чаши с американското знаме. 

Телевизионният канал съобщи, че снимката е направена в Мартас Винярд, остров до Кейп Код в щата Масачузетс. 

Разкритие: Епстийн, Максуел и Уайнстийн са били гости в дома на принц Андрю

Предполага се, че това е първата открита снимка на двамата мъже с Епстийн.

И двамата мъже носят бели халати, като снимката прилича на друга, намерена по-рано, на Манделсън, която може да бъде видяна и в "албума за рождения ден" на Епстийн. 

Снимката на Манделсън от въпросния албум, на която той също е по халат, е придружена от съобщение, в което той описва Епстийн като своя "най-добър приятел". 

Андрю, бившият хергоц на Йорк, и Манделсън бяха арестувани по подозрения в злоупотреба с власт във връзка с близките им отношения с осъдения сексуален престъпник. И двамата впоследствие бяха освободени, но разследванията срещу тях продължават. 

Досиетата „Епстийн“: Финансистът педофил сочи с пръст крал Чарлз

Имената на двамата мъже, както и техни снимки, се появяват на няколко места в т. нар. досиета "Епстийн". 

Както Андрю, брат на британския крал Чарлз Трети, така и Манделсън - заемал редица министерски постове - отрекоха да са извършвали каквито и да е било нарушения във връзка с близките си отношения с Епстийн.

Източник: БТА, Симеон Томов    
БНБ: 89% от левовете в обращение са изтеглени към 13 март

БНБ: 89% от левовете в обращение са изтеглени към 13 март

По халати с Епстийн: Появи се нова снимка на принц Андрю и Питър Манделсън

По халати с Епстийн: Появи се нова снимка на принц Андрю и Питър Манделсън

На първо четене: НС прие мерки срещу ценовия шок на енергийните пазари

На първо четене: НС прие мерки срещу ценовия шок на енергийните пазари

Тръмп: Путин може би малко помага на Иран

Тръмп: Путин може би малко помага на Иран

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Средната цена на електромобилите спада за пръв път от 2020 г.

Средната цена на електромобилите спада за пръв път от 2020 г.

carmarket.bg
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 10 часа
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 11 часа
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 12 часа
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 13 часа
<p>Прокуратура, МВР и ДАНС се мобилизират срещу купения вот (ОБЗОР)</p>

Прокуратура, МВР и ДАНС се мобилизират срещу купения вот

Свят Преди 28 минути

Мисията на СДИПЧ ще следи кампанията, финансирането, медийното отразяване и изборния ден на 19 април

Китай одобри мозъчен имплант, който възстановява движението при парализирани пациенти

Китай одобри мозъчен имплант, който възстановява движението при парализирани пациенти

Свят Преди 48 минути

В мозъка на пациента се поставя миниатюрен модул с размерите на монета, който отчита електрическата активност на мозъка

СДВР иззе над 50 кг наркотици и оръжия при спецоперация в София

СДВР иззе над 50 кг наркотици и оръжия при спецоперация в София

България Преди 2 часа

Задържани са криминално проявен мъж на 50 г. и жена на 55 г.

<p>&quot;Истината днес&quot;: Близки на загиналите от &quot;Петрохан&quot;&nbsp;и &quot;Околчица&quot;&nbsp;излязоха на протест</p>

Мирен протест пред Съдебната палата в София за случая "Петрохан - Околчица"

България Преди 3 часа

Събитието е организирано от майката на Николай Златков и близки на загиналите, засилено е полицейското присъствие и движението е ограничено

Електромобилът, който обича слънцето - революция на електрическите превозни средства в Тунис

Електромобилът, който обича слънцето - революция на електрическите превозни средства в Тунис

Технологии Преди 3 часа

Стартапът планира да произвежда до 8 000 превозни средства годишно за Африка, Близкия изток и Европа

<p>Дейна Уайт и звездите на UFC преподават бойни техники на ФБР&nbsp;</p>

ФБР организира ММА тренировки с професионални бойци от UFC

Свят Преди 3 часа

Обучението включва комбинация от техники от бокс, кикбокс и борба за ефективност в службата

<p>Болсонаро е приет в интензивно отделение</p>

Жаир Болсонаро е приет в интензивно отделение с бронхопневмония

Свят Преди 4 часа

Той е настанен в частната клиника в Бразилия

Хегсет: Няма доказателства, че Иран е минирал Ормузкия проток

Хегсет: Няма доказателства, че Иран е минирал Ормузкия проток

Свят Преди 4 часа

Казаното от Хегсет е в противоречие с медийни съобщения от началото на седмицата, според които Иран е заложил дузина морски мини в Ормузкия проток

<p>Русия би могла да продава&nbsp;електроенергия на Украйна&nbsp;&nbsp;</p>

Русия би могла да продава на Украйна електроенергия от Запорожката АЕЦ

България Преди 4 часа

В момента и шестте реактора на централата са изключени и се поддържат охладени, за да се гарантира нейната безопасност

<p>Диви прасета шокираха с &bdquo;неоново синя&ldquo; плът в Калифорния</p>

Диви прасета шокираха с „неоново синя“ плът в Калифорния

Свят Преди 4 часа

„Не говоря за малко синьо. Говоря за неоново синьо, синьо като боровинка“, казва Дан Бъртън, собственик на компания за контрол на диви животни

Брутална жестокост и гаври: Хванаха "Бандата на Близнаците" - сред тях има бивши полицаи

Брутална жестокост и гаври: Хванаха "Бандата на Близнаците" - сред тях има бивши полицаи

България Преди 5 часа

Според обвиненията някои от рекетирали, отвличали и нанасяли побой

НС възложи на МС да предприеме мерки срещу ценовия шок от поскъпването на петрола и газа

НС възложи на МС да предприеме мерки срещу ценовия шок от поскъпването на петрола и газа

България Преди 5 часа

Откриха отдавна изгубения град на Александър Велики - Александрия след близо 2000 години

Откриха отдавна изгубения град на Александър Велики - Александрия след близо 2000 години

Свят Преди 5 часа

След 2000 години в забрава, археолози откриха Александрия на Тигър – търговския мегаполис на Александър Велики. Благодарение на нови технологии учените разкриха „зашеметяващо“ запазен град, който е бил по-голям дори от столиците на Античността

<p>Разкриха самоличността на мистериозния Банкси&nbsp;</p>

Мистерията „Банкси“ е разгадана? Разследване на "Ройтерс" посочи истинското име на художника

Любопитно Преди 5 часа

Разследване идентифицира легендарния Банкси като Робин Гънингам от Бристъл чрез следи от негова акция в Украйна, стари съдебни досиета от Ню Йорк и съвпадение в рождените дати на артиста и мъж, пътувал под псевдонима Дейвид Джоунс

Путин свиква Съвета за сигурност след украински удари по критични обекти

Путин свиква Съвета за сигурност след украински удари по критични обекти

Свят Преди 5 часа

Мобилният интернет в Москва и някои големи градове бе частично забавен заради мерки за сигурност.

<p>Папа Лъв XIV: Християнските лидери, започващи войни, трябва да се изповядат</p>

Папа Лъв XIV: Следват ли политиците учението на Исус във военните конфликти?

Свят Преди 5 часа

Лъв XIV коментира американско-израелските удари срещу Иран и моралната оправданост на войната

Всичко от днес

От мрежата

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg
1

Какво знаем за обсерваторията "Рожен"

sinoptik.bg
1

3 мишелова полетяха на свобода

sinoptik.bg

Роби с първи голям концерт в НДК

Edna.bg

Капсулен гардероб: Инвестиция в качество и подкрепа на местни дизайнери

Edna.bg

Генчев: Малките неща правят големите разлики, не искам наведени глави

Gong.bg

Отлична новина от Спартак Варна: Погасиха дългове за над 310 000 евро!

Gong.bg

БНБ: 89% от левовете вече са изтеглени от обращение

Nova.bg

Кабинетът и НС - с мерки за горивата

Nova.bg