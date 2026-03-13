По халати с Епстийн: Появи се нова снимка на принц Андрю и Питър Манделсън

Б ившият британски принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор и Питър Манделсън, бивш посланик на Великобритания в САЩ и бивш член на Камарата на лордовете (горната камара на британския парламент), са били заснети по халати заедно с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия. На снимката, за която първа съобщи британската телевизия "ITV News", се вижда как Андрю и Манделсън са седнали на открито на дървена маса, а пред тях има чаши с американското знаме.

Телевизионният канал съобщи, че снимката е направена в Мартас Винярд, остров до Кейп Код в щата Масачузетс.

Предполага се, че това е първата открита снимка на двамата мъже с Епстийн.

И двамата мъже носят бели халати, като снимката прилича на друга, намерена по-рано, на Манделсън, която може да бъде видяна и в "албума за рождения ден" на Епстийн.

Voor het eerst foto opgedoken van Andrew, Mandelson en Epstein samen

Снимката на Манделсън от въпросния албум, на която той също е по халат, е придружена от съобщение, в което той описва Епстийн като своя "най-добър приятел".

Андрю, бившият хергоц на Йорк, и Манделсън бяха арестувани по подозрения в злоупотреба с власт във връзка с близките им отношения с осъдения сексуален престъпник. И двамата впоследствие бяха освободени, но разследванията срещу тях продължават.

Имената на двамата мъже, както и техни снимки, се появяват на няколко места в т. нар. досиета "Епстийн".

Както Андрю, брат на британския крал Чарлз Трети, така и Манделсън - заемал редица министерски постове - отрекоха да са извършвали каквито и да е било нарушения във връзка с близките си отношения с Епстийн.