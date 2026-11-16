Граничен полицай блъсна и уби 18-годишно момиче в Драгоман

М омиче на 18 години е загинало след като е било блъснато от автомобил в Драгоман, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР.

Инцидентът е станал в неделя сутринта, в непосредствена близост до ресторант, а младата жена е починала от нараняванията си в болницата.

Момичето е било прегазено от служител на „Гранична полиция“, съобщава NOVA.

По информация на очевидец момичето било блъснато на пътното платно от автомобил, движещ се с приблизително 80 км/ч, съобщава агенция "Фокус".

По неофициална информация служителят на "Гранична полиция" бил задържан веднага след инцидента и шофирал под въздействието на алкохол. Той е на 26 години и за последно работил на ГКПП "Калотина".

Според информация на агенция "Фокус" пробата за алкохол на водача показала висок промил, а тестът за наркотици бил положителен. Към момента няма официална информация по случая от МВР. Тази сутрин са изискали записите от охранителните камери в общината.