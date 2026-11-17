Продължава разследването на тежката катастрофа в Драгоман, при която загина 18-годишно момиче. 26-годишният полицейски служител, обвиняем по случая, е задържан за срок до 72 часа. Тестът с дрегер, направен след произшествието, е отчел 1,63 промила алкохол.

Граничен полицай блъсна и уби 18-годишно момиче в Драгоман

Междувременно близки, приятели и жители на Драгоман се събраха на бдение в памет на загиналата Милена. Те настояха за справедлив процес и тежко наказание за виновния.

„Надяваме се, защото Милена беше много добро дете и вместо да има бал, сега я няма. За една майка вече няма да има живот. Щом човек е пиян зад волана, трябва доживотна присъда“, сподели Марийка пред NOVA.

„Моите съболезнования към семейството. Надяваме се да има справедливост, затова сме се събрали тук - да дадем отзвук за случилото се“, каза Цветослав Димитров.