България

Опасна бактерия „човекоядец“ в Черно море: Как да се предпазим от Вибрио вълнификус

Климатичните промени и затоплянето на морската вода създават условия за развитието на Вибрио вълнификус, която вече отне живота на трима души в Бургаско

2 август 2026, 17:18
Морбили в България: 446 случая, 83% от тях са деца и препълнени болници в Плевен

Морбили в България: 446 случая, 83% от тях са деца и препълнени болници в Плевен
Прохлада в жегите: Създадоха първото „климатично убежище“ у нас

Прохлада в жегите: Създадоха първото „климатично убежище“ у нас
Кризата с боклука в София продължава: Районни кметове настояват за спешно решение

Кризата с боклука в София продължава: Районни кметове настояват за спешно решение
Сериозен скок в цените на горивата у нас

Сериозен скок в цените на горивата у нас
Борисов: Tрябва голямо обединение вдясно и силна кандидатура за президент и вицепрезидент

Борисов: Tрябва голямо обединение вдясно и силна кандидатура за президент и вицепрезидент
Зов за помощ: Да помогнем на рали шампиона Динко Иванов в битката с тежко заболяване

Зов за помощ: Да помогнем на рали шампиона Динко Иванов в битката с тежко заболяване
Затягат контрола по границите за вносните плодове и зеленчуци

Затягат контрола по границите за вносните плодове и зеленчуци
Над 30 обекта по Черноморието затворени след проверки на БАБХ, открити са стотици нарушения

Над 30 обекта по Черноморието затворени след проверки на БАБХ, открити са стотици нарушения

П овишаването на температурата на морските води през последните години оказва сериозно влияние върху Черно море, създавайки благоприятна среда за развитие на опасни микроорганизми. Сред тях е бактерията Вибрио вълнификус — естествен обитател на крайбрежните води, който при определени условия причинява мълниеносни и тежки инфекции, предава NOVA.

В област Бургас през 2024 г. и 2025 г. вече са регистрирани няколко случая на инфектирани пациенти, трима от които са починали. В УМБАЛ Бургас обаче лекарите са успели да спасят жена, приета в критично състояние с риск за крайника.

Опасност по плажовете: Климатичните промени събуждат смъртоносна „месоядна“ бактерия в Европа

  • Специфика на бактерията и как прониква в организма

Микробиолозите успокояват, че Вибрио вълнификус не може да премине през здрава кожа. Основната опасност възниква, когато бактерията попадне в тялото през открити рани, одрасквания, пресни татуировки или пресни лезии след козметични процедури като маникюр и педикюр.

Началникът на микробиологичната лаборатория в УМБАЛ Бургас д-р Калина Цанкова обяснява, че бактерията предпочита зоната с по-ниска соленост: „Предпочита вода, която не е толкова солена, и основно местообитания, където има граница между солена и сладка вода, каквито има много в нашия регион. Поради тази причина вече за трети или четвърти път се открива в клинични проби.“

Скритата заплаха в морето: Какви бактерии дебнат във водата край Варна

  • Защо я наричат „човекоядец“ и какви са рисковете

Бактерията е придобила популярност с наименованието „човекоядец“ заради изключително бързата скорост, с която уврежда и разрушава меките тъкани в човешкото тяло, особено при хора с придружаващи заболявания като диабет или съдови проблеми.

Относно бързото развитие на инфекцията д-р Цанкова подчертава: „Започва много бърз некротичен разпад на тъканите. Затова се нарича „човекоядец“. В рамките на часове може да се развие тежък некротичен процес, който буквално разрушава меките тъкани.“

Специалистът припомня и трагичен случай с пациентка, потърсила помощ твърде късно: „Имахме случай на жена, която разви сепсис и не успяхме да я спасим. Тя дойде на третия ден от инфекцията, което е почти несъвместимо с живота.“

Заради опасни бактерии: Забраниха къпането на плаж във Варна

  • Препоръки за безопасност от здравните власти

Във Варненска област към момента няма регистрирани случаи, но здравните инспектори в Бургас призовават за стриктна превенция и избягване на морски бани при наличие на наранявания по кожата.

Заместник-директорът на РЗИ - Бургас д-р Марияна Кофинова предупреждава: „Това е микроорганизъм, който нормално живее в тези води. При влизане с рана или прясна татуировка може да се създадат условия за проникване на различни микроорганизми и да се предизвика възпаление, а понякога и по-тежки усложнения.“

Вибрио вълнификус Черно море бактерия човекоядец морска вода инфекция Бургас здравни рискове
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Нападнаха и изпотрошиха автобус на градския транспорт в София, шофьорът е ранен

Нападнаха и изпотрошиха автобус на градския транспорт в София, шофьорът е ранен

„Органите ми просто отказваха“: Фил Колинс проговори за тежката си битка с алкохолизма

„Органите ми просто отказваха“: Фил Колинс проговори за тежката си битка с алкохолизма

Нови израелски въздушни удари в Газа взеха най-малко 15 жертви

Нови израелски въздушни удари в Газа взеха най-малко 15 жертви

На 56 години почина българско-френската актриса Наталия Дончева

На 56 години почина българско-френската актриса Наталия Дончева

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Зов за помощ: Рали шампионът Динко Иванов в битка с тежко заболяване

Зов за помощ: Рали шампионът Динко Иванов в битка с тежко заболяване

carmarket.bg
Над 30 обекта по Черноморието затворени след проверки на БАБХ, открити са стотици нарушения
Ексклузивно

Над 30 обекта по Черноморието затворени след проверки на БАБХ, открити са стотици нарушения

Преди 19 часа
<p>Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите</p>
Ексклузивно

Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите

Преди 20 часа
<p>Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите</p>
Ексклузивно

Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите

Преди 20 часа
Тони Стораро: Песните са си песни, истинската болка е друга
Ексклузивно

Тони Стораро: Песните са си песни, истинската болка е друга

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран и Оман са близо до споразумение за нов маршрут през Ормузкия проток

Иран и Оман са близо до споразумение за нов маршрут през Ормузкия проток

Свят Преди 7 часа

Двете държави договарят компромисно трасе в стратегическия проток, което да гарантира сигурността и суверенитета им

Изминалият юли е бил най-хладният и дъждовен от 7 години насам

Изминалият юли е бил най-хладният и дъждовен от 7 години насам

България Преди 7 часа

Анализът на НИМХ отчита необичайни температурни аномалии, летен сняг по върховете и рязко изстиване на морската вода

Жестокост в Колумбия: Откриха мъртво бебето, изтръгнато от утробата на убитата си майка

Жестокост в Колумбия: Откриха мъртво бебето, изтръгнато от утробата на убитата си майка

Свят Преди 9 часа

Останките на новородено момиченце, откраднато от утробата на майка му, бяха намерени в Колумбия. Петима души са арестувани за зловещия заговор за отвличане и убийство, организиран от мнима приятелка на 21-годишната жертва

Трагедия на офроуд състезание в Родопите; джип блъсна бащата на един от пилотите

Трагедия на офроуд състезание в Родопите; джип блъсна бащата на един от пилотите

България Преди 9 часа

Тъй като състоянието му е изключително критично, той бе незабавно транспортиран с хеликоптер на спешната медицинска помощ към болнично заведение в Пловдив

Принц Луи за пореден път привлече вниманието на публиката с непринудените си реакции

Пакостите на малкия принц Луи отново откраднаха шоуто по време на мач в Шотландия

Любопитно Преди 10 часа

Принцът и принцесата на Уелс се появиха заедно с трите си деца на Игрите на Британската общност в Глазгоу. По време на полуфиналите по нетбол принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи отново се превърнаха в център на вниманието за феновете

Два хеликоптера се сблъскаха при гасенето на пожарите край Атина, двама загинали (ВИДЕО)

Два хеликоптера се сблъскаха при гасенето на пожарите край Атина, двама загинали (ВИДЕО)

Свят Преди 11 часа

В ход е мащабна спасителна операция, докато огнената стихия продължава да се придвижва към Мегара и Агия Параскеви

Трамвай дерайлира на ключов булевард в София

Трамвай дерайлира на ключов булевард в София

България Преди 12 часа

Инцидентът с мотриса по линия №8 се размина без пострадали, причините се изясняват

Гърция инвестира €350 милиона в амбициозна космическа програма

Гърция инвестира €350 милиона в амбициозна космическа програма

Свят Преди 12 часа

Страната стартира HELLAS-SPACE 2.0 за модернизиране на гражданската защита, наблюдението на околната среда и сателитните комуникации

Мащабни пожари опустошават Гърция: Евакуация край Атина, разрушения и арести

Мащабни пожари опустошават Гърция: Евакуация край Атина, разрушения и арести

Свят Преди 12 часа

Ураганни ветрове над 100 км/ч затрудняват стотици пожарникари, двама са арестувани за задействането на пожара

Тапи по границата: 20-километрови колони и над 10 часа чакане между Хърватия и Черна гора

Тапи по границата: 20-километрови колони и над 10 часа чакане между Хърватия и Черна гора

Свят Преди 12 часа

Километрични опашки блокираха пунктовете „Карасовичи“ и „Виталина“, докато местни жители и общини спасяват туристите с вода в жегите

Опустошителна буря и наводнения в Чили; двама загинали и стотици пострадали

Опустошителна буря и наводнения в Чили; двама загинали и стотици пострадали

Свят Преди 12 часа

Стихията връхлетя централните и южните райони на страната с ветрове над 100 км/ч и придошли реки

Украйна удари петролна рафинерия и военна база в Русия; жертви и ранени при взаимни атаки

Украйна удари петролна рафинерия и военна база в Русия; жертви и ранени при взаимни атаки

Свят Преди 12 часа

Напрежението по фронта и в граничните региони се ескалира с нови въздушни удари срещу инфраструктура и цивилни обекти

Огнен ад край Индонезия: Петима загинали и десетки в неизвестност след пожар на ферибот

Огнен ад край Индонезия: Петима загинали и десетки в неизвестност след пожар на ферибот

Свят Преди 12 часа

Спасителните екипи провеждат мащабна операция в морето, след като над 200 души бяха евакуирани от горящия кораб

Мащабни руски удари по Полтавска област, няма данни за пострадали

Мащабни руски удари по Полтавска област, няма данни за пострадали

Свят Преди 13 часа

Атаката предизвика аварийни прекъсвания на тока и газа в региона, няма данни за жертви

Трагедия край Сеута: Броят на загиналите мигранти достигна 72-ма души след масовия щурм

Трагедия край Сеута: Броят на загиналите мигранти достигна 72-ма души след масовия щурм

Свят Преди 13 часа

Спасителните екипи продължават да изваждат тела от морето, докато над 50 000 души се опитваха да влязат в испанския ексклав

Разследват дали високопоставен руски генерал е бил мишена на атаката в Москва

Разследват дали високопоставен руски генерал е бил мишена на атаката в Москва

Свят Преди 13 часа

При експлозията пред заведението загинаха трима души, а 21 бяха ранени

Всичко от днес

От мрежата

3-те най-популярни мексикански породи кучета - наследство от древните цивилизации

dogsandcats.bg

6 начина, по които котката ви комуникира с вас

dogsandcats.bg
1

У нас летят над 60 вида водно конче

sinoptik.bg
1

WMO търси най-добрите снимки на времето

sinoptik.bg

Любимецът от „Братя“ на 49: Историята на Владимир Михайлов, която малцина знаят

Edna.bg

Август преобръща живота на тези 4 зодии: Големи обрати, нови любови и неочаквани възможности

Edna.bg

Аржентински национал подписа с Челси за 7 години

Gong.bg

Червен картон за Емерсон Родригес от Лудогорец

Gong.bg

Изпочупиха автобус на градския транспорт в София, шофьорът е пострадал

Nova.bg

Полицията разследва шокиращ случай на насилие над животно във Варна

Nova.bg