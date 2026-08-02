Опасна бактерия „човекоядец“ в Черно море: Как да се предпазим от Вибрио вълнификус

П овишаването на температурата на морските води през последните години оказва сериозно влияние върху Черно море, създавайки благоприятна среда за развитие на опасни микроорганизми. Сред тях е бактерията Вибрио вълнификус — естествен обитател на крайбрежните води, който при определени условия причинява мълниеносни и тежки инфекции, предава NOVA.
В област Бургас през 2024 г. и 2025 г. вече са регистрирани няколко случая на инфектирани пациенти, трима от които са починали. В УМБАЛ Бургас обаче лекарите са успели да спасят жена, приета в критично състояние с риск за крайника.
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- Специфика на бактерията и как прониква в организма
Микробиолозите успокояват, че Вибрио вълнификус не може да премине през здрава кожа. Основната опасност възниква, когато бактерията попадне в тялото през открити рани, одрасквания, пресни татуировки или пресни лезии след козметични процедури като маникюр и педикюр.
Началникът на микробиологичната лаборатория в УМБАЛ Бургас д-р Калина Цанкова обяснява, че бактерията предпочита зоната с по-ниска соленост: „Предпочита вода, която не е толкова солена, и основно местообитания, където има граница между солена и сладка вода, каквито има много в нашия регион. Поради тази причина вече за трети или четвърти път се открива в клинични проби.“
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- Защо я наричат „човекоядец“ и какви са рисковете
Бактерията е придобила популярност с наименованието „човекоядец“ заради изключително бързата скорост, с която уврежда и разрушава меките тъкани в човешкото тяло, особено при хора с придружаващи заболявания като диабет или съдови проблеми.
Относно бързото развитие на инфекцията д-р Цанкова подчертава: „Започва много бърз некротичен разпад на тъканите. Затова се нарича „човекоядец“. В рамките на часове може да се развие тежък некротичен процес, който буквално разрушава меките тъкани.“
Специалистът припомня и трагичен случай с пациентка, потърсила помощ твърде късно: „Имахме случай на жена, която разви сепсис и не успяхме да я спасим. Тя дойде на третия ден от инфекцията, което е почти несъвместимо с живота.“
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- Препоръки за безопасност от здравните власти
Във Варненска област към момента няма регистрирани случаи, но здравните инспектори в Бургас призовават за стриктна превенция и избягване на морски бани при наличие на наранявания по кожата.
Заместник-директорът на РЗИ - Бургас д-р Марияна Кофинова предупреждава: „Това е микроорганизъм, който нормално живее в тези води. При влизане с рана или прясна татуировка може да се създадат условия за проникване на различни микроорганизми и да се предизвика възпаление, а понякога и по-тежки усложнения.“