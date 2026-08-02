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Турция отваря ГКПП „Дерекьой – Малко Търново“ за товарни автомобили до 3,5 тона

Новата мярка влиза в сила от 3 август 2026 г. и има за цел да облекчи трафика през „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Стела Христова Стела Христова

2 август 2026, 15:14
Турция отваря ГКПП „Дерекьой – Малко Търново“ за товарни автомобили до 3,5 тона
ГКПП "Къркларели Дерекьой - Малко Търново"   
Източник: БТА

О т понеделник, 3 август 2026 г., на граничния контролно-пропускателен пункт „Къркларели Дерекьой – Малко Търново“ между България и Турция официално се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3,5 тона в двете посоки. Новината бе съобщена от турското Министерство на търговията, цитирано от агенция „Анка“. Досега през този граничен пункт не се допускаше преминаването на никакви товарни автомобили.

Край на задръстванията: Отварят нов граничен пункт между България и Турция

  • Договореност и митнически изисквания

Споразумението е постигнато по време на двустранни разговори през юли 2026 г. на ГКПП „Капитан Андреево – Капъкуле“ между представители на турското търговско министерство и българската Агенция „Митници“.

За да преминават през пункта, превозваните стоки трябва да бъдат представени на митническата администрация под режим на транзит и надлежно обезопасени с митнически пломби. Превозните средства задължително трябва да разполагат с валидни лицензи за превоз на товари и с необходимите разрешителни за международен транспорт.

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" и "Малко Търново" към Турция

  • Очакван капацитет и облекчаване на трафика

Според разчетените параметри се предвижда през пункта да преминават по 500 броя леки търговски автомобили седмично във всяка посока, с максимален общ капацитет до 3000 автомобила на седмица.

Очаква се новата организация на движението значително да облекчи натовареността и чакащите колони на основните гранични пунктове между двете държави — „Капъкуле – Капитан Андреево“ и „Хамзабейли – Лесово“.

Редактор: Стела Христова
Източник: БТА/Нахиде Дениз    
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