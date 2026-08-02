Пакостите на малкия принц Луи отново откраднаха шоуто по време на мач в Шотландия

П ринц Уилям и принцеса Кейт Мидълтън превърнаха Игрите на Британската общност в истинско семейно събитие. Кралската двойка бе заснета на трибуните в Глазгоу, Шотландия, редом с трите си деца — 13-годишния принц Джордж, 11-годишната принцеса Шарлот и 8-годишния принц Луи, докато проследяваха с интерес полуфиналните срещи по нетбол.

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Семейството изглеждаше напълно погълнато от случващото се на корта. Принцеса Шарлот не спря да оживено да коментира с майка си, докато принц Джордж изцяло бе копирал стойката на баща си — наведен напред и със скръстени ръце, наблюдавайки внимателно играта.

Prince George and Prince Louis showed their brotherly bond at the Commonwealth Games 🥹 💙

While George, 13, kept a watchful eye on the action, an exuberant Louis, 8, stole the show with his excited chatter, huge grin – and a bright red Welsh bucket hat that looked just a little… pic.twitter.com/fjC1OPXIIo — HELLO! Canada (@HelloCanada) August 2, 2026

Най-малкият от семейството, принц Луи, за пореден път привлече вниманието на публиката с непринудените си реакции. Разположен между братята и сестрите си, той премина през целия спектър от емоции — от леко отегчение с глава в ръцете до бурни радостни реакции в ключовите моменти от мача.

Prince Louis tries on a Wales hat presented to him as he watched cycling at The Chris Hoy Velodrome Glasgow #princelouis #royal #glasgow #scotland pic.twitter.com/CBHMVkvJCs — Rookie (@royalfocus1) August 1, 2026

Рядка обща изява за кралското семейство

Петчленното семейство рядко прави публични изяви в пълен състав. Наскоро Джордж и Шарлот придружиха родителите си на тенис турнира Уимбълдън, но най-малкият им брат тогава не присъстваше.

Предишната им съвместна поява бе в началото на юли, когато кралската фамилия подкрепи Кейт след успешното ѝ завършване на благотворителното планинско предизвикателство „Три върха“ в подкрепа на болницата за борба с рака „Роял Марсдън“. Тогава принцовете и принцесата позираха прегърнати сред природата след прехода от 23 мили през най-високите върхове в Англия, Уелс и Шотландия.

William and Kate bring children to Commonwealth Games netball semi-finals https://t.co/QMJMoBiszN — BBC News (UK) (@BBCNews) August 1, 2026

Семейно лято далеч от светлините на прожекторите

През юни семейството отбеляза съвместно и парада Trooping the Colour, спазвайки традицията с хармониращи сини нюанси в тоалетите си. Въпреки че се стараят да държат децата си далеч от постоянния медиен натиск, Уилям и Кейт не пропускат възможност да прекарват активно лятото на открито заедно с тях, наслаждавайки се на семейните си ваканции.