Откриха тялото на легендарния алпинист Нирмал Пурджа след смъртоносната лавина в Пакистан

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Т ялото на световноизвестния британско-непалски алпинист Нирмал „Нимс“ Пурджа беше открито на Броуд Пийк в Пакистан, съобщиха спасителни екипи, цитирани от BBC.

Лавина погуби един от най-великите алпинисти и още деветима

Nirmal Purja, ( @nimsdai ) who made history over the years by climbing the world’s highest peaks, has been confirmed dead after Broad peak avalanche 🛘!

Rest in Heaven, Nims Dai with others beautiful souls .

Video : Trek Nepal pic.twitter.com/LhZKiVMzmk — Ananda Nepali (@anandanepali99) August 1, 2026

От Алпийския клуб на Пакистан съобщиха, че тялото на 43-годишния алпинист е намерено на около 5700 метра надморска височина. По време на издирвателната операция спасителите са забелязали и още три тела в района, но самоличността им все още не е официално потвърдена.

Легендарният алпинист Нирмал Пурджа изчезна под лавина на Броуд пик

Смъртта на Пурджа беше обявена в събота от основаната от него компания Elite Expeditions, която съобщи, че той е сред 10-те души, загинали при лавина на Броуд Пийк – един от най-опасните осемхилядници в света.

Почит от Великобритания

Вестта за гибелта на алпиниста предизвика широк отзвук по света. Сред първите, които изразиха съболезнования, беше и принцът на Уелс, който отдаде почит на Пурджа за неговата смелост, лидерски качества и вдъхновение за поколения алпинисти.

Човекът, който пренаписа историята на алпинизма

Роден в Непал, Нирмал Пурджа по-късно се установява във Великобритания и служи в британската армия, включително в елитните специални части.

Световна известност той придоби през 2019 г., когато реализира проекта Project Possible и изкачи всички 14 върха над 8000 метра само за 6 месеца и 6 дни – постижение, което подобри предишния световен рекорд с години.

Историята на неговото изключително постижение беше разказана и в документалния филм „14 Peaks: Nothing Is Impossible“, който превърна Пурджа в едно от най-разпознаваемите лица на съвременния алпинизъм.

Освен с рекордите си, той беше известен и с участието си в множество високопланински спасителни операции, при които неведнъж рискува собствения си живот, за да помогне на други алпинисти.

Десет алпинисти изчезнаха след лавина на Броуд пик

Опасният Броуд Пийк

Броуд Пийк, висок 8051 метра, се намира в планинската верига Каракорум, близо до К2. Въпреки че често остава в сянката на втория по височина връх в света, планината е известна с непредсказуемото време, лавините и трудните условия за изкачване.

Властите в Пакистан продължават разследването на трагедията и издирването на останалите жертви след смъртоносната лавина.