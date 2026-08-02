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Откриха тялото на легендарния алпинист Нирмал Пурджа след смъртоносната лавина в Пакистан

Британско-непалският покорител на всички 14 осемхилядника загина при експедиция на Броуд Пийк

Василена Василева Василена Василева

Обновена на 2 август 2026, 19:21 / 2 август 2026, 14:01
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Т ялото на световноизвестния британско-непалски алпинист Нирмал „Нимс“ Пурджа беше открито на Броуд Пийк в Пакистан, съобщиха спасителни екипи, цитирани от BBC.

Лавина погуби един от най-великите алпинисти и още деветима

От Алпийския клуб на Пакистан съобщиха, че тялото на 43-годишния алпинист е намерено на около 5700 метра надморска височина. По време на издирвателната операция спасителите са забелязали и още три тела в района, но самоличността им все още не е официално потвърдена.

Легендарният алпинист Нирмал Пурджа изчезна под лавина на Броуд пик

Смъртта на Пурджа беше обявена в събота от основаната от него компания Elite Expeditions, която съобщи, че той е сред 10-те души, загинали при лавина на Броуд Пийк – един от най-опасните осемхилядници в света.

  • Почит от Великобритания

Вестта за гибелта на алпиниста предизвика широк отзвук по света. Сред първите, които изразиха съболезнования, беше и принцът на Уелс, който отдаде почит на Пурджа за неговата смелост, лидерски качества и вдъхновение за поколения алпинисти.

  • Човекът, който пренаписа историята на алпинизма

Роден в Непал, Нирмал Пурджа по-късно се установява във Великобритания и служи в британската армия, включително в елитните специални части.

Световна известност той придоби през 2019 г., когато реализира проекта Project Possible и изкачи всички 14 върха над 8000 метра само за 6 месеца и 6 дни – постижение, което подобри предишния световен рекорд с години.

Историята на неговото изключително постижение беше разказана и в документалния филм „14 Peaks: Nothing Is Impossible“, който превърна Пурджа в едно от най-разпознаваемите лица на съвременния алпинизъм.

Освен с рекордите си, той беше известен и с участието си в множество високопланински спасителни операции, при които неведнъж рискува собствения си живот, за да помогне на други алпинисти.

Десет алпинисти изчезнаха след лавина на Броуд пик

  • Опасният Броуд Пийк

Броуд Пийк, висок 8051 метра, се намира в планинската верига Каракорум, близо до К2. Въпреки че често остава в сянката на втория по височина връх в света, планината е известна с непредсказуемото време, лавините и трудните условия за изкачване.

Властите в Пакистан продължават разследването на трагедията и издирването на останалите жертви след смъртоносната лавина.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: BBC    
Нирмал Пурджа Алпинизъм Лавина Броуд Пийк Пакистан Световен рекорд 14 върха Трагедия Каракорум Осемхилядник
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