Свят

Роувър на НАСА откри нещо странно на Марс - учените не могат да го обяснят

Марсоходът Curiosity изследва Червената планета вече близо 12 години, но последното му откритие озадачи учените

2 август 2026, 13:32
Марс
Марс   
Източник: Istock
  • Марсоходът Curiosity на НАСА откри огромно поле от многоъгълни структури като пчелна пита в района „Вале Гранде“ на Марс - учените са изненадани от мащаба на образуванията и все още не са установили точния им произход.
  • Новите структури могат да са следи от древни климатични цикли на Марс - подобни пукнатини в миналото са свързвани с редуване на влажни и сухи периоди, които според учените може да са били важни за условията, позволяващи възникване на живот.
  • Curiosity продължава да разкрива доказателства за древната история на Червената планета след кацането си през 2012 г. - сред предишните му открития са следи от древни езера, условия за микробен живот, серни кристали и метеорити.

Марсоходът Curiosity на НАСА направи странно откритие на повърхността на Марс, пише The Independent

Апаратурата е попаднала на шарки, наподобяващи пчелна пита, мрежа от многоъгълници върху повърхността на марсианската долина, известна като „Вале Гранде“ (Valle Grande), миналия месец.

Това не е първият път, когато мисията открива подобни многоъгълни структури, но учените никога досега не са виждали толкова много от тези образувания на едно място.

Освен това те все още не знаят как точно са се образували, макар че се надяват да открият причината.

„Виждали сме много завладяващи пейзажи през очите на Curiosity, но това море от многоъгълници ни остави без дъх“, заяви в изявление Ашвин Васавада, научен ръководител на мисията Curiosity от Лабораторията за реактивно движение на НАСА в Южна Калифорния.

„Измерихме внимателно техните форми и химичен състав и се надяваме, че в данните има улики за това как са се образували тези структури“, казва Васавада.

Многоъгълниците са с диаметър между 1,3 и 3 инча (около 3,3 и 7,6 сантиметра) и обхващат склоновете на близък хълм, получил неофициалното име „Мирафлорес“ (Miraflores).

Някои от подобните структури, открити в миналото, ясно са се образували като пукнатини в древна кал.

„Като пчелна пита“: Марсоходът Curiosity откри странна каменна мозайка на Марс

Преди това изследователите заявиха, че тези образувания са свидетелство за минали сезонни цикли на Червената планета и може да са потенциални следи за това как е започнал животът там.

„Това е първото конкретно доказателство, което сме виждали, че древният климат на Марс е имал толкова редовни, подобни на земните цикли на редуване между влажни и сухи периоди“, заяви през 2023 г. Уилям Рапен от Института по астрофизика и планетология към Френския национален център за научни изследвания.

„Но още по-важното е, че влажните и сухите цикли са благоприятни, може би дори необходими, за молекулярната еволюция, която би могла да доведе до възникването на живот“, заяви още Рапен.

Въпреки това в лабораторията отбелязват, че различни процеси могат да допринесат за образуването на подобни структури с форма на пчелна пита.

Друго възможно обяснение е, че водата е била изтласкана от седимента, когато повърхността е била затрупана под други слоеве.

Това не е първото откритие на Curiosity, което е изненадало учените от мисията.

Марсоходът е открил доказателства, че древен Марс е можел да поддържа микробен живот, но също така е попадал на серни кристали и блестящи метеорити.

Curiosity кацна на Марс през август 2012 г. От 2014 г. той се изкачва по високия около три мили (4,8 км) връх Шарп (Mount Sharp), който преди милиарди години е бил покрит с езера и потоци.

Източник: The Independent    
Марс Curiosity НАСА многоъгълни структури Червената планета древен климат възникване на живот марсоход Вале Гранде научно откритие
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Намериха 300 хиляди евро в жилищата на задържани за производство на фентанил

Намериха 300 хиляди евро в жилищата на задържани за производство на фентанил

Русия удари жестоко икономиката на Украйна

Русия удари жестоко икономиката на Украйна

НАП откри куп нарушения в заведения в центъра на София

НАП откри куп нарушения в заведения в центъра на София

Професор хвана 32 от 35 студенти в преписване, скривайки само един ред в изпитния въпрос

Професор хвана 32 от 35 студенти в преписване, скривайки само един ред в изпитния въпрос

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Над 30 обекта по Черноморието затворени след проверки на БАБХ, открити са стотици нарушения
Ексклузивно

Над 30 обекта по Черноморието затворени след проверки на БАБХ, открити са стотици нарушения

Преди 2 дни
<p>Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите</p>
Ексклузивно

Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите

Преди 2 дни
<p>Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите</p>
Ексклузивно

Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите

Преди 2 дни
Тони Стораро: Песните са си песни, истинската болка е друга
Ексклузивно

Тони Стораро: Песните са си песни, истинската болка е друга

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Путин легализира криптовалутите в Русия

Путин легализира криптовалутите в Русия

Свят Преди 6 часа

Регулирането и надзорът в тази сфера ще се осъществяват от Банката на Русия

САЩ може да са изразходвали почти всичките си ракети с голям обсег в Близкия Изток

САЩ може да са изразходвали почти всичките си ракети с голям обсег в Близкия Изток

Свят Преди 7 часа

В САЩ съществуват опасения относно готовността на въоръжените сили за бъдещи конфликти

САЩ се надяват до утре да се споразумеят с Иран

САЩ се надяват до утре да се споразумеят с Иран

Свят Преди 9 часа

Същевременно иранското външно министерство отрече Техеран да води преговори с Вашингтон

Австрия регистрира абсолютен температурен рекорд

Австрия регистрира абсолютен температурен рекорд

Свят Преди 9 часа

Новият температурен рекорд идва след поредица от необичайно горещи дни

Как риба спаси Гребния канал в Пловдив

Как риба спаси Гребния канал в Пловдив

България Преди 10 часа

В момента най-сериозният проблем е намаляването на популацията на белия толстолоб

Брунер: Европа издържа изпитанието "Сеута"

Брунер: Европа издържа изпитанието "Сеута"

Свят Преди 10 часа

Реакцията е показала, че ЕС разполага с необходимата устойчивост, за да се справя с подобни миграционни кризи

СДВР започна проверка за атака срещу хотел в София

СДВР започна проверка за атака срещу хотел в София

България Преди 10 часа

От СДВР съобщиха, че са започнали проверка по всички налични данни и обстоятелства около инцидента

Значителни инвестиционни плащания по Плана за възстановяване са концентрирани през август и могат отново да увеличат натиска върху бюджета.

Европейските пари свиха бюджетния дефицит през юли

Парите ни Преди 11 часа

Плащането от 0,9 млрд. евро по Плана за възстановяване подобри салдото, но разходите продължават да растат

Непълнолетният, потрошил автобус в София, бил пиян

Непълнолетният, потрошил автобус в София, бил пиян

България Преди 11 часа

Той е с мярка: надзор от инспектор на Детска педагогическа стая

Забраниха ползването за други нужди на питейна вода в Троян

Забраниха ползването за други нужди на питейна вода в Троян

България Преди 12 часа

Забраната важи за всички населени места в общината

Назначиха нов директор на Агенцията за държавна финансова инспекция

Назначиха нов директор на Агенцията за държавна финансова инспекция

България Преди 12 часа

Той поема поста от Пламен Тодоров

Белгийският принц Емануел има таен живот като диджей Vyntrix

Белгийският принц Емануел има таен живот като диджей Vyntrix

Любопитно Преди 12 часа

Двадесетгодишният принц Емануел, третото дете на крал Филип и кралица Матилда, гради дискретна музикална кариера. Неговото алтер его DJ Vyntrix издаде първия си самостоятелен сингъл, придружен от видеоклип с емблематични места от Брюксел

Ново развитие за бюджета в Конституционния съд

Ново развитие за бюджета в Конституционния съд

България Преди 12 часа

Съдът допусна за разглеждане и оспорване на член от Закона за здравето

Археологическа находка край Русе: Откриха 3000-годишна конска челюст във водите на Дунав

Археологическа находка край Русе: Откриха 3000-годишна конска челюст във водите на Дунав

България Преди 12 часа

Служител от Морска администрация предава ценния субфосил на Регионалния исторически музей след консултация със специалисти

Сблъсък между ГЕРБ и ДБ за санкциите по Закона "Магнитски"

Сблъсък между ГЕРБ и ДБ за санкциите по Закона "Магнитски"

България Преди 12 часа

ГЕРБ: Публикуван е процесуален документ, а не съдебно решение

Фабрика за смърт във „Факултета“: Какво е фентанилът и защо разбитата лаборатория е толкова опасна?

Фабрика за смърт във „Факултета“: Какво е фентанилът и защо разбитата лаборатория е толкова опасна?

България Преди 12 часа

Служителите на ГДБОП проведоха безпрецедентна операция, неутрализирайки високотехнологична лаборатория в столичния квартал „Факултета“

Всичко от днес

От мрежата

6 начина, по които котката ви комуникира с вас

dogsandcats.bg

3-те най-популярни мексикански породи кучета - наследство от древните цивилизации

dogsandcats.bg
1

Спасиха рядък вид кълвач

sinoptik.bg
1

Спасиха щъркел в русенското село Бъзън

sinoptik.bg

Край на високите токчета и дамските чанти? Gen Z променя правилата за вечерния аутфит

Edna.bg

64 години по-късно: Смъртта на Мерилин Монро продължава да буди въпроси

Edna.bg

Нямаше българско дерби на Апоел Беер Шева - Цървена звезда, шок за Лион (всички резултати от ШЛ)

Gong.bg

Левски: Пазете се от Гунди в последните секунди!

Gong.bg

Арестуваха въоръжен мъж в голф клуба на Тръмп в Калифорния ден преди посещението му (ВИДЕО)

Nova.bg

Откриха 300 хиляди евро в домовете на задържани заради лабораторията за фентанил (СНИМКИ)

Nova.bg