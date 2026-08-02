Роувър на НАСА откри нещо странно на Марс - учените не могат да го обяснят

Марсоходът Curiosity на НАСА откри огромно поле от многоъгълни структури като пчелна пита в района „Вале Гранде“ на Марс - учените са изненадани от мащаба на образуванията и все още не са установили точния им произход.

Новите структури могат да са следи от древни климатични цикли на Марс - подобни пукнатини в миналото са свързвани с редуване на влажни и сухи периоди, които според учените може да са били важни за условията, позволяващи възникване на живот.

Curiosity продължава да разкрива доказателства за древната история на Червената планета след кацането си през 2012 г. - сред предишните му открития са следи от древни езера, условия за микробен живот, серни кристали и метеорити.

Марсоходът Curiosity на НАСА направи странно откритие на повърхността на Марс, пише The Independent .

Апаратурата е попаднала на шарки, наподобяващи пчелна пита, мрежа от многоъгълници върху повърхността на марсианската долина, известна като „Вале Гранде“ (Valle Grande), миналия месец.

Това не е първият път, когато мисията открива подобни многоъгълни структури, но учените никога досега не са виждали толкова много от тези образувания на едно място.

Освен това те все още не знаят как точно са се образували, макар че се надяват да открият причината.

„Виждали сме много завладяващи пейзажи през очите на Curiosity, но това море от многоъгълници ни остави без дъх“, заяви в изявление Ашвин Васавада, научен ръководител на мисията Curiosity от Лабораторията за реактивно движение на НАСА в Южна Калифорния.

„Измерихме внимателно техните форми и химичен състав и се надяваме, че в данните има улики за това как са се образували тези структури“, казва Васавада.

Многоъгълниците са с диаметър между 1,3 и 3 инча (около 3,3 и 7,6 сантиметра) и обхващат склоновете на близък хълм, получил неофициалното име „Мирафлорес“ (Miraflores).

Някои от подобните структури, открити в миналото, ясно са се образували като пукнатини в древна кал.

„Като пчелна пита“: Марсоходът Curiosity откри странна каменна мозайка на Марс

Преди това изследователите заявиха, че тези образувания са свидетелство за минали сезонни цикли на Червената планета и може да са потенциални следи за това как е започнал животът там.

„Това е първото конкретно доказателство, което сме виждали, че древният климат на Марс е имал толкова редовни, подобни на земните цикли на редуване между влажни и сухи периоди“, заяви през 2023 г. Уилям Рапен от Института по астрофизика и планетология към Френския национален център за научни изследвания.

„Но още по-важното е, че влажните и сухите цикли са благоприятни, може би дори необходими, за молекулярната еволюция, която би могла да доведе до възникването на живот“, заяви още Рапен.

Въпреки това в лабораторията отбелязват, че различни процеси могат да допринесат за образуването на подобни структури с форма на пчелна пита.

Друго възможно обяснение е, че водата е била изтласкана от седимента, когато повърхността е била затрупана под други слоеве.

Това не е първото откритие на Curiosity, което е изненадало учените от мисията.

Марсоходът е открил доказателства, че древен Марс е можел да поддържа микробен живот, но също така е попадал на серни кристали и блестящи метеорити.

Curiosity кацна на Марс през август 2012 г. От 2014 г. той се изкачва по високия около три мили (4,8 км) връх Шарп (Mount Sharp), който преди милиарди години е бил покрит с езера и потоци.