Затягат контрола по границите за вносните плодове и зеленчуци

О т понеделник започва мащабна акция по граничните пунктове за контрол на вноса на плодове и зеленчуци. Засилени проверки ще се извършват на границите с Турция и Северна Македония, а на пунктовете с Гърция и Румъния ще бъдат разположени допълнителни контролни екипи.
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В акцията участват Министерството на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Агенция „Митници“.
Основната цел е да се пресече нелегалният внос на земеделска продукция, както и да се провери качеството на стоките и дали придружаващите ги документи отговарят на изискванията.
- Между 10 и 15 тира дневно пристигат на най-голямото тържище
Средно между 10 и 15 тежкотоварни камиона с плодове и зеленчуци пристигат всеки ден на стоковата борса в пловдивското село Първенец. Най-често продукцията идва от Турция, Гърция, Северна Македония, Албания и Италия.
Сред най-внасяните стоки са домати, краставици, пипер, дини, както и по-малки количества тиквички и цитрусови плодове.
Според изпълнителния директор на Стокова борса – Първенец Илия Гатев засиленият контрол е необходим, но не бива да се очаква той да доведе до понижение на цените.
„Нека да има проверки, нека да се проверява абсолютно всичко, включително и качеството на стоката, която влиза отвън. Не е тайна за никого, че някои от вносителите използват занижени фактури на вносни стоки“, коментира Гатев пред NOVA.
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- Сезонните зеленчуци поевтиняват
В разгара на лятото цените на повечето сезонни зеленчуци продължават да се понижават.
Най-осезаем спад през последната седмица е отчетен при доматите, които поевтиняват с около 9%, както и при морковите и зелената салата.
При плодовете тенденцията е различна. Ябълките, които са предимно вносни, поскъпват и се продават на цени между 2 и 2,50 евро за килограм.
За сметка на това прасковите, кайсиите и нектарините поевтиняват значително благодарение на по-добрата реколта през тази година.
Дините, за които производители наскоро сигнализираха, че се изкупуват от тях за около 8 евроцента за килограм, в момента се търгуват на борсата за около 30 евроцента за килограм.
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- Ресторант отглежда сам зеленчуците си
Заради високите цени на част от суровините все повече ресторантьори търсят алтернативни решения.
Такъв е случаят с Райчо Марков – собственик на ресторант в пловдивския квартал „Капана“, който заедно с баща си произвежда голяма част от необходимите плодове, зеленчуци и подправки в двора на семейната си къща в асеновградското село Избегли.
По думите му през последните месеци цените на зеленчуците често са били необосновано високи, което ги е мотивирало да разчитат на собствено производство.
Баща му Борис Марков, който се занимава със земеделие, разказва, че основните разходи са за поливане и около 30 евро за препарати за целия сезон. Всеки ден семейството прибира близо 60 килограма домати и около 30 килограма тиквички.
Освен домати, краставици, чушки, патладжани и тиквички, в градината се отглеждат и около 15 вида билки и подправки, сред които босилек, розмарин, чубрица и мента. По думите на Марков цената на босилека достига около 20 евро за килограм през лятото, а през зимните месеци може да надхвърли 50 евро.
Според него клиентите все по-често търсят продукти с автентичен вкус и произход.
„Хората искат истинска българска продукция и вкус, който помнят от миналото“, казва Марков.
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- Засилен контрол в подкрепа на коректните производители
Проверките по границите са част от мерките на държавата за ограничаване на нелегалния внос и нелоялната конкуренция. Очакванията са по-строгият контрол да гарантира по-добра проследимост на продукцията, по-високо качество на храните и по-равнопоставени условия както за българските производители, така и за коректните вносители.