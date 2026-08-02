Исторически прецедент: Унгария спира АЕЦ "Пакш" за първи път от 44 години заради Дунав

У нгария е изправена пред безпрецедентна ситуация, след като за първи път от 44 години спира работата на АЕЦ "Пакш" заради критично ниското ниво на река Дунав. Това съобщи унгарският премиер Петер Мадяр в публикация в социалната мрежа X, цитиран от "Франс прес".

"Поради новото спадане на нивото на водите на Дунава една от двете последни работещи производствени единици на АЕЦ "Пакш" ще бъде спряна в 1:30 часа тази нощ", написа Мадяр малко преди планираното изключване.

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По думите му след спирането производството на централата ще се свие до едва 240 мегавата, а малко по-късно съоръжението ще бъде изцяло изведено от експлоатация.

"Централата ще бъде напълно спряна за първи път от 44 години", подчерта унгарският премиер.

Централата осигурява близо 40% от тока на Унгария

Разположена на около 100 километра южно от Будапеща, АЕЦ "Пакш" е ключов елемент от енергийната система на страната. Тя произвежда около 40% от електроенергията в Унгария.

Четирите реактора на централата, изградени по съветска технология, използват вода от Дунав за охлаждане. Именно критичното понижение на нивото на реката прави невъзможна безопасната им експлоатация.

Още в петък операторът на централата предупреди, че при продължаващото понижение на водния стоеж може да се наложи пълно спиране на АЕЦ към средата на следващата седмица. Правителството обаче предупреди, че ситуацията се развива по-бързо от очакваното и това може да стане още през уикенда.

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Горещините поставят Дунав под огромно напрежение

Критичната ситуация е резултат от продължителното засушаване и необичайно високите температури, които обхванаха голяма част от Европа още през пролетта.

На места нивото на Дунав вече е достигнало исторически минимуми, а метеоролозите предупреждават, че през следващите дни температурите в региона могат да достигнат между 40 и 42 градуса, което допълнително ще ускори спадането на реката.

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Проблемите засягат целия регион

Ниските нива на Дунав вече създават сериозни затруднения и в други държави по течението на реката.

В Румъния властите предупредиха, че АЕЦ "Черна вода" може да достигне критичните си оперативни прагове в рамките на няколко дни, ако нивото на реката продължи да се понижава. Властите уверяват, че към момента няма риск за ядрената безопасност, но не изключват временно ограничаване на работата на част от мощностите.

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В България също беше отчетен рекордно нисък воден стоеж на Дунав. Заради плитчините през последните дни бяха затруднени корабоплаването и фериботната връзка Оряхово – Бекет, а институциите следят внимателно ситуацията около охлаждането на АЕЦ "Козлодуй".

Експерти предупреждават, че ако сухото и горещо време се задържи, проблемите по цялото течение на Дунав могат да се задълбочат, с отражение както върху енергетиката, така и върху транспорта и икономиката на региона.