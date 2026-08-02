България

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада

Ниските води затрудняват корабоплаването

Василена Василева Василена Василева

2 август 2026, 12:14
Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада
Източник: БТА

Н ивото на река Дунав в българския участък продължава да се понижава, а ниските води продължават да затрудняват корабоплаването. Това съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) в Русе.

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По информация на агенцията през последното денонощие не са регистрирани нови заседнали плавателни съдове нито във фарватера, нито извън плавателния път.

Въпреки това хидроложката обстановка остава усложнена, което налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци по реката.

  • Три кораба остават заседнали

Към момента три плавателни съда, заседнали още преди повече от седмица, продължават да се намират в българския участък на Дунав.

От агенцията уточняват, че корабите са извън корабоплавателния път и не създават непосредствени пречки за движението по реката.

Въпреки това ниските водни нива продължават да затрудняват преминаването на товарни кораби, които в редица участъци са принудени да намаляват газенето си или да превозват по-малки товари.

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  • Нов спад при Русе

Измереното днес ниво на Дунав при Русе е минус 91 сантиметра спрямо условната кота нула.

Само за последното денонощие реката е спаднала с още 2 сантиметра, а прогнозите са през следващите два дни нивото да се понижи с още 3 сантиметра.

  • Ситуацията засяга целия регион

Ниските води не са проблем само за България. През последните дни критични нива бяха отчетени по цялото средно и долно течение на Дунав.

В Унгария властите обявиха историческо спиране на АЕЦ „Пакш“ за първи път от 44 години, след като реката достигна критично ниски стойности и вече не може да осигурява необходимото количество вода за охлаждане на реакторите.

В Румъния също следят внимателно ситуацията. От Националната водна администрация предупредиха, че ако Дунав продължи да спада, АЕЦ „Черна вода“ може да достигне критичните си оперативни прагове в рамките на няколко дни. Властите уверяват, че към момента няма риск за ядрената безопасност, но не изключват ограничаване на работата на част от мощностите.

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  • Горещините задълбочават проблема

Експертите обясняват ниските нива на Дунав с продължителното засушаване и необичайно високите температури, които обхванаха голяма част от Централна и Югоизточна Европа още през пролетта.

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Макар че през последните дни в района на Алпите паднаха валежи, повишаването на нивото на реката ще достигне до долното течение едва след около две седмици.

Дотогава корабоплаването по Дунав ще остане затруднено, а компетентните институции ще продължат ежедневно да следят обстановката и при необходимост да въвеждат допълнителни ограничения за безопасността на движението по реката.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев    
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