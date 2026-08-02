Свят

Гърция инвестира €350 милиона в амбициозна космическа програма

Страната стартира HELLAS-SPACE 2.0 за модернизиране на гражданската защита, наблюдението на околната среда и сателитните комуникации

Стела Христова Стела Христова

2 август 2026, 16:41
Гърция инвестира €350 милиона в амбициозна космическа програма
Източник: iStock

М инистерството на цифровото управление и изкуствения интелект на Гърция официално представи новата национална космическа програма HELLAS-SPACE 2.0 с бюджет от 350 милиона евро. Инициативата се реализира чрез Генералния секретариат по телекомуникации и пощи с финансиране от Европейския фонд за възстановяване и устойчивост „Гърция 2.0“ и се провежда в пряко сътрудничество с Европейската космическа агенция (ЕСА), съобщава АНА-МПА.

Основната цел на проекта е да изгради ключов стълб за гръцката космическа стратегия чрез изграждане на модерна инфраструктура, укрепване на местната индустрия, научните изследвания и подготовката на висококвалифицирани кадри.

  • Изграждане на сателитно съзвездие и високотехнологичен мониторинг

В рамките на програмата се предвижда разработването и извеждането в орбита на спътници с много висока резолюция за генериране на геопространствени данни, както и на спътници за термовизионно изображение. Новите технологии ще бъдат пряко внедрени в гражданската защита, реагирането при природни бедствия, мониторинга на околната среда, транспорта и прецизното земеделие.

Същевременно проектът ще осигури криптирана и сигурна сателитна свързаност, услуги за позициониране на критични държавни и частни сектори, както и специализирани системи за космическо наблюдение и проследяване на радиочестотните емисии.

  • Подкрепа за иновациите и гръцката космическа индустрия

Замислена като тласък за икономиката и науката, HELLAS-SPACE 2.0 включва още създаването на тестови зони за космически иновации, сигурна инфраструктура за данни и подкрепа за гръцките технологични компании и изследователи.

Очаква се тези мащабни инвестиции да издигнат ролята на Гърция в международните космически мисии и да консолидират конкурентоспособна вътрешна космическа екосистема.

Редактор: Стела Христова
Източник: Иво Радойков/БТА    
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