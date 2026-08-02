Тръмп: САЩ и Израел спират планираните удари срещу Иран, ако бъде постигнато бързо споразумение

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Израел са се съгласили да се откажат от планираните нови военни удари срещу Иран, след като са получили искане от Техеран и други държави от Близкия изток да бъде даден шанс на дипломатическо решение, предадоха световните агенции.
Пълен обрат, Тръмп спря ударите срещу Иран
В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп заяви, че Съединените щати са били готови да нанесат удар срещу Ислямската република.
„Бяхме готови да нанесем удар срещу Ислямската република Иран с ниво на военен терор, сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам“, написа американският президент.
По думите му обаче Иран, заедно с други държави от региона, е отправил молба атаката да бъде отменена.
„Въпреки това току-що бяхме помолени от Иран и от други държави от Близкия изток да преустановим всякаква атака“, посочи Тръмп.
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Американският президент добави, че е приел искането при едно условие.
„Въз основа на тази молба се съгласих да отменя атаката, при условие че можем бързо да постигнем споразумение. Израел се присъединява към мен в този ангажимент“, заяви той.
Според Тръмп съюзниците на САЩ в Близкия изток вече са договорили основните параметри на евентуално споразумение за прекратяване на войната с Иран.
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По думите му бъдещото споразумение трябва да предвижда незабавно, пълно и трайно отваряне на Ормузкия проток за международното корабоплаване, както и прекратяване на ядрената заплаха от страна на Техеран.
До момента Иран не е направил официален публичен коментар по изявленията на американския президент.
- Пореден дипломатически сигнал след седмици на ескалация
Изявлението на Тръмп идва след седмици на рязка ескалация на напрежението между САЩ, Израел и Иран.
През юли Вашингтон многократно предупреди, че е готов да предприеме нови военни действия, ако Иран продължи да развива ядрената си програма и да подкрепя въоръжени групировки в региона. Израел също заяви, че си запазва правото на превантивни удари срещу ирански военни и ядрени обекти.
Тръмп заплаши, ето го отговорът на Иран
В края на юли иранските власти отправиха нови предупреждения за възможно ограничаване на корабоплаването през Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол и втечнен природен газ. Заплахите доведоха до сериозно напрежение на енергийните пазари и засилено военно присъствие на САЩ и техните съюзници в района на Персийския залив.
- Ормузкият проток остава ключов елемент
Ормузкият проток е стратегическа морска артерия, през която преминава приблизително една пета от световния морски износ на петрол. Всяка заплаха за свободното корабоплаване в района води до опасения от рязко поскъпване на енергийните суровини и нарушаване на глобалните доставки.
През последните седмици в района бяха регистрирани няколко инцидента с търговски кораби, а САЩ, Великобритания и други партньори увеличиха военното си присъствие с цел защита на корабоплаването.
Тръмп отложи новите удари срещу Иран
- Неясно бъдеще за преговорите
Въпреки оптимистичния тон на Доналд Тръмп, към момента няма официално потвърждение от иранска страна, че подобни преговори действително са в напреднал етап. Засега не са известни и конкретни параметри на евентуалното споразумение, нито кога биха могли да започнат официални преговори между страните.
Изявлението на американския президент обаче е първият ясен сигнал от седмици насам, че Вашингтон допуска възможност кризата да бъде разрешена по дипломатически път вместо чрез нова военна ескалация.