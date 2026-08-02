Свят

Тръмп: САЩ и Израел спират планираните удари срещу Иран, ако бъде постигнато бързо споразумение

Американският президент заяви, че Техеран и държави от Близкия изток са поискали отлагане на атаките, а сред условията е и незабавното отваряне на Ормузкия проток

Василена Василева Василена Василева

2 август 2026, 08:04
Тръмп: САЩ и Израел спират планираните удари срещу Иран, ако бъде постигнато бързо споразумение
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Израел са се съгласили да се откажат от планираните нови военни удари срещу Иран, след като са получили искане от Техеран и други държави от Близкия изток да бъде даден шанс на дипломатическо решение, предадоха световните агенции.

Пълен обрат, Тръмп спря ударите срещу Иран

В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп заяви, че Съединените щати са били готови да нанесат удар срещу Ислямската република.

„Бяхме готови да нанесем удар срещу Ислямската република Иран с ниво на военен терор, сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам“, написа американският президент.

По думите му обаче Иран, заедно с други държави от региона, е отправил молба атаката да бъде отменена.

„Въпреки това току-що бяхме помолени от Иран и от други държави от Близкия изток да преустановим всякаква атака“, посочи Тръмп.

Тръмп предупреди Иран: Без окончателно ядрено споразумение може да има нови удари

Американският президент добави, че е приел искането при едно условие.

„Въз основа на тази молба се съгласих да отменя атаката, при условие че можем бързо да постигнем споразумение. Израел се присъединява към мен в този ангажимент“, заяви той.

Според Тръмп съюзниците на САЩ в Близкия изток вече са договорили основните параметри на евентуално споразумение за прекратяване на войната с Иран.

Тръмп отлага удара срещу Иран с две седмици

По думите му бъдещото споразумение трябва да предвижда незабавно, пълно и трайно отваряне на Ормузкия проток за международното корабоплаване, както и прекратяване на ядрената заплаха от страна на Техеран.

До момента Иран не е направил официален публичен коментар по изявленията на американския президент.

  • Пореден дипломатически сигнал след седмици на ескалация

Изявлението на Тръмп идва след седмици на рязка ескалация на напрежението между САЩ, Израел и Иран.

През юли Вашингтон многократно предупреди, че е готов да предприеме нови военни действия, ако Иран продължи да развива ядрената си програма и да подкрепя въоръжени групировки в региона. Израел също заяви, че си запазва правото на превантивни удари срещу ирански военни и ядрени обекти.

Тръмп заплаши, ето го отговорът на Иран

В края на юли иранските власти отправиха нови предупреждения за възможно ограничаване на корабоплаването през Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол и втечнен природен газ. Заплахите доведоха до сериозно напрежение на енергийните пазари и засилено военно присъствие на САЩ и техните съюзници в района на Персийския залив.

  • Ормузкият проток остава ключов елемент

Ормузкият проток е стратегическа морска артерия, през която преминава приблизително една пета от световния морски износ на петрол. Всяка заплаха за свободното корабоплаване в района води до опасения от рязко поскъпване на енергийните суровини и нарушаване на глобалните доставки.

През последните седмици в района бяха регистрирани няколко инцидента с търговски кораби, а САЩ, Великобритания и други партньори увеличиха военното си присъствие с цел защита на корабоплаването.

Тръмп отложи новите удари срещу Иран

  • Неясно бъдеще за преговорите

Въпреки оптимистичния тон на Доналд Тръмп, към момента няма официално потвърждение от иранска страна, че подобни преговори действително са в напреднал етап. Засега не са известни и конкретни параметри на евентуалното споразумение, нито кога биха могли да започнат официални преговори между страните.

Изявлението на американския президент обаче е първият ясен сигнал от седмици насам, че Вашингтон допуска възможност кризата да бъде разрешена по дипломатически път вместо чрез нова военна ескалация.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Габриела Големанска    
Доналд Тръмп САЩ Иран Израел военни удари дипломация Близък изток Ормузки проток ядрено споразумение ескалация на напрежението Доналд Тръмп САЩ Иран Израел Военни удари Дипломация Близък изток Ядрена програма Ормузки проток Ескалация
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
След 4 месеца следене: Как ГДБОП разби фабрика за фентанил, захранвала целия пазар у нас

След 4 месеца следене: Как ГДБОП разби фабрика за фентанил, захранвала целия пазар у нас

Блясък и елегантност: Кралица Летисия зашемети Майорка с асиметрична червена рокля

Блясък и елегантност: Кралица Летисия зашемети Майорка с асиметрична червена рокля

„Ще те пребия!“: Рецидивист преследва и блъсна кола с бебе, наплю майката и удари бащата

„Ще те пребия!“: Рецидивист преследва и блъсна кола с бебе, наплю майката и удари бащата

След кошмара в Кънчево: Що за куче е Кане Корсо и кога любящият пазач става опасен?

След кошмара в Кънчево: Що за куче е Кане Корсо и кога любящият пазач става опасен?

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
Над 30 обекта по Черноморието затворени след проверки на БАБХ, открити са стотици нарушения
Ексклузивно

Над 30 обекта по Черноморието затворени след проверки на БАБХ, открити са стотици нарушения

Преди 2 дни
<p>Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите</p>
Ексклузивно

Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите

Преди 2 дни
<p>Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите</p>
Ексклузивно

Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите

Преди 2 дни
Тони Стораро: Песните са си песни, истинската болка е друга
Ексклузивно

Тони Стораро: Песните са си песни, истинската болка е друга

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Екстремна жега в Япония: Три лъвици починаха в зоопарк в Токио

Екстремна жега в Япония: Три лъвици починаха в зоопарк в Токио

Свят Преди 1 час

Специалистите обясняват, че хищниците трудно понасят комбинацията от високи температури и влажност. Секторът с лъвовете е затворен, а хиляди хора в страната са хоспитализирани заради горещините

Двама починали и над 11 000 заразени: Опасен паразит с „експлозивна диария“ плъзна в САЩ

Двама починали и над 11 000 заразени: Опасен паразит с „експлозивна диария“ плъзна в САЩ

Свят Преди 1 час

Двама души починаха в САЩ след масова зараза от циклоспороза, свързана с марули от Мексико. Междувременно Великобритания издаде спешно предупреждение към туристите, завръщащи се от латиноамериканската страна

„Затишие пред буря“: Какво очаква политическата есен у нас

„Затишие пред буря“: Какво очаква политическата есен у нас

България Преди 1 час

Парламентът е в лятна ваканция, но експерти предупреждават, че цените, обещанията за „кошницата с грижа“ и външната политика отново ще нажежат страстите през есента

Още едно късче от Европа в джоба: ЕЗОК ни спестява хиляди евро разходи по време на почивка

Още едно късче от Европа в джоба: ЕЗОК ни спестява хиляди евро разходи по време на почивка

България Преди 1 час

Европейската здравноосигурителна карта е безплатна, издава се сравнително бързо и може да се окаже изключително ценна, ако по време на почивката се наложи спешен преглед, лечение или болнична помощ

Служебните приложения в телефона улесняват работата от разстояние, но често пренасят задачите, имейлите и очакванията на работодателя директно в личното време.

Работният ден не свършва с излизането от офиса

Парите ни Преди 1 час

Близо 40 милиона европейци редовно са търсени по служебни въпроси в свободното си време

"Хизбула": Преките преговори с Израел носят само срам и унижение

"Хизбула": Преките преговори с Израел носят само срам и унижение

Свят Преди 1 час

Изявлението на Наим Касем беше направено в навечерието на нов кръг от преговори в Рим

Когато вирусът живее в паметта и не оставя следи

Когато вирусът живее в паметта и не оставя следи

Любопитно Преди 1 час

15-годишна зад волана блъсна пешеходец в Слънчев бряг и избяга

15-годишна зад волана блъсна пешеходец в Слънчев бряг и избяга

България Преди 1 час

По случая е образувана проверка, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента

„Може да минат още 100 години. Може да стане утре“: Учени предупреждават за апокалиптично земетресение в Калифорния

„Може да минат още 100 години. Може да стане утре“: Учени предупреждават за апокалиптично земетресение в Калифорния

Свят Преди 1 час

Ново смразяващо изследване възобнови притесненията около разлома „Сан Андреас“, като експертите предупреждават, че катастрофалното „Голямо сътресение“ (The Big One) може да удари по-скоро от смятаното досега

АЕЦ "Черна вода"

Румъния потърси помощ от Украйна след спиране на реактор в АЕЦ „Черна вода“

Свят Преди 1 час

Един от двата блока на централата беше изведен от експлоатация заради ниското ниво на река Дунав

Проверките обхващат произхода, качеството и документите на вносните плодове и зеленчуци, но браншът настоява контролът да продължи и след границата.

Вносът с плодове и зеленчуци под лупа: закъсня ли държавата с проверките

Парите ни Преди 2 часа

Масираният контрол започна след протестите и непродадената българска продукция, но браншът настоява той да бъде постоянен и да стига до магазините

Стотици мигранти изградиха импровизиран лагер на плаж в Сеута

Стотици мигранти изградиха импровизиран лагер на плаж в Сеута

Свят Преди 2 часа

По данни на испанските власти през последните четири дни около 69 500 мигранти са били върнати в Мароко

Патриарх Кирил с ново фрапиращо изявление, обяви атомната бомба за божествено чудо

Патриарх Кирил с ново фрапиращо изявление, обяви атомната бомба за божествено чудо

Свят Преди 2 часа

Според Кирил съветските учени в Саров са спасили страната от унищожение благодарение на свише намерена подкрепа

Брадли Купър и Джиджи Хадид

Тайна сватба? Брадли Купър и Джиджи Хадид се появиха с еднакви брачни халки в Париж

Любопитно Преди 2 часа

Холивудският актьор Брадли Купър и супермоделът Джиджи Хадид подкладоха слуховете, че са минали под венчилото. Двамата бяха заснети по време на романтична разходка в Париж, като и двамата носеха еднакви халки на левите си безименни пръсти

<p>Демерджиев за акцията на ГДБОП: Цялата мощ на държавата е срещу наркотрафикантите</p>

Удар на ГДБОП: Разбиха мащабна лаборатория за фентанил, захранвала цяла България

България Преди 2 часа

Произвеждали са до 10 кг от „убиеца“ на ден; акцията се провежда при крайни мерки за сигурност заради отровните изпарения

Тридневен кошмар в Лясковец: Мъж преби брутално жената с която живее

Тридневен кошмар в Лясковец: Мъж преби брутално жената с която живее

България Преди 2 часа

49-годишната жертва е приета в болница след непрекъснат тормоз, насилникът е в ареста

Всичко от днес

От мрежата

3-те най-популярни мексикански породи кучета - наследство от древните цивилизации

dogsandcats.bg

6 начина, по които котката ви комуникира с вас

dogsandcats.bg
1

Спасиха щъркел в русенското село Бъзън

sinoptik.bg
1

За първи път ултрамаратонец пробяга цялото било на Стара планина

sinoptik.bg

Дъщерята на Тодор Батков вдигна сватба, Стоичков и Братя Аргирови я изненадаха с песен

Edna.bg

Дженифър Лопес събира спомени с близнаците си преди да напуснат дома

Edna.bg

Обзор на кръга в efbet Лига (4.08.2026)

Gong.bg

Спортни новини на NOVA - обедна емисия (4.08.2026)

Gong.bg

ГДБОП разби лаборатория за фентанил в София

Nova.bg

Обнародваха датата за провеждане на президентския вот

Nova.bg