България

Заради опасни бактерии: Забраниха къпането на плаж във Варна

Има риск за здравето на къпещите се във водата на Офицерския плаж

Надежда Неменски Надежда Неменски

20 юни 2026, 10:22
Заради опасни бактерии: Забраниха къпането на плаж във Варна
Източник: БТА

Има риск за здравето на къпещите се във водата на Офицерския плаж, предупредиха от РЗИ - Варна. Причината – опасно завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи в морето.

На плажа ще бъде поставена предупредителна табела, която да съобщава на плажуващите, че къпането в тази зона временно не е разрешено, съобщава NOVA.

Областният управител на Варна свиква среща с участието на Регионалната здравна инспекция, РИОСВ и концесионери на плажовете с цел да се набележат механизми за по-строг контрол и мониторинг на морската вода. 

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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Заради опасни бактерии: Забраниха къпането на плаж във Варна

Заради опасни бактерии: Забраниха къпането на плаж във Варна

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