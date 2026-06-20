България

Скритата заплаха в морето: Какви бактерии дебнат във водата край Варна

Поредният червен флаг за здравето ни светна на Офицерския плаж във Варна. При рутинни проверки Регионалната здравна инспекция откри в морската вода силно завишени нива на две бактерии, чиито имена веднага задействаха алармата на специалистите – Ешерихия коли (Escherichia coli) и чревни ентерококи

Надежда Неменски Надежда Неменски

20 юни 2026, 15:27
Скритата заплаха в морето: Какви бактерии дебнат във водата край Варна
Офицерския плаж във Варна   
Източник: БГНЕС

Л ятото е в разгара си, а жаждата за прохлада и морски вълни неудържимо ни тегли към плажа. За съжаление, понякога синият хоризонт крие невидими с просто око опасности, които бързо могат да превърнат мечтаната отпуска в кошмар.

Поредният червен флаг за здравето ни светна на Офицерския плаж във Варна. При рутинни проверки Регионалната здравна инспекция откри в морската вода силно завишени нива на две бактерии, чиито имена веднага задействаха алармата на специалистите – Ешерихия коли (Escherichia coli) и чревни ентерококи.

Заради опасни бактерии: Забраниха къпането на плаж във Варна

Новината бързо обиколи социалните мрежи и медиите, оставяйки десетки плажуващи пред дилемата: да рискуват ли в името на едно разхлаждане, или да подминат пясъчната ивица. За да вземем правилното решение за себе си и семействата си, трябва да погледнем отвъд сухата статистика и да разберем какво точно представляват тези микроорганизми и какъв е реалният риск за здравето ни.

Неканените гости в морската вода

Ешерихия коли и чревните ентерококи не са извънземни организми, нито екзотични тропически зарази. Те са част от естествената микрофлора в чревния тракт на хората и топлокръвните животни. Проблемът обаче е в тяхното местоположение.

Присъствието им в открито море е безспорен маркер за т.нар. фекално замърсяване. Когато пречиствателните станции се претоварят, или при обилни дъждове, отпадните води могат да си проправят път до морето, носейки със себе си милиарди от тези бактерии

В медицината те се използват като санитарни индикатори – тяхното наличие означава, че водата е замърсена и в нея потенциално могат да виреят и много други, още по-опасни патогени. Сами по себе си, тези бактерии са изключително издръжливи. Чревните ентерококи, например, притежават невероятна способност да оцеляват в солена среда и при по-високи температури, което ги прави упорит и труден за премахване враг, веднъж щом попаднат в плитките и топли крайбрежни води.

РЗИ-Варна: Водата на Офицерски плаж е опасна

Опасността, която дебне под повърхността

Повечето щамове на Ешерихия коли са сравнително безобидни, докато си стоят в червата ни, но попаднали извън тях, те бързо променят поведението си. Най-честата проява на инфекция след плуване в замърсена вода е острият гастроентерит. Симптомите се развиват бързо – в рамките на едно денонощие се появяват силни коремни спазми, последвани от гадене, повръщане и упорита, понякога кървава диария.

Чревните ентерококи от своя страна са известни с това, че могат да предизвикат сериозни възпаления на пикочно-половата система, особено при жените. Рискът е най-висок за малките деца, чийто имунитет все още се развива, както и за уязвимите бременни жени и възрастни хора с хронични заболявания. При тях дори съвсем лека инфекция може да доведе до опасна дехидратация, която да наложи спешна хоспитализация.

Достатъчно ли е само да не поглъщаме вода

Един от най-големите митове сред плажуващите е, че ако плуват внимателно и не поглъщат морска вода, са в пълна безопасност. Медицинската реалност обаче е съвсем различна.

Разбира се, оралният прием на замърсена вода е най-прекият път към стомашно-чревния ад, тъй като дори няколко капки са достатъчни, за да пренесат критична маса бактерии. Опасна обаче е и самата фина водна мъгла, която се образува от разбиващите се вълни и която вдишваме неусетно. Освен това, кожата ни не е съвършен щит. Ако имате дори микроскопична драскотина, раничка от бръснене или ухапване от насекомо, Ешерихия коли и ентерококите могат лесно да проникнат през нея, причинявайки болезнени кожни инфекции, циреи и трудно зарастващи гнойни рани.

Водата лесно влиза в контакт с лигавиците на очите и ушите, което е масова причина за болезнени летни отити и упорити конюнктивити, които изискват специализирано лечение.

Остава затворен Офицерският плаж във Варна

Какъв е пътят към възстановяването

Лечението на инфекциите, причинени от тези водни бактерии, зависи изцяло от тежестта на симптомите и засегнатата система. При класическите стомашни неразположения най-важното правило е хидратацията. Организмът губи огромни количества течности и електролити, които трябва да се възстановят чрез прием на специални рехидратиращи разтвори, вода и леки чайове.

Категорично не се препоръчва самолечение с антибиотици при първата проява на разстройство, тъй като това може да унищожи полезната микрофлора и да влоши състоянието, освен ако те не са изрично предписани от лекар след микробиологично изследване.

Ситуацията обаче се променя, ако бактериите са засегнали пикочните пътища или са предизвикали сериозна кожна инфекция. Тогава намесата на антибиотична терапия често е неизбежна, като есенциално важно е да се направи антибиограма, тъй като ентерококите са известни със своята висока резистентност към масовите лекарства.

При ушни и очени инфекции се прилагат локални капки и мехлеми. Най-добрата стратегия обаче си остава превенцията – спазването на наложените от здравните власти забрани за къпане е единственият сигурен начин да си спестите срещата с тези невидими летни вредители.

Автор: Надежда Неменски
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