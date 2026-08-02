Свят

Кой е генерал Александър Чайко, мишена на кървавия атентат в Москва?

Име, свързвано с бруталните авиобомбардировки в Дамаск и окупацията на Буча, се оказа в центъра на дръзка атака с жертви пред ресторант в руската столица

Стела Христова Стела Христова

2 август 2026, 18:55
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Д ръзко кърваво нападение разтърси самото сърце на руската столица. Взрив пред луксозен ресторант в центъра на Москва отне живота на трима души и рани най-малко 21. Бомбата е била носена от жена, направила опит да влезе в заведението по време на частно събитие. Бдителността на охранител, който я спрял пред входа заради подозрителен предмет, е предотвратила още по-голяма трагедия, но самоделното устройство избухнало миг по-късно. На място загиват самата атентаторка, охранителят и един от гостите.

Разследват дали високопоставен руски генерал е бил мишена на атаката в Москва

По неофициална информация ресторантът е бил запазен за празненство на командващия руските въздушно-космически сили генерал-полковник Александър Чайко. Въпреки че властите все още разследват дали устройството е задействано дистанционно и дали жената изобщо е знаела какво носи, атентатът изпрати ясен сигнал: за хората от най-вътрешния военен кръг на Кремъл вече няма сигурни зони, а кметът Сергей Собянин официално определи случилото се като „жесток акт на тероризъм“.

Но кой е генерал Чайко и защо именно той се превърна в мишена на толкова дръзка атака?

Трима загинали и 21 ранени при взрив в Москва
8 снимки
москва взрив
москва взрив
москва взрив
москва взрив
  • От офицер от танковите войски до довереник на Кремъл

Роден през 1971 г., Александър Чайко преминава през класическата кариерна стълбица на руския военен елит. Завършва престижното Московско висше общевойсково командно училище, а по-късно и Военната академия на Генералния щаб на Въоръжените сили на РФ.

Широката публика обаче научава за него по време на руската военна интервенция в Сирия. Там Чайко заема ключови позиции — първо като началник-щаб на руската групировка, а от 2019 г. и като неин главен командир.

Именно в Сирия той изгражда репутацията си на безапелационен и твърд военен лидер. Под негово ръководство са проведени мащабни операции в провинциите Идлиб и Източна Гута, съпроводени с интензивни въздушни удари. За заеманите си роли и постигнатите резултати в Близкия изток той получава най-високото държавно отличие — званието „Герой на Руската федерация“.

  • Ролята в Украйна: Походът към Киев и окупацията на Буча

С началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., генерал Чайко е натоварен с една от най-критичните задачи — да командва Източния военен окръг и руските сили, настъпващи към Киев от територията на Беларус.

Под негово пряко командване руските войски завземат ключови предградия на украинската столица, включително Буча, Ирпин и Гостомел.

Професионалният му път е маркиран от няколко ключови етапа:

  • Сирийската кампания: Като командир на руските сили в Близкия изток, той ръководи ключовите операции в Идлиб и Източна Гута, което му донася званието „Герой на РФ“.
  • Офанзивата срещу Киев (2022 г.): В качеството си на командващ Източния военен окръг, Чайко застава начело на руските войски, настъпващи през Беларус, и пряко управлява периода на окупацията в Буча.
  • Международните санкции: Заради доказаните военни престъпления и нарушаването на украинския суверенитет, името му е включено в черните списъци на ЕС, САЩ и Великобритания.

Разследвания на редица международни организации и правозащитни групи по-късно свързват неговото име с командните заповеди в региона на Буча. След провала на офанзивата към Киев през пролетта на 2022 г., Чайко запазва високото си място в армейската йерархия, за да поеме по-късно командването на Въздушно-космическите сили на РФ.

Автор: Стела Христова
Атентат в Москва Александър Чайко Тероризъм Руски генерал Война в Украйна Буча Сирийска кампания
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