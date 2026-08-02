Кой е генерал Александър Чайко, мишена на кървавия атентат в Москва?

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Разследват дали високопоставен руски генерал е бил мишена на атаката в Москва

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Д ръзко кърваво нападение разтърси самото сърце на руската столица. Взрив пред луксозен ресторант в центъра на Москва отне живота на трима души и рани най-малко 21. Бомбата е била носена от жена, направила опит да влезе в заведението по време на частно събитие. Бдителността на охранител, който я спрял пред входа заради подозрителен предмет, е предотвратила още по-голяма трагедия, но самоделното устройство избухнало миг по-късно. На място загиват самата атентаторка, охранителят и един от гостите.

Разследват дали високопоставен руски генерал е бил мишена на атаката в Москва

По неофициална информация ресторантът е бил запазен за празненство на командващия руските въздушно-космически сили генерал-полковник Александър Чайко. Въпреки че властите все още разследват дали устройството е задействано дистанционно и дали жената изобщо е знаела какво носи, атентатът изпрати ясен сигнал: за хората от най-вътрешния военен кръг на Кремъл вече няма сигурни зони, а кметът Сергей Собянин официално определи случилото се като „жесток акт на тероризъм“.

Но кой е генерал Чайко и защо именно той се превърна в мишена на толкова дръзка атака?

От офицер от танковите войски до довереник на Кремъл

Роден през 1971 г., Александър Чайко преминава през класическата кариерна стълбица на руския военен елит. Завършва престижното Московско висше общевойсково командно училище, а по-късно и Военната академия на Генералния щаб на Въоръжените сили на РФ.

Широката публика обаче научава за него по време на руската военна интервенция в Сирия. Там Чайко заема ключови позиции — първо като началник-щаб на руската групировка, а от 2019 г. и като неин главен командир.

Именно в Сирия той изгражда репутацията си на безапелационен и твърд военен лидер. Под негово ръководство са проведени мащабни операции в провинциите Идлиб и Източна Гута, съпроводени с интензивни въздушни удари. За заеманите си роли и постигнатите резултати в Близкия изток той получава най-високото държавно отличие — званието „Герой на Руската федерация“.

Celem okazał się Aleksander Czajko, głównodowodzący rosyjskich sił powietrzno-kosmicznych, obchodził swoje 55. urodziny (mam nadzieję, że ostatnie)



W 2022 roku był dowódcą Grupy Wojsk Wschodnich. Jego oddziały są zamieszane w masowe morderstwa, tortury cywilnych mieszkańców i… https://t.co/HttDlmBg4H pic.twitter.com/bPeQBQYmF2 — Michal Fella #StopIslamizacjiLewicy (@MichalFellaPL) August 1, 2026

Ролята в Украйна: Походът към Киев и окупацията на Буча

С началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., генерал Чайко е натоварен с една от най-критичните задачи — да командва Източния военен окръг и руските сили, настъпващи към Киев от територията на Беларус.

Под негово пряко командване руските войски завземат ключови предградия на украинската столица, включително Буча, Ирпин и Гостомел.

Професионалният му път е маркиран от няколко ключови етапа:

Сирийската кампания: Като командир на руските сили в Близкия изток, той ръководи ключовите операции в Идлиб и Източна Гута, което му донася званието „Герой на РФ“.

Като командир на руските сили в Близкия изток, той ръководи ключовите операции в Идлиб и Източна Гута, което му донася званието „Герой на РФ“. Офанзивата срещу Киев (2022 г.): В качеството си на командващ Източния военен окръг, Чайко застава начело на руските войски, настъпващи през Беларус, и пряко управлява периода на окупацията в Буча.

В качеството си на командващ Източния военен окръг, Чайко застава начело на руските войски, настъпващи през Беларус, и пряко управлява периода на окупацията в Буча. Международните санкции: Заради доказаните военни престъпления и нарушаването на украинския суверенитет, името му е включено в черните списъци на ЕС, САЩ и Великобритания.

Разследвания на редица международни организации и правозащитни групи по-късно свързват неговото име с командните заповеди в региона на Буча. След провала на офанзивата към Киев през пролетта на 2022 г., Чайко запазва високото си място в армейската йерархия, за да поеме по-късно командването на Въздушно-космическите сили на РФ.​