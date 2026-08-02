Кой е генерал Александър Чайко, мишена на кървавия атентат в Москва?

Д ръзко кърваво нападение разтърси самото сърце на руската столица. Взрив пред луксозен ресторант в центъра на Москва отне живота на трима души и рани най-малко 21. Бомбата е била носена от жена, направила опит да влезе в заведението по време на частно събитие. Бдителността на охранител, който я спрял пред входа заради подозрителен предмет, е предотвратила още по-голяма трагедия, но самоделното устройство избухнало миг по-късно. На място загиват самата атентаторка, охранителят и един от гостите.
Разследват дали високопоставен руски генерал е бил мишена на атаката в Москва
По неофициална информация ресторантът е бил запазен за празненство на командващия руските въздушно-космически сили генерал-полковник Александър Чайко. Въпреки че властите все още разследват дали устройството е задействано дистанционно и дали жената изобщо е знаела какво носи, атентатът изпрати ясен сигнал: за хората от най-вътрешния военен кръг на Кремъл вече няма сигурни зони, а кметът Сергей Собянин официално определи случилото се като „жесток акт на тероризъм“.
Но кой е генерал Чайко и защо именно той се превърна в мишена на толкова дръзка атака?
- От офицер от танковите войски до довереник на Кремъл
Роден през 1971 г., Александър Чайко преминава през класическата кариерна стълбица на руския военен елит. Завършва престижното Московско висше общевойсково командно училище, а по-късно и Военната академия на Генералния щаб на Въоръжените сили на РФ.
Широката публика обаче научава за него по време на руската военна интервенция в Сирия. Там Чайко заема ключови позиции — първо като началник-щаб на руската групировка, а от 2019 г. и като неин главен командир.
Именно в Сирия той изгражда репутацията си на безапелационен и твърд военен лидер. Под негово ръководство са проведени мащабни операции в провинциите Идлиб и Източна Гута, съпроводени с интензивни въздушни удари. За заеманите си роли и постигнатите резултати в Близкия изток той получава най-високото държавно отличие — званието „Герой на Руската федерация“.
Celem okazał się Aleksander Czajko, głównodowodzący rosyjskich sił powietrzno-kosmicznych, obchodził swoje 55. urodziny (mam nadzieję, że ostatnie)— Michal Fella #StopIslamizacjiLewicy (@MichalFellaPL) August 1, 2026
W 2022 roku był dowódcą Grupy Wojsk Wschodnich. Jego oddziały są zamieszane w masowe morderstwa, tortury cywilnych mieszkańców i… https://t.co/HttDlmBg4H pic.twitter.com/bPeQBQYmF2
- Ролята в Украйна: Походът към Киев и окупацията на Буча
С началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., генерал Чайко е натоварен с една от най-критичните задачи — да командва Източния военен окръг и руските сили, настъпващи към Киев от територията на Беларус.
Под негово пряко командване руските войски завземат ключови предградия на украинската столица, включително Буча, Ирпин и Гостомел.
Професионалният му път е маркиран от няколко ключови етапа:
- Сирийската кампания: Като командир на руските сили в Близкия изток, той ръководи ключовите операции в Идлиб и Източна Гута, което му донася званието „Герой на РФ“.
- Офанзивата срещу Киев (2022 г.): В качеството си на командващ Източния военен окръг, Чайко застава начело на руските войски, настъпващи през Беларус, и пряко управлява периода на окупацията в Буча.
- Международните санкции: Заради доказаните военни престъпления и нарушаването на украинския суверенитет, името му е включено в черните списъци на ЕС, САЩ и Великобритания.
Разследвания на редица международни организации и правозащитни групи по-късно свързват неговото име с командните заповеди в региона на Буча. След провала на офанзивата към Киев през пролетта на 2022 г., Чайко запазва високото си място в армейската йерархия, за да поеме по-късно командването на Въздушно-космическите сили на РФ.