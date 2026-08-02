България

Зов за помощ: Да помогнем на рали шампиона Динко Иванов в битката с тежко заболяване

Василена Василева Василена Василева

2 август 2026, 11:25
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Е дин от най-успешните рали състезатели в България Динко Иванов е изправен пред най-тежкото си състезание - битката за живота. Шампионът от Стара Загора се бори с тежко заболяване и преди дни е транспортиран за лечение в клиника в Турция, предава NOVA.

Зад него застават приятели, колеги и автомобилната общност, които търсят подкрепа за лечението му.

Динко Иванов е сред най-успешните имена в българския автомобилен спорт. Състезателят от старозагорския автомобилен клуб има пет титли в дисциплината "Рали спринт" и още пет в планинското изкачване.

"Динко чу най-тежката възможна диагноза през март миналата година - рак на стомаха. Оттогава започна да се бори, но никога не слиза от автомобила, никога не пуска и не сваля ръкавиците до последно. Бори се с всички възможни средства, подпомогнат от приятели, семейство, колеги и състезатели", разказва Тончо Тонев.

Въпреки заболяването Динко продължава да се състезава.

Последният му успех е преди около месец и половина, когато печели първото място на рали "Пампорово". "Динко никога не говори за болестта си. Винаги искаше да прикрие това. Това го крепеше - адреналинът и всичко, свързано с автомобилния спорт, е неговият живот. Той винаги е бил много силен и никога не е искал да признае пред аудиторията за състоянието си. Знаеха само най-близките му", допълва Тонев.

През последните седмици обаче състоянието му се е влошава.

"В последно време той има много силни болки. В момента изглежда доста изтощен. Той обаче не се предава, все пак е шампион", казва Деян Куманов.

След като възможностите за лечение в България са изчерпани, надежда дава клиника в Турция, където Динко е транспортиран преди дни. Приятелите му вече са помогнали за транспортирането и необходимите изследвания, но за продължаване на лечението са нужни още 50 хиляди евро. 

За Динко Иванов всяка минута е важна. Всяка подкрепа може да се превърне в още един шанс в неговата най-тежка битка.

Всеки, който желае да помогне на Динко, може да го направи по следните начини:

Дарителска сметка:

Титуляр: Динко Данчев Иванов

IBAN: BG64FINV915010BGN05ZDE

Банка: Fibank

Основание: Дарение за лечението на Динко Иванов

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Динко Иванов рали битка за живота рак на стомаха дарителска кампания лечение в Турция автомобилен спорт подкрепа шампион Стара Загора
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