Два хеликоптера се сблъскаха при гасенето на пожарите край Атина, двама загинали (ВИДЕО)

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Д вама души са загинали, а двама са ранени при сблъсък на противопожарни хеликоптери край Атина. Те са участвали в борбата с големия пожар западно от гръцката столица.

От пожарната служба съобщават, че по време на пожарогасене в района на Псата, двете машини са се сблъскали. Незабавно са мобилизирани сили за операция по търсене и спасяване на екипите.

Гръцките власти са успели да установят контакт с екипажа на единия хеликоптер. Двама души са били ранени от единия полет, докато други двама от екипажа на втория хеликоптер са намерени в безсъзнание. Гръцката противопожарна служба съобщи, че те са мъртви. Жертвите са румънец и грък.

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Двата хеликоптера са превозвали екип от по двама души - пилот и координатор, осъществяващ връзка с оперативния център. На мястото на инцидента са пристигнали две линейки и един мобилен екип за спешна помощ. Четиримата души от двата екипажа са били изпратени във военновъздушна болница.

WATCH: Two firefighting helicopters crash while fighting a wildfire in Greece. pic.twitter.com/EM3EF3OGLs — Clash Report (@clashreport) August 2, 2026

Причината за инцидента е най-вероятно човешка грешка, смятат източници на компанията, управляваща хеликоптерите. Не се съобщава за технически повреди на летателните апарати.

Пожарът в Западна Атика е в разгара си, като единият фронт е при Агия Параскеви. Там пожарникарите се борят с пламъците при Крио Пигади. Вторият фронт се придвижва към района на Мегара, по-конкретно към полигона Кандили.

Two helicopters collide while fighting Greece wildfires https://t.co/Lnwnoel9Pp — BBC News (World) (@BBCWorld) August 2, 2026

Разрастване на огнените фронтове

Междувременно мащабният пожар в Западна Атика продължава да бушува с пълна сила. Главните усилия на противопожарните екипи са насочени към два основни фронта.

Първият фронт се намира в района на Агия Параскеви, където огнеборците се опитват да спрат пламъците при Крио Пигади. Вторият опасен фронт се придвижва към района на град Мегара и по-конкретно към военния полигон Кандили.