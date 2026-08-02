Два хеликоптера се сблъскаха при гасенето на пожарите край Атина, двама загинали (ВИДЕО)

Д вама души са загинали, а двама са ранени при сблъсък на противопожарни хеликоптери край Атина. Те са участвали в борбата с големия пожар западно от гръцката столица.
От пожарната служба съобщават, че по време на пожарогасене в района на Псата, двете машини са се сблъскали. Незабавно са мобилизирани сили за операция по търсене и спасяване на екипите.
Гръцките власти са успели да установят контакт с екипажа на единия хеликоптер. Двама души са били ранени от единия полет, докато други двама от екипажа на втория хеликоптер са намерени в безсъзнание. Гръцката противопожарна служба съобщи, че те са мъртви. Жертвите са румънец и грък.
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Двата хеликоптера са превозвали екип от по двама души - пилот и координатор, осъществяващ връзка с оперативния център. На мястото на инцидента са пристигнали две линейки и един мобилен екип за спешна помощ. Четиримата души от двата екипажа са били изпратени във военновъздушна болница.
WATCH: Two firefighting helicopters crash while fighting a wildfire in Greece. pic.twitter.com/EM3EF3OGLs— Clash Report (@clashreport) August 2, 2026
Причината за инцидента е най-вероятно човешка грешка, смятат източници на компанията, управляваща хеликоптерите. Не се съобщава за технически повреди на летателните апарати.
Пожарът в Западна Атика е в разгара си, като единият фронт е при Агия Параскеви. Там пожарникарите се борят с пламъците при Крио Пигади. Вторият фронт се придвижва към района на Мегара, по-конкретно към полигона Кандили.
Two helicopters collide while fighting Greece wildfires https://t.co/Lnwnoel9Pp— BBC News (World) (@BBCWorld) August 2, 2026
- Разрастване на огнените фронтове
Междувременно мащабният пожар в Западна Атика продължава да бушува с пълна сила. Главните усилия на противопожарните екипи са насочени към два основни фронта.
Първият фронт се намира в района на Агия Параскеви, където огнеборците се опитват да спрат пламъците при Крио Пигади. Вторият опасен фронт се придвижва към района на град Мегара и по-конкретно към военния полигон Кандили.