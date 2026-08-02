Свят

Два хеликоптера се сблъскаха при гасенето на пожарите край Атина, двама загинали (ВИДЕО)

В ход е мащабна спасителна операция, докато огнената стихия продължава да се придвижва към Мегара и Агия Параскеви

Стела Христова Стела Христова

Обновена преди 9 часа / 2 август 2026, 17:28
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Д вама души са загинали, а двама са ранени при сблъсък на противопожарни хеликоптери край Атина. Те са участвали в борбата с големия пожар западно от гръцката столица.

От пожарната служба съобщават, че по време на пожарогасене в района на Псата, двете машини са се сблъскали. Незабавно са мобилизирани сили за операция по търсене и спасяване на екипите.

Гръцките власти са успели да установят контакт с екипажа на единия хеликоптер. Двама души са били ранени от единия полет, докато други двама от екипажа на втория хеликоптер са намерени в безсъзнание. Гръцката противопожарна служба съобщи, че те са мъртви. Жертвите са румънец и грък.

Мащабни пожари опустошават Гърция: Евакуация край Атина, разрушения и арести

Двата хеликоптера са превозвали екип от по двама души - пилот и координатор, осъществяващ връзка с оперативния център. На мястото на инцидента са пристигнали две линейки и един мобилен екип за спешна помощ. Четиримата души от двата екипажа са били изпратени във военновъздушна болница.

 

Причината за инцидента е най-вероятно човешка грешка, смятат източници на компанията, управляваща хеликоптерите. Не се съобщава за технически повреди на летателните апарати. 

Пожарът в Западна Атика е в разгара си, като единият фронт е при Агия Параскеви. Там пожарникарите се борят с пламъците при Крио Пигади. Вторият фронт се придвижва към района на Мегара, по-конкретно към полигона Кандили.

 

  • Разрастване на огнените фронтове

Междувременно мащабният пожар в Западна Атика продължава да бушува с пълна сила. Главните усилия на противопожарните екипи са насочени към два основни фронта.

Първият фронт се намира в района на Агия Параскеви, където огнеборците се опитват да спрат пламъците при Крио Пигади. Вторият опасен фронт се придвижва към района на град Мегара и по-конкретно към военния полигон Кандили.

Редактор: Стела Христова
Гърция горски пожар сблъсък на хеликоптери пожарогасене Атина спасителна операция
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