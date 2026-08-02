Тони Стораро: Песните са си песни, истинската болка е друга

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Т они Стораро разказа за най-важните периоди в живота си, загубата на баща си, отношенията със сина си Емрах и предстоящия си концерт в интервю за подкаста „Мон Дьо: Храмът на историите“. Разговорът с водещия Мариян Станков - Мон Дьо е излъчен в деня на 50-ия рожден ден на певеца.

Стораро определи живота си досега в три етапа, детството в село Капитан Петко край Шумен, годините в София, свързани с музиката и семейството, и периода, който предстои.

„50 години и нищо не можах да разбера. Кога минаха, какво стана“, каза той.

Спомените за баща му

Певецът разказа, че една от най-големите му загуби е тази на баща му, когото описва като човекът, дал му най-голяма подкрепа.

„Точно в най-хубавите си години, като човек, който е малко по-мъдър, вече може да обръща повече внимание на баща си. Точно тогава го изгубих“, сподели Стораро.

Той разказа, че баща му винаги го е насърчавал за музиката.

„Той ми казваше: „Синко, ти имаш много хубав глас. Много вярно пееш. Абе, като тебе няма“. Просто ми даваше кураж като баща. Даваше ми подкрепа винаги“, посочва Тони Стораро.

На въпрос какво вижда, когато си спомни за него, певецът отговори:

„Виждам неговата усмивка. Той беше малко по-дръпнат. Не беше този мъж, който постоянно целува децата си.“

„Истинската болка е друга“

Тони Стораро коментира разликата между болката, за която се пее в песните, и личните преживявания.

„Истинската болка е друга. Много певци си казват: „Тази песен съм я написал за тоя, за оня“. Няма такова нищо. Просто ние сме артисти в живота. Песните са си песни. Болката е голяма“, каза той.

За сина си Емрах: „Аз съм баща и винаги ще го защитавам“

В интервюто Стораро говори и за ситуациите около сина му Емрах, които предизвикаха обществено внимание.

„Аз имам чувство, че това момче отсега нататък, моят син Емрах, каквото и да направи и да кихне, пак ще пишат някакви лоши работи за него“, каза той.

Певецът заяви, че като баща ще застава зад сина си, но същевременно му дава съвети.

„Каквото и да направи Емрах, аз съм баща. Аз винаги ще го защитавам. Аз винаги ще бъда зад него. Но през годините съм му давал много съвети“, посочва Тони Стораро.

Стораро посочи, че синът му трябва да спазва правилата.

„Ние живеем в една държава, в която има закони. И законите трябва да се спазват“, коментира Стораро.

Той допълни, че е разговарял с Емрах след случая в Созопол и според него случилото се трябва да бъде урок.

„Казах му, че не трябва да правят такива работи. Ето това ще бъде един урок“, , посочва той.

Според Стораро синът му се е променил през последните години.

„Емрах вече има съпруга. Не е същият Емрах, който беше преди 2-3 години. Ще направя така, че той да бъде достоен наследник на фамилията Тони Стораро“, посочва Стораро.

За възпитанието на младите хора

Певецът коментира и поведението на част от младите хора в нощните заведения.

„Аз виждам също много големи глупости, които се правят в момента в нощните заведения“, каза той.

Според него трябва да има повече контрол.

„Трябва да работят самите власти, да станат малко по-организирани, да влизат в заведенията, да ги наблюдават. Да ги стопират по някакъв начин“, коментира Стораро.

Концерт с 18-членен бенд

Тони Стораро разказа и за предстоящия си концерт през ноември, за който подготвя специален музикален състав.

„Това ще бъде още една моя мечта. Ще свирят зад мен половината оркестър на Василис Карас, половината оркестър на Константинос Аргирос“, посочва той.

По думите му 18-членният бенд ще се събере специално за неговите концерти.

„Тези хора по принцип не свирят заедно. Те ще се съберат специално за това“, посочва Тони Стораро.

Певецът заяви, че разчита основно на гласа си.

„Не разчитам нищо. Разчитам на моя глас. Излизам и пея.“

„Да задържиш Тони Стораро е много трудно“

На въпрос как се запазва толкова години в музиката, певецът посочи идентичността като основен фактор.

„С идентичност. Може би, че няма друг глас като мой. За сега. С това най-много се гордея“, обяснява Стораро.

Той каза, че по-трудно е било да запази името си през годините, отколкото да го изгради.

„Да задържиш Тони Стораро е много трудно. Ти през всички тези години с крак, с модата и с начина на пеене да не станеш ретро“, казва Стораро.

Критика към промените в музиката

В края на разговора Стораро коментира тенденции в музикалната индустрия, които според него променят представата за изпълнител.

„В този бизнес има много излишни хора. Те хората го виждат. Има хора, които въобще не са родени за тази работа“, посочва Тони Стораро.

Той заяви, че за него музиката трябва да бъде свързана с умения и подготовка.

„Това, което в момента се случва - това разголване, тези шпагати, тези кълчения, тези вдигания на крака във въздуха. За мен това не е музика“, казва Тони Стораро.

„Да отидат малко на уроци, да се научат да пеят, ако искат да се занимават с тази работа“, допълни той.