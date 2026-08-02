Разследват дали високопоставен руски генерал е бил мишена на атаката в Москва

Т рима души загинаха, а 21 са ранени при взрив пред луксозен ресторант в центъра на руската столица. Бомбата е била носена от жена, която направила опит да влезе в заведението по време на провеждането на частно събитие. Охранител на обекта я спрял още пред входа, след като забелязал подозрителен предмет, и миг по-късно самоделното устройство избухнало, пише NOVA.

На място са загинали самата жена, охранителят и един от гостите на ресторанта. По неофициална информация заведението е било запазено за празненство на командващия руските въздушно-космически сили генерал Александър Чайко. Към момента разследващите органи не потвърждават официално дали именно той е бил целта на атентата. Властите проверяват и версията устройството да е било задействано дистанционно, като е възможно жената да не е знаела какво точно носи.

Кметът на Москва Сергей Собянин определи като "жесток акт на тероризъм" бомбения атентат в заведение в руската столица, където вчера загинаха трима души, а най-малко 21 бяха ранени. Той не уточни обаче кой е извършителят на атентата, предадоха ТАСС и Асошиейтед прес.

Собянин изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите и заяви, че ранените при атаката са настанени в болница, където им се оказва необходимата медицинска помощ.

"Вчера в Москва беше извършен жесток терористичен акт, при който хора изгубиха живота си. Изказвам най-дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите", написа кметът на Москва в канала си в приложението "Макс".

"Виновните за извършването на това престъпление задължително ще бъдат намерени и ще понесат заслужено наказание", подчерта Собянин.

Правоохранителните органи все още установяват обстоятелствата около инцидента, отбелязва ТАСС.

Нов опит на САЩ за възобновяване на преговорите

Междувременно Вашингтон обяви намерението си през следващите седмици да направи нов опит за възобновяване на преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че американската страна е готова да действа и да направи опит да сложи край на конфликта. Той допълни, че Вашингтон разбира, че и Русия, и Украйна имат твърди червени линии, и подчерта, че докато позициите на двете страни не бъдат сближени, не може да се очаква реален напредък.