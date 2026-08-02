Свят

Разследват дали високопоставен руски генерал е бил мишена на атаката в Москва

При експлозията пред заведението загинаха трима души, а 21 бяха ранени

Стела Христова Стела Христова

2 август 2026, 15:29
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Т рима души загинаха, а 21 са ранени при взрив пред луксозен ресторант в центъра на руската столица. Бомбата е била носена от жена, която направила опит да влезе в заведението по време на провеждането на частно събитие. Охранител на обекта я спрял още пред входа, след като забелязал подозрителен предмет, и миг по-късно самоделното устройство избухнало, пише NOVA.

На място са загинали самата жена, охранителят и един от гостите на ресторанта. По неофициална информация заведението е било запазено за празненство на командващия руските въздушно-космически сили генерал Александър Чайко. Към момента разследващите органи не потвърждават официално дали именно той е бил целта на атентата. Властите проверяват и версията устройството да е било задействано дистанционно, като е възможно жената да не е знаела какво точно носи.

Трима загинали и 21 ранени при взрив в Москва
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москва взрив
москва взрив
москва взрив
москва взрив

Кметът на Москва Сергей Собянин определи като "жесток акт на тероризъм" бомбения атентат в заведение в руската столица, където вчера загинаха трима души, а най-малко 21 бяха ранени. Той не уточни обаче кой е извършителят на атентата, предадоха ТАСС и Асошиейтед прес.

Собянин изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите и заяви, че ранените при атаката са настанени в болница, където им се оказва необходимата медицинска помощ.

"Вчера в Москва беше извършен жесток терористичен акт, при който хора изгубиха живота си. Изказвам най-дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите", написа кметът на Москва в канала си в приложението "Макс".

"Виновните за извършването на това престъпление задължително ще бъдат намерени и ще понесат заслужено наказание", подчерта Собянин.

Правоохранителните органи все още установяват обстоятелствата около инцидента, отбелязва ТАСС.

  • Нов опит на САЩ за възобновяване на преговорите

Междувременно Вашингтон обяви намерението си през следващите седмици да направи нов опит за възобновяване на преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че американската страна е готова да действа и да направи опит да сложи край на конфликта. Той допълни, че Вашингтон разбира, че и Русия, и Украйна имат твърди червени линии, и подчерта, че докато позициите на двете страни не бъдат сближени, не може да се очаква реален напредък.

Редактор: Стела Христова
Източник: Николай Джамбазов/БТА    
бомбен атентат взрив в Москва тероризъм Русия Сергей Собянин Александър Чайко загинали ранени
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