Мащабни руски удари по Полтавска област, няма данни за пострадали

В ълна от руски удари с безпилотни летателни апарати нанесе сериозни щети по две промишлени предприятия и обект от критичната инфраструктура в украинската Полтавска област. Новината бе съобщена от ръководителя на областната военна администрация Виталий Диакивнич в официалния му канал в Телеграм, съобщава агенция Укринформ.

В резултат на сутрешната атака са възникнали временни смущения и аварийни прекъсвания в подаването на електричество и газ в засегнатите райони. На място вече работят специализирани аварийни екипи за бързото възстановяване на засегнатите мрежи.

Липса на пострадали и предишни атаки в региона

От спешните медицински и спасителни служби потвърждават, че към момента не са постъпвали сигнали за ранени или загинали граждани при ударите.

Настоящата атака е част от зачестяващия натиск върху регионалната инфраструктура. Малко по-рано бе съобщено и за друг руски въздушен удар, който порази ключова железопътна инфраструктура на територията на Лубенски район в същата област.