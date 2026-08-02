Свят

Мащабни пожари опустошават Гърция: Евакуация край Атина, разрушения и арести

Ураганни ветрове над 100 км/ч затрудняват стотици пожарникари, двама са арестувани за задействането на пожара

Стела Христова Стела Христова

2 август 2026, 16:35
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М ащабен горски пожар, бушуващ трети пореден ден западно от Атина, наложи спешната евакуация на индустриален парк и шест села в района на град Мегара. Стихията вече е унищожила около 10 000 хектара гори и храсти, а близо 200 домове в крайбрежния град Порто Гермено са напълно унищожени или сериозно повредени, съобщава вестник „Катимерини“.

Огнен ад в Гърция: Пламъците изпепелиха домове и взеха жертви

Властите са задържали двама души, участвали в изграждането на вятърен парк в района. Смята се, че пламъците са избухнали от искри по кабелите, свързващи вятърния парк с националната електрическа мрежа, и спрямо двамата вече са повдигнати наказателни обвинения.

  • Международна помощ, критична обстановка и премиерско обръщение

В потушаването на главния фронт край Мегара участват около 500 пожарникари със 134 машини, подпомагани от самолети и специализирани противопожарни екипи от Франция и Румъния. Усилията им обаче биват постоянно възпрепятствани от непредсказуеми ураганни ветрове със скорост над 100 км/ч. Районът на Атина и остров Евия днес са поставени под много висок риск от пожари (степен 4 по 5-степенната скала).

Огнен ад на гръцкия остров Парос: Голям горски пожар е извън контрол, евакуираха цяло селище

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви, че страната преминава през изключително трудни дни с екстремни метеорологични условия, и обеща пълна държавна подкрепа за засегнатите граждани. Той подчерта, че въпреки рекордните инвестиции в гражданската защита, има моменти, в които силата на природата надминава възможностите на човешкото планиране.

  • Нови огнища в страната

Освен бедствието край столицата, активни пожари горят и в други части на страната. На йонийския остров Кефалония пожар край село Пастра наложи превантивната евакуация на осем отделни селища.

Ситуацията в Гърция остава изключително напрегната след поредицата от опустошителни пожари през изминалата седмица, при които по време на дежурство загинаха трима пожарникари на остров Крит и в Пелопонес.

Редактор: Стела Христова
Източник: Симона-Алекс Михалева/БТА    
Горски пожар Гърция Атина Евакуация Критична обстановка Природно бедствие Пожарникари
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