Прохлада в жегите: Създадоха първото „климатично убежище“ у нас

В се по-горещите летни дни и зачестяващите горещи вълни принуждават хората в големите градове да търсят ефективни решения срещу жегата. Първото климатично убежище в София показва как едно изоставено и опустошено пространство може да се превърне в спасителен зелен оазис. Инициативата се реализира по пилотния проект „Be Ready“, който е съфинансиран от Европейския съюз. Преобразяването на двора е постигнато благодарение на съвместните усилия на институциите и десетки доброволци, които са се включили след широка информационна кампания, предава NOVA.

Градските топлинни острови и нуждата от „джобни пространства“

Първите климатични убежища в Европа се появяват като отговор на зачестяващите екстремни жеги, а сега моделът се тества и в българската столица. Началникът на отдел „Климат и енергия“ към Столична община Апостол Дянков посочва, че продължителните горещини водят до натрупване на сериозен топлинен стрес у хората, особено когато температурите през нощта не падат под 20 градуса.

Директорът на „Програми и проекти“ към Асоциация за развитие на София Севдалина Войнова обяснява, че в градовете се образуват т.нар. „градски топлинни острови“. Това са зони, които поглъщат огромно количество слънчева светлина през деня и я излъчват обратно през нощта. Именно тези критични места имат най-голяма нужда от създаването на малки „джобни пространства“ за отдих и охлаждане.

Възможности за социализация и бъдещи планове

Освен възможност за бягство от жегата, пилотното климатично убежище предлага и условия за социализация. В него са обособени малка градинка с билки, където посетителите могат да се грижат за растенията, както и зони за игра на настолни игри.

Експертите съветват гражданите да се информират за локациите на тези „хладни точки“, за да осигуряват почивка на тялото си в дните с високи температури. От Столична община планират да продължат развиването на подобни добри практики и да разкриват нови климатични убежища в града.