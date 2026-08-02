Кризата с боклука в София продължава: Районни кметове настояват за спешно решение

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П роблемите със сметосъбирането в София остават нерешени повече от месец след въвеждането на временна организация от Столичната община. Според районните администрации предприетите мерки не са достатъчни, а жителите на няколко столични квартала продължават да се оплакват от препълнени контейнери и нередовно извозване на отпадъците.

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Най-сериозно засегнати остават районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, където договорите за сметосъбиране и сметоизвозване изтекоха още през декември миналата година.

Жители: Боклукът не се извозва редовно

Даниил Иванов, който живее в столичния квартал „Гео Милев“, разказва, че отпадъците не се събират по график.

„Когато се натрупа повече боклук на едно място, идват и изчистват само него. Там, където контейнерите не са препълнени, сметта остава по-дълго и не се извозва редовно“, казва той.

Жители на засегнатите райони предупреждават, че през летните месеци проблемът става още по-сериозен заради високите температури, неприятните миризми и риска от разпространение на вредители.

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Район „Изгрев“: Не се изпълняват десетки дейности

По думите на кмета на район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев кризата далеч не се изчерпва само със сметосъбирането.

„Тук не говорим само за битовия и едрогабаритния отпадък. Не се метат улици, не се мият, не се изпълняват над 40 дейности, които са включени в обществената поръчка“, заяви той.

След изтичането на договора през декември 2025 г. районната администрация пое временно организацията по сметосъбирането, сметоизвозването, почистването на кошчетата на спирките и поддръжката на междублоковите пространства.

„Това беше кризисна организация. Въпреки ограничения ресурс успяхме да се справим, което заслужава признание“, коментира Георгиев, цитиран от NOVA.

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Според него обаче временният модел не може да бъде трайно решение и Столичната община трябва възможно най-скоро да осигури изпълнител с дългосрочен договор.

„Опитват се, стараят се, но все още има много какво да се подобри. Това ясно личи и от ежедневните сигнали и жалби на гражданите“, допълни районният кмет.

Общината уверява, че процедурата напредва

По инициатива на кмета на район „Слатина“ беше проведена спешна среща заради препълнените контейнери и натрупаните отпадъци.

От Столичната община съобщиха, че процедурата за избор на нов изпълнител е във финалната си фаза.

„Остава да бъде представен още един документ в дирекция „Обществени поръчки“, съгласно изискванията на закона“, заяви заместник-кметът по екология Николай Неделков.

Междувременно общината продължава ежедневно да следи изпълнението на временната организация.

Кметът на район „Слатина“ Георги Илиев посочи, че най-сериозни затруднения има в квартал „Христо Ботев“, но изрази надежда, че ситуацията ще бъде овладяна в рамките на седмица.

Кога ще приключи временният режим

Временната организация на сметосъбирането ще остане в сила до приключването на обществената поръчка и подписването на нов дългосрочен договор с фирма изпълнител.

Проблемите със сметосъбирането в София започнаха след изтичането на договорите за обслужване на част от столичните райони в края на 2025 г. Забавянето на новите обществени поръчки наложи въвеждането на временен режим от 1 юли 2026 г., при който част от дейностите се изпълняват с временни изпълнители и със съдействието на районните администрации.

Оттогава граждани многократно сигнализират за препълнени контейнери, забавено извозване на отпадъците и недостатъчно почистване на улиците и обществените пространства, особено в районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“.