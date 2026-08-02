Иран предупреди САЩ и Израел: Ще отвърнем решително, ако бъдем нападнати

И ран отправи ново остро предупреждение към САЩ и Израел, заявявайки, че всяка нова военна атака срещу страната ще бъде посрещната с „решителен и пропорционален отговор“. Освен това Техеран предупреди, че държави от региона, които окажат съдействие при евентуални удари, също могат да се превърнат в мишена.

Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи по време на телефонен разговор със саудитския си колега принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд, предаде Ройтерс. За разговора съобщи самият Арагчи в публикация в канала си в Telegram.

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Заплаха за енергийната инфраструктура

Иранският първи дипломат предупреди, че при нови американски или израелски удари Техеран може да атакува енергийни обекти в региона.

„Всяка агресия от страна на САЩ и Израел, както и участие на държави от региона в подобни действия, ще срещне решителен и пропорционален отговор“, е заявил Арагчи.

По-късно той е повторил това послание и в отделни телефонни разговори с турския външен министър Хакан Фидан и с началника на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир.

По време на разговорите са били обсъдени и последствията от евентуална нова ескалация, както и рискът от разширяване на конфликта в Близкия изток.

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Заплахи срещу петролни и газови находища

Свързаната с иранския Висш съвет за национална сигурност медия „Нурнюз“ съобщи, че ако САЩ нанесат удари по енергийната инфраструктура на Иран, Техеран може да отвърне с атаки срещу петролни находища в Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, както и срещу газови находища в Катар и Израел.

Подобен сценарий би могъл да засегне сериозно световните енергийни пазари, тъй като голяма част от износа на петрол и втечнен природен газ от региона преминава през стратегическия Ормузки проток.

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Тръмп: Все още има шанс за споразумение

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви след заседание на кабинета си в президентската резиденция Кемп Дейвид, че все още вярва в дипломатическо решение на кризата.

По думите му американските преговарящи, сред които Джаред Къшнър, специалният пратеник Стив Уиткоф и държавният секретар Марко Рубио, продължават усилията си за постигане на споразумение с Техеран.

В същото време американският президент призна, че доверието му към иранското ръководство намалява.

„Те толкова често нарушават думата си“, заяви Тръмп, като предупреди, че Съединените щати са готови да нанесат удар, ако дипломатическите усилия се провалят.

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Напрежението остава високо

Новите предупреждения идват на фона на продължаващото напрежение между Вашингтон, Тел Авив и Техеран, въпреки че през последните дни американската администрация даде сигнал, че е склонна временно да се въздържи от нови военни действия, ако бъде постигнато бързо споразумение с Иран.

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Техеран засега не показва готовност да отстъпи от позициите си и продължава да настоява, че ще отговори на всяка атака срещу своя територия или стратегическа инфраструктура. Предупрежденията за възможни удари срещу енергийни обекти в региона засилват опасенията, че евентуална нова ескалация може да има сериозни последици не само за сигурността в Близкия изток, но и за световните доставки на петрол и природен газ.