Иран отвърна на Тръмп: Това е поредната лъжа

И ран отхвърли твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Техеран е поискал Вашингтон да се въздържи от нови военни удари. Държавната информационна агенция „Мехр“ определи изявлението на американския лидер като „поредната лъжа“, предаде "Франс прес".

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Агенцията цитира високопоставени ирански военни представители, според които твърденията на Тръмп не отговарят на истината.

„Нашите сили са в състояние на максимална бойна готовност и са подготвени за всякакъв развой на събитията“, се посочва в публикацията.

Какво заяви Тръмп

В събота американският президент обяви, че САЩ и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран, след като, по думите му, са получили подобна молба от Техеран и други държави от Близкия изток.

Според Тръмп това решение е обвързано с условието в кратък срок да бъде постигнато мирно споразумение.

Президентът на САЩ посочи още, че евентуалната договореност трябва да включва пълното отваряне на Ормузкия проток и окончателно прекратяване на иранската ядрена програма.

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Техеран: Ормузкият проток остава затворен

Малко по-късно иранската агенция „Фарс“, позовавайки се на източник, близък до екипа за ядрените преговори, също реагира остро на думите на Тръмп.

Според източника Ормузкият проток ще остане затворен, докато Съединените щати продължават враждебните си действия срещу Иран.

Изявлението идва на фона на продължаващото напрежение в Персийския залив, където блокирането на стратегическия морски маршрут продължава да оказва сериозно влияние върху международната търговия и цените на енергийните суровини.

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Конфликтът продължава да разтърсва региона

Войната между Израел, САЩ и Иран започна на 28 февруари 2026 г., след мащабни американско-израелски удари по ирански военни и ядрени обекти.

В отговор Техеран затвори Ормузкия проток – един от най-важните морски коридори в света. Преди началото на конфликта през него преминаваше приблизително 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, което предизвика сериозни сътресения на международните енергийни пазари.

След блокирането на пролива Съединените щати предприеха морска блокада на иранските пристанища, а през последните месеци напрежението в региона остава високо въпреки дипломатическите усилия за постигане на примирие.

До момента няма официална реакция от страна на Израел по последните изявления на Техеран.