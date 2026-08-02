Силно земетресение разтърси Нова Зеландия

З еметресение с магнитуд 5,9 разтърси района край източното крайбрежие на Северния остров на Нова Зеландия, съобщи Германският геофизичен център (GFZ), цитиран от "Ройтерс".

Трусът е бил регистриран в морската акватория край източното крайбрежие на страната. Засега няма данни за загинали, пострадали или значителни материални щети.

⚠️ Strong earthquake near East Cape



A magnitude 5.7 earthquake struck at 8:35pm, around 10 km southwest of Te Araroa.



• Depth: 39 km

• Shaking: Strong

• Location quality: Best pic.twitter.com/3urMxBa9XA — AvScanNZ 🇳🇿 (@NZ_Trav) August 2, 2026

Местните власти следят обстановката, а към момента не е издадено предупреждение за опасност от цунами.

Нова Зеландия е сред най-сеизмично активните държави

Земетресенията са често явление в Нова Зеландия, тъй като страната се намира на границата между Австралийската и Тихоокеанската тектонична плоча. Тя е част от т.нар. Тихоокеански огнен пръстен – зона с изключително висока сеизмична и вулканична активност, където се случват около 90% от земетресенията в света.

Всяка година в Нова Зеландия се регистрират хиляди трусове, като повечето са слаби и остават незабелязани. По-силните земетресения обаче могат да причинят сериозни разрушения.

Страната помни разрушителното земетресение в Крайстчърч

Едно от най-тежките природни бедствия в новата история на Нова Зеландия беше земетресението с магнитуд 6,3, което удари град Крайстчърч през февруари 2011 г. Тогава загинаха 185 души, а голяма част от сградите и инфраструктурата в града бяха разрушени.

След трагедията страната инвестира значителни средства в изграждането на по-устойчиви на земетресения сгради и в усъвършенстването на системите за реакция при природни бедствия.

Засега властите не съобщават за необходимост от евакуация или извънредни мерки след днешния трус, а службите продължават да оценяват ситуацията в засегнатия район.