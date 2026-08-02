Трагедия край Сеута: Броят на загиналите мигранти достигна 72-ма души след масовия щурм

Б роят на потвърдените жертви при мащабната мигрантска криза в испанския полуексклав Сеута в Северна Африка достигна 72 души. Това съобщи представителят на испанското министерство на вътрешните работи в града Мигел Анхел Перес Триано. Първоначалните данни сочеха за 67 загинали, но след като спасителните екипи откриха още тела в морето, черната статистика се увеличи.

Хаос в Сеута: Хиляди мигранти от Мароко, загинали хора и остър спор в ЕС

Търсенето в акваторията около ексклава продължава, като властите не изключват възможността да бъдат намерени още давещи се или вече загинали хора.

Crise migratoire à Ceuta: au moins 72 migrants sont morts en essayant de gagner l'enclave espagnolehttps://t.co/HdfqO9b2zg — BFM (@BFMTV) August 2, 2026

Опасният маршрут по вода и щурмът на оградните съоръжения

Повечето от загиналите са загубили живота си чрез удавяне, опитвайки се да преплуват разстоянието от Мароко до Сеута. Мигрантите са използвали импровизирани средства за спасяване като спасителни пояси и автомобилни гуми, за да достигнат испанска територия по вода от близкия марокански крайбрежен град Фнидек. Част от хората са избрали сухопътния маршрут, преодолявайки високите погранични огради.

Защо малкият испански анклав Сеута е в центъра на миграционната криза в Европа

По официални оценки на властите през изминалата седмица между 50 000 и 60 000 души са успели да навлязат незаконно в Сеута, като пикът на преминаванията е регистриран в сряда и четвъртък.

Връщане на мигрантите и настояща обстановка

Испанското правителство съобщи, че след предприетите бързи мерки почти всички от влезлите бежанци и мигранти впоследствие са били върнати обратно на територията на Мароко.

По данни на испанската обществена телевизия ЕрТиВиЕ, през уикенда в Сеута са останали само няколкостотин души от десетките хиляди, опитали да преминат границата.