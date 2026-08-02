Кардиолог разкрива 3 ежедневни навика за здраво сърце, които никога не пропуска

Кардиологът д-р Тифани Ди Пиетро посочва три прости ежедневни навика за по-здраво сърце: 10 минути медитация сутрин, избягване на добавянето на сол към храната и кратка разходка след всяко хранене.

Намаляването на приема на сол може да помогне за контрол на кръвното налягане. Според специалиста малките ежедневни промени в приема на натрий се натрупват с времето и имат значение за сърдечносъдовото здраве.

Краткото движение след хранене подпомага контрола на кръвната захар. Разходка от 10–15 минути след ядене може да намали пиковете на глюкозата и да допринесе за по-добро сърдечно здраве.

Повечето хора знаят, че редовните упражнения, балансираното хранене и избягването на тютюнопушенето могат да помогнат за предпазване на сърдечното здраве. Според този превантивен кардиолог обаче някои от най-ефективните навици често са и най-простите.

Сърдечните заболявания остават водещата причина за смърт в Съединените щати, като един човек умира от сърдечносъдово заболяване на всеки 34 секунди, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC).

Докато съветите за здравословен начин на живот често се фокусират върху храненето и физическата активност, д-р Тифани С. Ди Пиетро, която ръководи Di Pietro Health във Форт Лодърдейл, Флорида, сподели пред Newsweek три ежедневни навика, които следва, за да поддържа собственото си сърдечно здраве.

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Започва деня с медитация

Първите 10 минути от деня на Ди Пиетро са посветени на медитация.

„Това е достатъчно кратко време, така че никой не може да ми каже, че няма време, и достатъчно последователно, за да промени начина, по който нервната система реагира през останалата част от деня“, каза тя пред Newsweek.

Медитацията често се използва като допълнение към традиционните терапии при тревожност и депресия, но може да има ползи и за сърдечното здраве.

Проучване от 2018 г., включващо 14 млади възрастни с лека до умерена тревожност, установява, че медитацията с фокус върху осъзнатостта е свързана с по-ниски нива на тревожност, по-нисък пулс в покой и по-ниско пулсово налягане в аортата.

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Не използва солница

„Никога не добавям сол към храната си. Нито на масата, нито докато готвя“, каза тя пред Newsweek.

Когато се храним навън или купуваме пакетирани храни, може да е изкушаващо да добавим още сол. Но Ди Пиетро казва, че това е един навик, който можем да контролираме и който е най-добре напълно да избягваме.

Американците приемат много повече натрий от препоръчителното количество и твърде малко калий, според CDC. Средно възрастните консумират над 3400 милиграма натрий дневно, което надхвърля препоръчителния лимит от 2300 милиграма.

Голяма част от този натрий идва от пакетирани храни и ястия в ресторанти, но и ежедневни основни продукти като хляба могат да бъдат значителен източник, тъй като се консумират толкова често.

„Звучи почти прекалено просто, но малките ежедневни намаления на приема на натрий се натрупват значително през годините, когато става въпрос за кръвното налягане“, каза Ди Пиетро.

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Разхожда се след всяко хранене

Един от навиците, към които Ди Пиетро е особено стриктна, е разходката след хранене.

Тя сподели, че без изключение ходи пеша между 10 и 15 минути след всяко хранене.

„Покачването на глюкозата след хранене и по-добрият гликемичен контрол са защита за сърдечносъдовата система, независимо дали имате диабет или не“, каза тя.

През 2023 г. изследователи от Института по трудова, социална и екологична медицина към Goethe University Frankfurt направили преглед на осем клинични проучвания с участието на 116 души. Те установили, че леката физическа активност – като ходене – извършена скоро след хранене, е по-ефективна за намаляване на пиковете на кръвната захар в сравнение с упражненията преди хранене или липсата на физическа активност.

Ползите били най-силни, когато движението започвало възможно най-скоро след хранене, което подсказва, че кратката разходка след ядене може да бъде един от най-лесните начини за подпомагане на контрола върху нивата на кръвната захар.

За хората, които трудно намират време за повече движение, Ди Пиетро препоръчва да съчетават разходката с телефонен разговор, да разхождат кучето си или просто да паркират по-далеч от мястото, до което отиват.

„Не е задължително да изглежда като тренировка, за да се брои“, каза тя.