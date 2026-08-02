Огнен ад край Индонезия: Петима загинали и десетки в неизвестност след пожар на ферибот

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Н ай-малко петима души загубиха живота си, а 41 остават в неизвестност след избухването на опустошителен пожар на борда на пътническия ферибот „Мутиара Сантоса 2“ край индонезийския остров Мадура. Инцидентът е станал в сутрешните часове, превръщайки плавателния съд в капан сред водата, информира Ройтерс, позовавайки се на Индонезийската национална агенция за издирване и спасяване (BASARNAS).

Според официалните данни на борда е имало общо 271 души, включително пътници и екипаж. Благодарение на бързата реакция на спасителните служби до момента са спасени 225 души.

Horrific tragedy in Indonesia: five people killed and more than 40 missing after a fire broke out on a ferry



The incident occurred off the coast of the Indonesian island of Madura, Reuters reports. pic.twitter.com/aRHZFwdygD — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2026

Неизвестни причини за инцидента и спасителна акция

Фериботът е изпълнявал курс от град Сурабая в провинция Източна Ява към град Макасар, разположен в провинция Южен Сулавеси. Към момента причините за възникването на огъня остават неизвестни и са обект на разследване от страна на местните власти.

Операцията по търсене и спасяване на изчезналите 41 души продължава с интензивно участието на катери и хеликоптери в акваторията около остров Мадура, който се намира до североизточното крайбрежие на Ява.