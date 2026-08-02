Над 30 обекта по Черноморието затворени след проверки на БАБХ, открити са стотици нарушения

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П овече от 2000 проверки са извършили инспекторите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) по Черноморието от началото на летния сезон. В резултат на контролната кампания са затворени над 30 обекта, съставени са повече от 120 акта за нарушения, а на търговците са издадени над 900 предписания.

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Това съобщи директорът на дирекция „Контрол на храните“ в БАБХ д-р Кремена Стоева в ефира на NOVA.

Проверени са и детските лагери

От всички проверки около 40 са били извършени в детски лагери по Черноморието.

По думите на Стоева само шест от затворените обекти са производствени предприятия, а останалите са магазини и други обекти за търговия на дребно.

Сред областите, в които са затворени обекти, са Бургас, Варна и Добрич.

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Какви нарушения откриват инспекторите

Най-често констатираните нарушения са свързани с неспазване на изискванията за безопасност на храните.

Сред тях са:

липса на информация върху етикетите;

липса на данни за срока на годност;

липса на маркировка за проследимост на храните;

съхранение на хранителни продукти при неподходящи температури.

По думите на експерта това са нарушения, които могат да поставят под съмнение безопасността на предлаганите продукти.

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Кухнята на хотел в Равда остава затворена

Сред затворените обекти е и кухненският блок на хотел в Равда, където инспекторите установиха сериозни несъответствия с изискванията за безопасност на храните.

„Обектът все още не е възобновил работа“, уточни д-р Стоева.

Съвет към туристите

От БАБХ призовават хората да купуват храни само от регистрирани търговски обекти, които са под постоянен официален контрол.

„Не бих се притеснила за качеството на храните в такива търговски обекти“, каза Стоева.

Тя обърна внимание и на търговците, които продават по плажовете сладолед, варена царевица, гевреци и други храни.

„Част от тези търговци са регистрирани, но хората трябва да внимават. Храните трябва да бъдат защитени – покрити или поставени в подходящи кутии. Важно е и самите потребители да спазват добра лична хигиена, когато се хранят на плажа“, посочи тя.

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Какво се случва с 19-те тона пилешко месо и маслото от склада край Подгумер

Д-р Стоева коментира и случая със склада край Подгумер, където инспекторите откриха 19 тона пилешко месо и 16 тона масло, предизвикал сериозен обществен интерес през последните дни.

По думите ѝ пилешкото месо според етикетите е било предназначено за производство на храна за животни. Цялото количество все още се намира в склада и не е било разпространено.

Що се отнася до маслото, тя уточни, че то е годно за човешка консумация.

„Общото количество, доставено в склада, е било 21 тона. Това означава, че около 4 тона вече са достигнали до пазара. Установени са всички търговци, които са го закупили, взети са проби и се очакват резултатите от лабораторните анализи“, обясни Стоева.

По думите ѝ към момента няма данни маслото да представлява риск за здравето на потребителите. Продуктът е в срок на годност, а произходът и движението му могат да бъдат проследени.

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Засилен контрол през летния сезон

Всяко лято БАБХ провежда засилени проверки по Черноморието заради увеличения туристически поток и по-високия риск от нарушения при съхранението и предлагането на храни. Инспекторите проверяват хотели, ресторанти, магазини, павилиони, плажни заведения, производствени предприятия и детски лагери, като целта е да се гарантира безопасността на храните през активния туристически сезон.